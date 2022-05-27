Генеральному директору государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Д. О. Рогозину

Руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 8-го созыва С. М. Миронову

Уважаемые Дмитрий Олегович и Сергей Михайлович!

Вами выдвинуты инициативы по переименованию ряда Курильских островов и дополнению названия Сахалинской области словосочетанием «Русские острова».

Мы рассматриваем ваши предложения как острую реакцию на откровенно враждебные действия Японии, граничащей с Сахалинской областью Российской Федерации, и как способ укрепления территориальной целостности нашей страны.

Действительно, правительство Японии, слепо следуя в фарватере антироссийской политики США, присоединилось к санкциям против России, ввело ограничения на торговлю, персональные санкции к руководству страны, включая Президента Российской Федерации, продолжает предъявлять акватерриториальные претензии к России как правопреемнице Советского Союза, оказывает финансовую помощь националистически-неофашистскому режиму на Украине, возрождает в стране реваншизм и милитаризм, пытается легализовать отход от мирных статей своей послевоенной Конституции.

Совершенно обоснованно Правительство Российской Федерации включило Японию 5 марта 2022 г. в список недружественных государств, а Министерство иностранных дел Российской Федерации 21 марта 2022 г. заявило о прекращении с Японией переговоров по т. н. «мирному договору».

Общественность давно говорила о ненужности этих переговоров. Смысла в них для нашей страны нет. Мир между нашими странами наступил фактически — с подписанием Японией в 1945 г. Акта о безоговорочной капитуляции перед союзниками (СССР, США, Китай, Великобритания), а юридически — закреплен в пункте 1 Совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 г.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Япония видит цель этих переговоров только в удовлетворении своих притязаний на часть Курильских островов и прилегающих водных районов.

Что касается Ваших инициатив.

Около 2 тыс. жителей Сахалинской области приняли участие в начавшемся 24 мая интернет-опросе местного интернет-издания «Sakhalin. Info», выступив против инициативы о переименовании Курильских островов. На сегодня 91% участников опроса заявили, что нужно оставить прежние названия.

Дело в том, что за 300 лет освоения Россией Курильских островов названия, данные им коренными жителями — айнами, ставшие нам известными по записям первопроходцев, а затем по трудам Крузенштерна, Головнина, Рикорда, других русских путешественников, стали частью дальневосточной и всей русской культуры и истории.

Мы выступаем за единство российской истории и не видим смысла в переименованиях в угоду политической сиюминутности.

Можно согласиться с тем, что название Сахалинской области недостаточно отражает географические реалии. В области выдвигалась инициатива о названии ее Сахалино-Курильской областью или краем. Однако, полагаем, что это дело прежде всего местного сообщества, решаемое населением на областном референдуме.

Закрепление в памяти народа и на картах Сахалинской области героических имен и событий — важная работа и она ведется в отношении безымянных географических объектов.

Андрей Шапран ИА REGNU8 Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Так по инициативе Сахалинского областного отделения Русского географического общества, поддержанной населением области и Сахалинской областной Думой, с 2017 года распоряжениями Правительства Российской Федерации получили наименования ранее безымянные объекты Курильского архипелага:

остров Деревянко на Малой Курильской гряде — в честь генерала Кузьмы Деревянко, подписавшего от СССР Акт о капитуляции Японии,

остров Василевского — в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского — Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией,

остров и мыс Гнечко — в честь генерала, Героя Советского Союза, командующего Курильской десантной операцией,

бухты Вилкова и Ильичева — военных моряков, Героев Советского Союза, пожертвовавших собой при освобождении Курил от японских милитаристов,

бухты Гилева и Новицкого — в честь геодезиста и штурмана русских экспедиций 18−19 веков, исследовавших Камчатку и Курильские острова.

Всего наименовано уже 25 географических объектов.

Мы полагаем, что реакция на многочисленные недружественные действия Японии должна быть.

Но она должна быть адекватной, защищающей государственные интересы Российской Федерации.

Мы предлагаем:

Не продлять действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года, подписанного еще Б. Немцовым и предусматривающего возможность японским судам в уведомительном порядке ловить рыбу в российских территориальных водах на Курильских островах. Сахалинской областной Думой, а также губернатором И. П. Фархутдиновым неоднократно выдвигалось такое предложение, укрепляющее территориальную целостность России на Дальнем Востоке. Вернуть подлинное название — День Победы над Японией — дню 3 сентября — сейчас стыдливо замаскированному под День окончания Второй мировой войны. Россия не стыдится своих побед и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов! Завершить денонсацию пункта 9 Совместной советско-японской декларации 1956 года, предусматривавшей территориальные уступки в пользу Японии. Ввести административную ответственность за т. н. «картографическую агрессию», т. е. за грубое публичное искажение изображения границ Российской Федерации (без территорий, на которые имеются официальные претензии сопредельных государств). Дополнить Закон о Государственной границе Российской Федерации факультативным, дополняющим договорной принцип установления государственной границы, принципом установления государственной границы как исторически сложившейся, в случае недостижения её договорного оформления. Это важно для наших отношений не только с Японией, но и с Украиной и другими странами.

Просим вас, Дмитрий Олегович и Сергей Михайлович, публично высказаться в отношении этих предложений и поддержать их.

По поручению Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы»

А. А. Кошкин — председатель Движения — доктор исторических наук, председатель Научного Совета Российского военно-исторического общества

С. А. Пономарёв — председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального Совета общероссийского общественного Движения Поддержки Флота

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