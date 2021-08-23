Новость из мира правоприменения: органы прокуратуры настояли на неприменимости критериев объективности и всесторонности, предусмотренных пунктом 1) части 1 статьи 10 федерального закона №59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в отношении порядка рассмотрения обращений в органах прокуратуры. Федеральные суды согласились с этой позицией.

Иван Шилов ИА REGNUM

В практической плоскости органы прокуратуры отвоевали себе возможность (не пишу «право», так как это не право, а эксклюзивное беззаконие) писать любую чушь и глупость, врать в ответах гражданам. Лишь бы ответ на обращение был дан в срок. Суды, ссылаясь на «сложившуюся практику», отказались от проверки объективности и всесторонности ответов прокуратуры.

Фактически это отказ в правосудии, нарушение статей 45 и 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующих государственную и, в частности, судебную, защиту прав и свобод человека. Конкретно — отказ в защите права на объективный и всесторонний ответ, даваемый государственным органом на обращение граждан.

Усугубляет ситуацию то, что предметом обращения граждан было не частное дело, а общественно значимое — Праздник Победы над Японией, который, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года (в редакции 1947 года), должен отмечаться ежегодно 3 сентября.

Боец РККА устанавливает красный флаг на крыше дома в одном из населенных пунктов Южного Сахалина. 1945

Рассказываю по порядку.

По поручению общественности Сахалинской области, многие годы добивающейся исполнения этого Указа в Российской Федерации, во время пребывания в нашей области генерального прокурора И. В. Краснова в октябре 2020 года я обратился к нему с просьбой сообщить, почему данный Указ ПВС СССР не исполняется, а прокуратура не надзирает за его исполнением?

Прокуратура — орган централизованный, и ответ был дан 22 октября 2020 года и. о. начальника управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Сахалинской области А. А. Кучиным.

В ответе сообщалось, что Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» одним из дней воинской славы определено 3 сентября — День окончания Второй мировой войны, а День Победы над Японией в этом законе не указан. Официальный перечень нерабочих (а этот довод здесь при чём, если мы о нерабочем дне вообще вопрос не ставили? — С.П.) праздничных дней установлен статьей 112 Трудового кодекса РФ, среди которых значится — 9 мая — День Победы (?! — С.П.). Завершался ответ утверждением, что названные акты с учетом положений Раздела 2 Конституции Российской Федерации имеют большую юридическую силу по отношению к Указу Президиума ВС СССР от 2.09.1945 «Об объявлении 3 сентября Праздником Победы над Японией».

«При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Таким образом, отсутствие прокурорского надзора за исполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией мотивировалось тем, что данный Указ якобы уже не действует.

Ответ от 22 октября 2020 года был обжалован нами как необъективный.

Колонна советских САУ СУ-76М на марше в южном Сахалине

Первый заместитель прокурора Сахалинской области М. Н. Попов 30 октября 2020 года расширил аргументацию своего подчиненного, сообщив, что статьей 11 Соглашения между Республикой Белоруссия, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств (от 8 декабря 1991 года) установлено, что с момента его подписания на территориях подписавших его государств не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР.

Имеет ли право прокурор ссылаться на антиконституционный правовой акт, не действовавший с момента его принятия и не действующий в настоящее время?

Риторический вопрос! Конечно нет!

Всё это Соглашение о развале СССР от 8 декабря 1991 года изначально противоречило конституциям СССР 1977 года и РСФСР 1978 года. Тогдашним высшим органом власти и народного представительства — Съездом народных депутатов России — оно никогда не утверждалось. Даже Верховный Совет Российской Федерации при ратификации Соглашения 12 декабря 1991 года не ратифицировал статью 11 Соглашения, сделав оговорку в пункте 2 Постановления Верховного Совета от 12.12.1991 года, указав, что на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных актов РСФСР нормы Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР.

Наконец, в следующей, ныне действующей Конституции Российской Федерации 1993 года прямо говорится, что «законы и другие правовые акты (читай — Указы ПВС СССР и пр. — С.П.), действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

Разве Указ Президиума Верховного Совета СССР противоречит Конституции?!

Наоборот, с учётом статьи 67.1 Конституции, гласящей, что Российская Федерация правопреемник Советского Союза и «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», выполнение и защита этого Указа — конституционный долг правоохранительного органа!

Группа советских офицеров и партработников на Курильских островах. Август 1945 года

Данная статья Конституции в ответе прокуратуры Сахалинской области от 22 октября 2020 года вообще проигнорирована, хотя, как известно, Конституция страны действует непосредственно. В ответе прокуратуры Сахалинской области от 30 ноября 2020 года соответствие Указа Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Праздником Победы над Японией статье 67.1 Конституции России не оспаривается, а лишь неконкретно указывается на связь ее положений с положениями раздела 2 Конституции Российской Федерации.

