Донецк вновь, опять и снова обстреливает украинская артиллерия. Обстреливает не окраины города, где могут быть позиции военных. Не промышленные предприятия, которые хотя бы теоретически могут быть связаны с «оборонкой». Не воинские части, не военкоматы, не объекты гражданской администрации.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели

Украина сыплет снаряды по жилым кварталам. Убивает и калечит «мирняк». Просто не даёт им спокойно жить в своих домах.

Чего она хочет этим добиться? Она и сама не знает.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели

По здравому размышлению, укровермахт должен поберечь такой ценный ресурс, как гаубичные снаряды. Укровермахту ещё предстоит вариться в котле, а без артиллерийской поддержки долго не продержишься. Но это по здравому размышлению.

Здравому.

Размышлению.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Работа пожарных служб на на месте обстрела

Оба эти слова уже не имеют никакого отношения к Украине. Здравое размышление несовместимо с горячечным бредом сведённого с ума человека.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Работа пожарных служб на на месте обстрела

Да оно ему и не нужно! Пока есть ресурс, на который можно выменять очередную дозу дурмана, он будет удерживать себя в искажённой мути. Ведь внутри неё он велик, прекрасен и умён!

Владимир Андрианов ИА REGNUM Тушение пожара

Владимир Андрианов ИА REGNUM Работа пожарных служб на месте обстрела

Он настолько всемогущ, что, прыгнув из окна, полетит не вниз, а вверх, ибо закон земного тяготения выдумали не для него, а для ограниченных недоумков, никогда не бывавших в ослепительно сияющих дворцах параллельной реальности.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели

Владимир Андрианов ИА REGNUM Работа пожарных служб на на месте обстрела

Потом, если станет недоступна следующая доза, из зеркала на него прыгнет отвратная мразь, потерявшая человеческий облик.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели

Но пока доза доступна, а значит, можно гвоздить из гаубиц по жилищам «этих», явно не понимающих всех прелестей буйного помешательства.

Пока можно…