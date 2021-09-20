



Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которая позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности.

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти осуществляется в целях укрепления единства народов Российской Федерации на основе общероссийской гражданской идентичности, сохранения исконных общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров социального развития» .

Часто ли мы слышим эти слова в средствах массовой информации, формирующих общественное сознание? В выступлениях губернаторов, лидеров партий, наконец, «говорящих голов» на теледебатах?

Дарья Драй ИА REGNUM День России

Следует признать, что поглощённые частностями так называемые лидеры общественного мнения редко переходят на такой уровень обобщения и целеполагания.

Вышеприведенные слова — цитата из общеобязательной для органов публичной власти Стратегии национальной безопасности (СНБ), утвержденной президентом Российской Федерации его Указом №400 от 2 июля 2021 года. Аналогичные тезисы были и в предыдущей редакции СНБ.

Давайте посмотрим, как реализуются директивные установки на практике.

Министерство просвещения России своим письмом от 28 мая 2021 г. № ТВ-860/04 направило в региональные органы образования Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021/2022 учебный год (далее — Календарь).

Целью рассылки Календаря значится «приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности».

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры с российским флагом на Дне флага

Цель совершенно благая, явно соответствует Стратегии национальной безопасности.

Что же, однако, в Министерстве просвещения Российской Федерации считают базовыми национальными ценностями российского общества, а что не считают?

Сразу бросается в глаза отношение Минпросвещения к труду. Праздник Весны и Труда как, видимо, и сам Труд, календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, к числу национальных или общечеловеческих ценностей не отнесен.

В ранг государственных и национальных праздников для школьников возведены:

Международный день жестовых языков (23 сентября);

Международный день глухих (26 сентября);

Международный день детского церебрального паралича (6 октября);

Международный день слепых;

Всемирный день азбуки Брайля (для слепых);

Всемирный день иммунитета.

В начале мая следует праздновать Всемирный день борьбы за права инвалидов. Очевидное (и ложное!) противопоставление стираемому из памяти Международному дню солидарности трудящихся. Борясь с солидарностью трудящихся, с водой выплеснули самого ребёнка — труд!

Наше Минпросвещения не смущает даже Конституции России. Согласно ее статье 7, наша страна — социальное государство, в основе которого лежат труд и социальная солидарность, а 1 мая как Праздник Весны и Труда государством объявлен нерабочим днём (статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

Наступление на труд и социальную солидарность пошло сразу после начала капиталистической реставрации 1989−1993 годов. Уже в 1992 году Праздник международной солидарности трудящихся переименован в толерантный Праздник Весны и Труда. Теперь в сознании подрастающих поколений сознательно стирается ценность труда и значение единства трудящихся.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Первомайское шествие в Воронеже

Но неужели непонятно взрослым людям в Министерстве просвещения, что в основе благосостояния народа и государства, дающего возможность социальной помощи слепым, глухим, инвалидам, лежат не финансовые спекуляции и цифровизация фискальной сферы, а, прежде всего, производительный ТРУД?

Не сдерживает руководство министерства — объявляющего в Календаре Международный день толерантности (16 ноября) в качестве одной из важнейших дат месяца, и то, что, помимо России, Дни труда отмечаются в 140 странах мира, а, во множестве стран это даже национальный праздник.

Той же логики антиисторизма и социального перепрограммирования детей и подростков придерживается Министерство просвещения, якобы «забывшее» о величайшем историческом событии 20-го века: Великой Октябрьской социалистической революции, давшей толчок социализации не только нашей страны, но и всего мира, заложившей основы победы нашей страны в Великой Отечественной и Второй мировой войнах (коллективизация, индустриализация, культурная революция).

Даже в текущем отечественном законодательстве — в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ от 13 марта 1995 года — 7 ноября — День Октябрьской революции отнесён к числу памятных дат (статья 1.1), а Минпросвещения, игнорируя это, считает, что для формирования национальной идентичности ни эта дата, ни это эпохальное событие значения не имеют.

На мое обращение министерством дан издевательский ответ. Дескать, «в истории Российской Федерации существует большое количество значимых и масштабных событий, при этом, с целью исключения дополнительной нагрузки на учеников, в Календарь образовательных событий невозможно включить все памятные даты и события российской истории и культуры».

Нагружать учеников празднованием дней всякого рода меньшинств, оказывается, можно, а День Труда слишком тяжел для школьной нагрузки? Фальшивые доводы, хвостозападническое мышление, сознательная подмена главного и общего второстепенным, искусственное противопоставление здоровья и духовности.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит часть 3 статьи 671 Конституции Российской Федерации.

