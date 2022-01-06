Курильские острова — ключ к безопасности мореплавания и рыболовства в Охотском море, безопасности его побережья. По большому счёту — Курильские острова — это щит и российского Дальнего Востока.

Космоснимок оконечности острова Юрий с бухтами Вилкова и Иличева

Все 20-е и 30-е годы XX века Япония, обладая военными базами на Курилах, пользуясь слабостью советских пограничников, беспрепятственно под прикрытием своего военно-морского флота браконьерствовала в наших территориальных водах у побережья Камчатки.

Японский генеральный консул в Петропавловске-Камчатском, прежде чем прибыть в город, сначала на японском эсминце объезжал японские рыболовные базы на российском побережье, вмешиваясь в действия Рыбнадзора. А приехав, заявлял в беседе с председателем окружного исполкома: «Япония — страна рыболовная, СССР — скотоводческая, поэтому пусть русские занимаются на Камчатке скотоводством, оставив рыбу японцам». Или ещё более нагло: «Учёные утверждают, что Камчатка принадлежала Японии, правда, есть некоторые данные о принадлежности Камчатки к СССР».

Наглость подкреплялась делами. Радиостанции японских эсминцев и рыболовецких судов регулярно глушили радиосигналы Петропавловска и Усть-Камчатска. Вот строки из пограндонесения: «17 июля 1933 года в 21 час японский миноносец, стоявший у ворот Авачинской бухты, в течение 12 минут освещал прожектором район ворот Авачинской бухты. Одновременно производил пулеметную стрельбу».

С. К. Бесков Бухта Ильичева. Остров Юрий Малой Курильской гряды. Сахалинская область Российской Федерации. 2016 г.

Такое же положение было у берегов Сахалина и на Амуре, разделявшем нашу страну и захваченную японцами Маньчжурию.

Поражение в далёкой, казалось бы, Монголии, на Халхин-Голе, заставило в конце августа 1939 года японские краболовные суда в разгар лова массово бежать с Камчатки. Но вскоре всё началось снова.

Одним из условий вступления СССР в войну против Японии, развязавшей Вторую мировую войну на Востоке нападением на Китай в 1937 году, а затем в 1941 году на США и Великобританию, было возвращение южного Сахалина, утраченного Россией в 1905 году, и передача (по сути — тоже возвращение) Курильских островов, переданных по частям Японии по договорам 1855 и 1875 годов в обмен на снятие претензий на остров Сахалин.

Нарушив эти договоры нападением на Российскую империю в начале XX века, Япония осталась владельцем Курильского архипелага, но лишилась правовых оснований на его обладание.

Договоренность союзников о передаче Курильских островов Советскому Союзу была подписана 11 февраля 1945 года на Ялтинской (Крымской) конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля.

9 августа 1945 года Советский Союз присоединился к Потсдамской декларации (ультиматуму союзников) и вступил в войну против Японии. Для освобождения Курил необходимо было прежде всего обезвредить укрепленные северные острова — Шумшу и Парамушир, где находились японские аэродромы и база ВМФ.

Карта острова Юрий с координатами бухт Вилкова и Ильичева

Несмотря на заявление императора и японского правительства о принятии условий капитуляции, японская военщина продолжала сопротивление.

18 августа началась Курильская десантная операция. Силы десанта были примерно равны силам обороняющихся, хотя по военным канонам необходимо было иметь 3−4-х кратное преимущество у наступающих. Возможностей для усиления десант, вышедший из Петропавловска-Камчатского, практически не имел, а японцы обладали возможностью с соседнего Парамушира удвоить — утроить оборону Шумшу. Преимущество советской авиации нейтрализовала плохая погода. На стороне обороняющихся японских войск были: годами созданная фортификация, отличная противодесантная оборона, нанесшая большие потери советским войскам, танковый полк. Наши десантники танков не имели.

После нескольких дней упорных боёв японские войска на Шумшу и Парамушире капитулировали.

Успешные Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операция дали возможность образовать на освобожденных территориях Южно-Сахалинскую область Хабаровского края РСФСР, вошедшую 2 января 1947 года в состав новой самостоятельной российской Сахалинской области в ее современных границах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября установлено как день всенародного торжества — День Победы над Японией. Медалью «За победу над Японией» награждено более 1,8 миллиона человек. Более 90 человек стали Героями Советского Союза за советско-японскую войну 1945 года.

Среди имен героев выделяются величием самопожертвования имена двух военных моряков — старшины Николая Вилкова и краснофлотца Петра Ильичёва.

Вилков, а следом за ним Ильичев, 18 августа 1945 года в ходе освобождения Курильских островов при штурме высоты 171 на острове Шумшу закрыли своими телами амбразуры японского дота и обеспечили выполнение боевой задачи ценой своих жизней.

Каковы биографии героев?

Вилков Николай Александрович родился 9 декабря1918 года в семье крестьянина в селе Ильинское Заволжского районаИвановской области. Русский. Детские годы прошли в городе Наволоки Ивановской области.

В 1939 году окончил Горьковский речной техникум. Получил диплом судоводителя. Работал помощником капитана парохода «Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства. С декабря 1939 года — в Военно-морском флоте.

Вилков Николай Александрович (9.12.1918-18.08.1945), военный моряк, старшина первой статьи, Герой Советского Союза (14.09.1945, посмертно)

Участник советско-японской войны1945 года. Боцман плавбазы «Север» (Петропавловская военно-морская база, Тихоокеанский флот) старшина 1-й статьи Вилков 18 августа1945 года в составе десанта освобождалсеверо-курильскийостровШумшу от японских захватчиков. В бою была отбита контратака противника, уничтожено 17 японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и матрос Пётр Ильичев подползли к дзоту и забросали его гранатами. Когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда Вилков и Ильичев закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.