Между тем фактом является то, что Советский Союз, продолжателем и правопреемником которого на своей территории является Российская Федерация, одержал Победу над Японией в войне 1945 года и 2 сентября 1945 года вместе с союзниками принял ее капитуляцию. Следует учесть, что учрежденная 30 сентября 1945 года официальная государственная награда — медаль с надписью на аверсе (лицевой стороне) «За победу над Японией» имеет надпись на реверсе «3 сентября». Этой медалью, согласно официальным и общеизвестным данным, награждено более 1,8 млн человек. Во многих семьях, в том числе и моей, эта медаль бережно хранится.

Ссылка прокурора А. А. Кучина на пункт 2 Раздела 2 Конституции Российской Федерации как обоснование приоритета Федерального закона №32 — ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России» над Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией» — неосновательна и незаконна, т.к. данный пункт Конституции России вообще не регламентирует соотношение данного федерального закона и названного Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Этот пункт указывает лишь на то, что на территории России не применяются правовые акты, противоречащие Конституции Российской Федерации.

Советские солдаты на захваченном полицейском посту Хандаса, Южный Сахалин. Август 1945 года

Ссылка в ответе прокуратуры от 22 октября 2020 года на статью 112 Трудового кодекса РФ, содержащую перечень нерабочих праздничных дней, среди которых значится упомянутое г-ном Кучиным 9 мая — как День Победы, не имеет никакого отношения к нашему обращению в прокуратуру. Эта ссылка сделана по принципу «В огороде бузина, а в Киеве дядька».

Ведь вопрос о нерабочих днях в нашем обращении вообще не поднимался.

Если же рассматривать сообщение г-на Кучина как предложение праздновать Победу над Японией 9 мая, то это антиисторично. Война с Японией 9 мая (1945) еще не была объявлена, она началась спустя три месяца. 9 мая знаменует Победу в Великой Отечественной войне, а война с Японией находится за ее пределами, и ее успешное завершение и знаменует другой День Победы — Победы над Японией, а не над Германией и ее европейскими сателлитами.

Довод прокуратуры о том, что раз День Победы над Японией не упомянут в статьях 1. и 1.1 федерального закона №32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России», т. е. не установлен ни в качестве дня воинской славы России, ни в качестве памятной даты, имел бы значение, если бы этот закон и содержащиеся в нем перечни носили исчерпывающий характер. Но этого нет!

Перечень дней воинской славы, памятных дней и дат, дней памяти и скорби, профессиональных праздников в настоящее время кодифицирован лишь частично.

Советские танкисты преодолевают хребет Большой Хинган. Маньчжурия, август 1945 года

Этот вопрос регулируется и другими источниками права.

Во-первых, Трудовым кодексом РФ. Его статья 112 перечисляет те праздничные дни, которые являются нерабочими.

Во-вторых, указами президента Российской Федерации.

Так, День инженерных войск — 21 января, День Военно-Морского Флота — последнее воскресенье июля и День российской гвардии — 2 сентября — установлены Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года №549.

День работников дорожного хозяйства — третье воскресенье октября — Указом Президента Российской Федерации №556 от 23 марта 2000 г. и т.д.

В-третьих, Постановлениями Президиума Верховного Совета РСФСР. Например, от 28 декабря 1991 №3043−1 «О Дне российской печати».

В-четвертых, указами Президиума Верховного Совета СССР. Например, от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» — День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства; День медицинского работника; День рыбака и т.д.

Отсутствие упоминания Дня Победы над Японией — относящегося к некодифицированной категории «дней всенародного торжества» — в Федеральном законе №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», означает, что этот праздник действует самостоятельно, вне рамок этого закона, на других, соответствующих Конституции Российской Федерации основаниях.

В ответе прокуратуры была сделана также попытка противопоставить День Победы над Японией Дню окончания Второй мировой войны, перенесенному федеральным законом №126-ФЗ от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», со 2 сентября на 3 сентября. Однако этим федеральным законом вообще не отменено ни одного правового акта. Достаточно посмотреть текст закона №126-ФЗ! (Собрание законодательства Российской Федерации 2020, № 17, ст. 2704).

Полковник РККА с капитулировавшими солдатами 88-й японской пехотной дивизии в районе Котона на Сахалине. Август 1945 года

Согласно данным Системы обеспечения законодательной деятельности, вносился он в Государственную думу как законопроект №922513−7 и в пояснительных документах, являющихся обязательным компонентом законодательного процесса, чётко указано, что им и не предусматривалось отмены или признания утратившими силу каких-либо правовых актов.

Таким образом, прокуратурой Сахалинской области изменение Федерального закона №32-ФЗ от 13.03.1995, произведенное Федеральным законом №126-ФЗ от 24.04.2020, необоснованно связано с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией».

Повторюсь, что из текста федерального закона это не вытекает. Эти нормативные акты действуют самостоятельно и независимо друг от друга. А попытка заровнять исторически, геополитически и духовно важный День Победы с помощью толерантного «Дня окончания Второй мировой войны» — искусственна и неконституционна, а потому — противоправна.

Все эти доводы были приведены в исковом административном заявлении в суд. Два почетных гражданина Сахалинской области, руководители областных общественных организаций Сахалинской области, в том числе и ветеранской, просили признать ответы прокуратуры Сахалинской области необъективными, недостоверными и нарушающими их право на адекватный и всесторонний ответ, а также их право на доступ к культурным ценностям, предусмотренное статьей 44 Конституции России, противоречащими статье 55 Конституции.