О какой защите исторической правды можно говорить, если в Министерстве просвещения не помнят сами и не дают узнать молодёжи о победном завершении для нашей страны Второй мировой войны?

Kremlin.ru Владимир Путин на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Не попал в Календарь день всенародного торжества — 3 сентября — День Победы над Японией, установленный действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР ещё в 1945 году. Даже его толерантная реинкарнация в виде Дня окончания Второй мировой войны, законодательно установленная в 2020 году федеральным законом №126 — ФЗ, не удостоена попадания в образовательно-молодёжный календарь. Так с помощью манипулятивных технологий — стирательной резинки для общественной памяти — воспитываются в обществе потребления Иваны, родства не помнящие.

Посмотрите, что Министерством просвещения Российской Федерации предлагается отмечать в победном сентябре?

Явный перебор через неделю после Дня знаний (1 сентября) праздновать по сути аналогичный Международный день распространения грамотности! Какое отношение это имеет к провозглашенному формированию национальной идентичности?

Такой же вопрос к 11(24) сентября — 125-летию со дня рождения В. Л. Гончарова (1896−1955), советского математика и педагога, работавшего заведующим сектором методики математики в НИИ методов обучения АПН РСФСР. Неужели празднование его юбилея — общероссийская необходимость?

Прочтение Календаря наталкивает на мысль, что составляли его не уважающие труд, сверхтолерантные превозносители разного рода социальных меньшинств, носители нероссийских ценностей, пораженные антиисторизмом преподаватели математики, которые с использованием служебного положения и административных рычагов отдают долг памяти своим учителям-методистам.

Edu.gov.ru Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на вопросы родителей школьников из разных регионов России

В самом деле: среди отмеченных персоналий детям следует, кроме юбилея математика В. Л. Гончарова, в сентябре 2021 года отметить 130 лет со дня рождения академика — математика И. М. Виноградова (1891−1983). В октябре — 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрви Мучкаевича (1921−2019), затем в декабре — 165 лет со дня рождения математика и педагога И. И. Александрова (1865−1919).

Приравнены к национальным и государственным праздникам Всемирный день математики — 15 октября 2021 года, Неделя математики — 14—20 марта 2022 года

Не буду приводить другие примеры странностей и несообразностей в Календаре, разосланном российским министерством якобы просвещения по городам и весям, по школам и училищам нашей страны.

Существует ли в стране орган, контролирующий выполнение Стратегии национальной безопасности? Кто может поправить Министерство просвещения?

Мое обращением в правительство Российской Федерации, вышестоящий орган, имеющий право отмены ведомственных актов, закончилось неожиданно — перенаправлением обращений в орган, действия которого обжаловались. Видимо, сотрудники аппарата правительства А. Никулин и А Козлов считают, что действие части 6 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», запрещающей такие действия, на них не распространяется.

Рособрнадзор (это сокращенное название Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) обращение по данному поводу рассматривать не стал, а направил его в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Её сотрудник Д. Бугаева 15 сентября 2021 года поступила так же, как аппарат правительства, — отправила обращение в орган, действия которого обжаловались.

По иному действовало другое уважаемое ведомство, в чьём названии есть созвучное Стратегии национальной безопасности слово. Там заместитель столоначальника О. Аксенов отправил обращение для рассмотрения в свое территориальное подразделение на Сахалин. Не в ладу чиновник с географией. Видно он не знает, что Министерство просвещения Российской Федерации находится в Москве!

Российская академия образования (а это бюджетное учреждение, подведомственное правительству РФ) в лице вице-президента В. Басюк, то ли расписавшись в своей некомпетентности, то ли не желая поправлять Министерство просвещения, тоже с упорством, достойным лучшего применения, дважды перенаправляло обращение в орган, действия которого обжаловались.

Duma.gov.ru Виктор Басюк

3 сентября 2021 года во время празднования Дня Победы над Японией (под вывеской Дня окончания Второй мировой войны) на Сахалин прибыло руководство общественно-государственного Российского исторического общества (РИО). Во время встречи с историками области было много жалоб на историческое беспамятство молодёжи. Когда же им впрямую, на данном и других примерах было сказано, что историческое беспамятство продуцируется федеральным органом исполнительной власти, причём вопреки Указу президента и Конституции России, ответом вопрошающим было молчание. Так и хочется сказать: позорное. Не отвечают в РИО и на письменное обращение.

Печальный разрыв между словом и делом государственной власти. Остаётся пока искать общественные и государственные силы, которым всё-таки интересно и важно исполнение конституционного положения о защите исторической правды и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Кто у нас старший по Конституции?

Ау?

Вот Государственную думу восьмого созыва избрали. Может, там есть такие силы?