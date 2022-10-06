Сергей Кузьмичёв
Автор
Дата рождения 31 октября 1973 года. Ярославский государственный педагогический университет по специальности "история и психология". Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО им. 60-летия Великого Октября.
Последние публикации
В Подмосковье с воинскими почестями похоронили Егора Горшкова (Вольгу)
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошли похороны Егора Ивановича Горшкова — командира Отдельной тактической группы «Суть времени», погибшего в боях за освобождение России от бандеровских мутантов. Церемония прощания проходила днём 4 октября. Отпевание погибшего...
6 октября 2022
Моё поколение искупит свой грех?
Моё поколение, рождённое в конце 60-х и начале 70-х, несёт на себе печать предательства. Не спорьте, не исходите на непотребные субстанции, потому что по большому счёту это так и есть. Мы променяли величие сверхдержавы на модные штанишки, баночное пиво и «50 сортов колбасы». Проще говоря — на...
30 сентября 2022
Хорошо, но мало! «Армия-2022» и новое вооружение
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходил в Подмосковье до 21 августа. Нетрудно догадаться, что основное содержание его работы и большая часть результатов не сразу будут известны широкой публике и СМИ. Вполне логично, что в сфере ВПК подводная часть любого публичного мероприятия...
26 августа 2022
Форум «Армия-2022» — процесс поумнения бесконечен
Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу 21 августа. Можно бесконечно долго рассуждать о степени его эффективности и нужности вообще, уместности во время спецоперации на территории бывшей УССР, «не такой» направленности экспозиции, обвинять в «показушности» и...
26 августа 2022
HIMARS — двуликий и ужасный, или Новая «вундер-вафля» для Украины
После в прямом смысле громких ракетных ударов ВСУ по Новой Каховке и ряду иных объектов в тылу российских войск и не менее громкого обсуждения этих событий в СМИ и интернет-сетях перед воспалённым взором общества замаячил новый призрак «вундер-вафли» из шести букв — HIMARS. Тем более что его...
14 июля 2022
РСЗО HIMARS передают Украине для террористических ударов по России?
Четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS будут поставлены Украине не позднее середины июля, заявили недавно в Пентагоне. Ранее украинским боевикам были переданы ещё четыре таких установки. При этом все поставки этого оружия Киеву максимально активно освещаются всеми...
24 июня 2022
«Золотая» перспектива Лисичанского котла — что сварят из ВСУ?
Военные события в Донбассе стали развиваться стремительно. Не успел захлопнуться котёл в Горско-Золотой агломерации, как явственно замаячила перспектива еще одной привычной для ВСУ посудины — Лисичанской. На данный момент неизвестно, сколько укровояк осталось в Горско-Золотой зоне, но скорость её...
23 июня 2022
Лисичанский котёл для ВСУ «варят» по рецепту второй чеченской кампании
Украинский гауляйтер Луганщины Сергей Гайдай решил, что на остатках вверенной ему Киевом территории началось чуть ли не генеральное наступлении российской армии. В частности, 20 июня он опубликовал сообщение, в котором заявил, что «огромное количество» техники, артиллерии и авиации обрушилось...
20 июня 2022
Видите смысл ударов Украины по гражданским объектам? А он есть
Украина добавила ещё одну «перемогу» в список своих сомнительных достижений — на этот раз удар был нанесён по российским буровым плаформам «Черноморнефтегаза». Какое военное значение имеют эти объекты для России, понять почти невозможно. Да и не нужно. Тем более что ранее укровоенные с завидным...
20 июня 2022
Элита и «мясо» — Украина переходит на новые стандарты войны
Остатки кадровых частей, офицеров и контрактников Вооруженных сил Украины, обученных и «обкатанных» в зоне боевых действий против республик Донбасса, становятся всё более редким и поэтому ценным ресурсом для Киева и НАТО. Ценность этого ресурса заключается в том, чтобы поддерживать скелет линий...
20 июня 2022
Донецк. Прилёты из параллельной реальности — убивают и калечат
Донецк вновь, опять и снова обстреливает украинская артиллерия. Обстреливает не окраины города, где могут быть позиции военных. Не промышленные предприятия, которые хотя бы теоретически могут быть связаны с «оборонкой». Не воинские части, не военкоматы, не объекты гражданской администрации. Украина...
7 июня 2022
Шакалы в волчьих шкурах: «Азов»*
Волк и волкодав — это довольно близкие родственники. В щенячью пору их даже трудно отличить друг от друга и легко принять одного за другого. Со временем их пути расходятся, и волк в составе стаи ищет наименее рискованную добычу, а волкодав постоянно стремится к борьбе с сильным и смертельно опасным...
31 мая 2022
Очерки с фронта. Мариуполь: по соседству с «Азовсталью» — выжженная земля
Дома с выбитыми окнами очень похожи на больных людей с потухшим взором. Или на измученного жизнью человека, который прячет глаза от прохожих, опасаясь новых неприятностей. Города или посёлки, пострадавшие от войны, почти всегда смотрят на мир тёмными провалами выбитых окон, поскрипывая разбитыми...
22 апреля 2022
Сбитый спутник — это первый выстрел космической войны?
Вечером 15 ноября Госдеп США разразился новыми обвинениями в адрес России, заявив о «безответственных» испытаниях российского космического оружия. При этом заявлялось, что обломки уничтоженного космического объекта теперь летают по околоземной орбите, создавая угрозу спутникам и самой Международной...
17 ноября 2021
Для кого взорвали аэропорт Кабула?
Серия терактов, произошедших 26 августа возле периметра аэропорта Кабула, резко поколебала трясинообразное течение эвакуации войск и пособников США и их сателлитов. Казалось бы, всё более-менее ясно: прямая 20-летняя оккупация Афганистана кончилась, уползает её хвост, а дальше надо будет смотреть...
27 августа 2021
Турецкий беспилотник «Байрактар» — спутник неполноценных армий?
Турецкие ударные дроны Вayraktar TB2 прочно обосновались на виртуальных просторах рассуждений о современных войнах и уже перебрались оттуда в реальные планы по созданию или усилению вооруженных сил некоторых государств. Будучи относительно удачно примененными в войнах на Ближнем Востоке и на Южном...
29 мая 2021
Призрак «кота Скрипалей» замечен на Украине
Государственный департамент США вновь заговорил об оружии массового поражения. Вряд ли кто-то удивится, узнав, что об оружии, имеющем самое что ни на есть прямое отношение к России. Но если раньше обсуждалось химическое оружие, с помощью которого «нелегитимный Асад» уничтожал мирное население Сирии...
14 мая 2021
«Ополченочка» — легко ли пробить зажиревшую душу?
Когда мне предоставили возможность побывать на предпремьерном показе художественного фильма «Ополченочка», я привычно содрогнулся, памятуя о впечатлениях от подавляющего большинства современной кинопродукции «про войну». Но, поскольку фильм снят в ЛНР с участием людей, имеющих прямое отношение к...
13 апреля 2021
Шаг в вечность. Пять лет назад совершил свой подвиг Александр Прохоренко
Старший лейтенант Александр Александрович Прохоренко, офицер Сил специальных операций, героически погиб 17 марта 2016 года при исполнении воинского долга в бою за освобождение сирийского города Пальмира от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С января 2016 года 25-летний...
17 марта 2021
Туманность Карабаха. Причины перемирия и возможные последствия
«Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности, и следовательно, чтобы вскрыть истину, требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум…» — писал военный теоретик Карл фон Клаузевиц в первой половине XIX века. И пусть вас...
13 октября 2020