К исковому заявлению были приложены документы о том, что Указ ПВС СССР от 2 сентября 1945 года (в редакции 1947 года) продолжает действовать. Это Справка Правового управления Совета Федерации от 28 мая 2019 года и Заключение НИИ Военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 30 января 2020 года.

Советские офицеры и японские полицейские на улице города Сикука (в настоящее время город Поронайск в Сахалинской области) на Южном Сахалине. Август 1945 года

Отзыв на наше исковое заявление был подписан 24 февраля 2021 года прокурором Сахалинской области В. Р. Шайбековым. В нём он повторил все доводы прежних ответов, анализа доводов заявителей давать не стал, ограничившись утверждением, что им дан мотивированный ответ.

Отзыв усугублен новым доводом в виде утверждения, что истцами, дескать, избран ненадлежащий способ отстаивания своей правовой позиции (примечательно, что в отзыве написано «правой» позиции — С.П.), «так как органы прокуратуры не являются органом, уполномоченным на учёт действующих нормативных актов, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований».

Какая-то странная логика, характерная для подросткового ответа: «Я не знал, и я забыл». Так и просится на язык актуальный мем: «Они же дети!» («онижедети»).

Во-первых, прокуратуру никто и не упрекал в недостатках государственного учета действующих нормативных актов.

А во-вторых, без внутриведомственного учёта нормативных актов никакой прокурорский надзор за законностью невозможен. Для меня, начинавшего свою службу в прокуратуре в 1976 году и прослужившего без малого полтора десятка лет на следствии, в общем надзоре, затем в уголовно-судебном надзоре, такая аргументация прокурора области выглядит одновременно и смешной, и дикой.

Честнее было бы написать, что мы люди приезжие, не знали, дескать, о существовании Указа 1945 года. Но такое утверждение в Сахалинской области выглядело бы удивительно. Здесь с послевоенных времён не прерывалась традиция отмечать 3 сентября как День Победы над Японией. Даже законом области еще в 2008 году 3 сентября установлено как День освобождения южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Однако надзором за его исполнением прокуратура Сахалинской области особо не отягощена. А ведь поводы для этого есть!

Белые флаги капитуляции на здании центрального почтамта в городе Тойохара (современный Южно-Сахалинск). Август 1945 года

Решением Южно-Сахалинского городского суда (судья О. И. Еремеев) 15 апреля 2021 года исковые требования о признании ответов прокуратуры необоснованными оставлены без удовлетворения. Мотивируя это, суд указал, что обращения рассмотрены стороной ответчика по существу, на поставленные вопросы в части, касающейся компетенции ответчика, даны развернутые ответы в срок и в порядке, установленных Инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан.

Видимо, имелась в виду Инструкция, утвержденная приказом генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.№45. Получается, что эта Инструкция выше, чем федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года №59-ФЗ, нарушение которого нами обжаловалось и который даже не удостоен упоминания в решении суда.

Никакого анализа нарушений в прокурорских ответах названного закона, в частности, пункта 3) статьи 5 — права на ответ, пункта 4) статьи 5 — дача ответа не по существу обращения, пункта 1) части 1 статьи 10 — принципов объективности и всесторонности — судом не дано. Самодельное понятие развернутого ответа подменило законное понятие объективного и всестороннего ответа.

«Такова судебная практика» сообщил нам Сахалинский областной суд, рассмотревший дело №33А-1444/2021 5 августа 2021 года и отказавший в удовлетворении нашей апелляционной жалобы (председательствующий Н. А. Крылов, судья-докладчик Н. А. Седых, судья Качура И. О.). Примечательно, что мотивированное решение до сих пор судом не изготовлено. Трудно описывать черное как белое.

Прокуратура создана в России как орган защиты безгласного интереса. День Победы над Японией сам по себе безгласен, и кому как не прокуратуре стоять на страже законности в деле охраны нашего культурного наследия, традиционных духовно-нравственных ценностей от фальсификаций, как это предусматривает общеобязательная для всех органов власти Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента Российской Федерации №400 от 2 июля 2021 года. Равно эта Стратегия касается и нашей судебной системы.

Экипаж бомбардировщика СБ-2 старшего лейтенанта М. Г. Додонова рядом со своей боевой машиной на Сахалине во время Южно-Сахалинской наступательной операции. Август 1945 года

Важность проблемы, приближающаяся 76-я годовщина Победы над Японией обусловливают необходимость публичного обращения к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову и председателю Верховного суда Российской Федерации Вячеславу Михайловичу Лебедеву с просьбой ответить:

согласны ли они с тем, что к ответам прокуратуры на обращения граждан критерии объективности и всесторонности не применяются?

согласны ли они с тем, что судебная практика создала для прокуратуры такой правоприменительный офшор-оазис?

Не считают ли они, что этим серьёзно нарушены права граждан?

И, наконец, почему органы прокуратуры и суды противятся празднованию в России Дня победы над Японией?

Кому же это выгодно, кроме недругов России?