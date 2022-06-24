Вашингтон, 24 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS будут поставлены Украине не позднее середины июля, заявили недавно в Пентагоне.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Ранее украинским боевикам были переданы ещё четыре таких установки. При этом все поставки этого оружия Киеву максимально активно освещаются всеми западными СМИ.

Это по меньшей мере странно, так как любое применение новых систем вооружения должно быть неожиданным, чтобы принести максимальный военный эффект. Кроме того, восемь пусковых установок никак не смогут оказать критического воздействия на ход боевых действий в пределах бывшей Украины.

В таком случае, может быть речь и не идёт о военном эффекте? Не исключено, что кураторы Киева намерены остановить российский «асфальтовый каток» другими методами. Например, ударами по критически важным гражданским объектам или шокирующими жертвами среди мирного населения в неожиданном месте?

Для РСЗО HIMARS выпускается довольно широкий спектр боеприпасов, в том числе и оперативно-тактические ракеты ATACMS или PrSM. Также имеются боеприпасы с системой коррекции траектории и дальностью действия до 70 км и даже до 150 км.

Принципиально это, конечно, будет ненамного отличаться от украинских ударов старыми ракетами «Точка-У», но всё же HIMARS гораздо современнее и точнее…

Возможен и еще один вариант — массированное применение этих РСЗО по раскрученному в СМИ объекту типа острова Змеиный, Запорожской АЭС или, чем чёрт не шутит, по Крымскому мосту.

Во-первых, это будет яркая реклама продукции. Во-вторых, теоретически можно рассчитывать на психологический эффект внутри российского общества. И не стоит забывать, что в США до сих пор считаются эффективными варварские авиаудары по городам Германии и Японии во время Второй мировой войны. По мнению западных военных, они способствовали моральному надлому противника.

Поэтому можно ждать от США и их сателлитов любых пакостей в попытках перевести ход событий из уже проигранной ими военной плоскости в сферу жульнических переговоров.