Похоронен на острове Шумшу (Северо-Курильский район Сахалинской области). Награжден орденом Ленина, медалью Золотая Звезда и званием Герой Советского Союза (14 сентября 1945 года, посмертно).

Пётр Иванович Ильичев родился 27 января 1927 года в селе Пугачёвка Новоомского района Омской области. Окончил четыре класса школы. Работал помощником тракториста в колхозе. Отец Петра в начале Великой Отечественной войны погиб на фронте. Петр обратился в военкомат с просьбой зачислить его в ряды Красной армии, отправить в действующие войска. Из-за молодости ему в этом было отказано. Он повторно обратился с просьбой и был в ноябре 1944 года добровольно призван в Тихоокеанский флот (ТОФ), направлен для прохождения службы в Петропавловскую военно-морскую базу (ПВМБ) Тихоокеанского флота. Окончил объединенную школу учебного отряда ТОФ. Служил рулевым на сторожевом катере СК-253 6-го дивизиона сторожевых кораблей ПВМБ.

15 августа 1945 года началось формирование батальона моряков в передовой отряд десанта. Катер, на котором служил Ильичёв, к операции не привлекался, и матрос дважды настоятельно просил командование зачислить его в состав десантного батальона. Во время перехода морем к месту высадки Петр писал матери: «Сегодня мы идем в бой, не беспокойтесь, за меня краснеть не будете. Я с честью выполню свой долг перед любимой Родиной, и клятву, которую дал перед боем, сдержу до конца».

Ильичев Пётр Иванович (27.01.1927 — 18.08.1945), военный моряк, краснофлотец, Герой Советского Союза (1 сентября 1958 г., посмертно)

18 августа 1945 года, используя внезапность, передовой отряд десанта застал противника врасплох, но враг опомнился и начал отчаянно сопротивляться. Отбив контратаки, десантники достигли подножия стратегически важных для Шумшу высот 165 и 171, где и произошло решающее событие боя.

Бой у высот потребовал наивысшего напряжения моральных и физических сил. Когда старшина первой статьи Николай Вилков закрыл амбразуру вражеского дота, японские пулеметы на некоторое время замолчали, морские пехотинцы возобновили атаку, но заговорил второй пулемет двухамбразурного дота, прижимая десантников к земле. И тогда бросил гранату оказавшийся ближе всех к доту 18-летний матрос Пётр Ильичев, затем он упал на амбразуру, закрыв ее своей грудью, после этого пулемет замолчал навсегда.

Героический поступок Петра Ильичева сохранил жизнь сотням десантников и обеспечил успех наступления.

За проявленное мужество и героизм Петру Ивановичу Ильичеву 1 сентября 1958 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен герой, как и Н. Вилков, на острове Шумшу (Северо-Курильский район Сахалинской области).

Памятник П. И. Ильичеву на острове Шумшу

В канун 75-летия со дня образования Сахалинской области РСФСР/Российской Федерации правительство России удовлетворило предложение общественности, поддержанное Сахалинской областной Думой, о присвоении двум ранее безымянным бухтам во внутренних водах Российской Федерации на острове Юрий Малой Курильской гряды в акватории Тихого океана наименований «Вилкова» и «Ильичева».

Распоряжение правительства 18.12.2021

Бухта Вилкова находится на северо-восточной стороне острова Юрий Малой Курильской гряды (Сахалинская область) к юго-востоку от мыса Северный в пределах внутренних морских вод Российской Федерации. Координаты бухты Вилкова: 43° 26.3' С. Ш.; 146° 06.0' В. Д. Бухта соседствует с бухтой Ильичева. Координаты бухты Ильичева: 43° 26.2' С. Ш.; 146° 06.2' В. Д.

Космоснимок оконечности острова Юрий с бухтами Вилкова и Иличева

Обследованы бухты в сентябре 2016 года экспедицией Русского географического общества (С. К. Бесков, С. А. Пономарёв). Предложения по имянаречению безымянных бухт были направлены в Сахалинскую областную Думу, которая с ним согласилась. Росреестром дано положительное экспертное заключение, а правительством РФ 18 декабря 2021 года названия бухтам присвоены опубликованным распоряжением правительства №3702-р.

С. Пономарёв Бухта Ильичева. Остров Юрий Малой Курильской гряды. Сахалинская область Российской Федерации. 2016 г

Наибольшая роль в инициативе по имянаречению бухт принадлежит сахалинским отделениям Русского географического общества, Российского военно-исторического общества и Общероссийского Движения поддержки Флота — известным патриотическим организациям, созданным как в имперское время (РГО — 1845 г.), (РВИО — осн. 1907 г., возобн. — 2012 г.), так и во время цивилизационного перелома (ДПФ — 1991 г.).

Память о героях — Николае Вилкове и Петре Ильичеве — в разных формах (памятники, названия улиц, мемориальные доски) сохраняется по месту их рождения, службы и гибели.

Владивосток, мемориальная доска на доме 32 на ул. Ильичева

В столице Сахалинской области — городе Южно-Сахалинске — на площади Славы в Аллее Героев установлены их бюсты. Появление фамилий Вилкова и Ильичева на картах Сахалинской области справедливо по отношению к морякам — десантникам, отдавшим свои жизни за освобождение Курильских островов, и должно упрочить благодарную память потомков.

Памяти много не бывает.