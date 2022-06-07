Донецк. Прилёты из параллельной реальности — убивают и калечат
Донецк вновь, опять и снова обстреливает украинская артиллерия. Обстреливает не окраины города, где могут быть позиции военных. Не промышленные предприятия, которые хотя бы теоретически могут быть связаны с «оборонкой». Не воинские части, не военкоматы, не объекты гражданской администрации.
Украина сыплет снаряды по жилым кварталам. Убивает и калечит «мирняк». Просто не даёт им спокойно жить в своих домах.
Чего она хочет этим добиться? Она и сама не знает.
По здравому размышлению, укровермахт должен поберечь такой ценный ресурс, как гаубичные снаряды. Укровермахту ещё предстоит вариться в котле, а без артиллерийской поддержки долго не продержишься. Но это по здравому размышлению.
Здравому.
Размышлению.
Оба эти слова уже не имеют никакого отношения к Украине. Здравое размышление несовместимо с горячечным бредом сведённого с ума человека.
Да оно ему и не нужно! Пока есть ресурс, на который можно выменять очередную дозу дурмана, он будет удерживать себя в искажённой мути. Ведь внутри неё он велик, прекрасен и умён!
Он настолько всемогущ, что, прыгнув из окна, полетит не вниз, а вверх, ибо закон земного тяготения выдумали не для него, а для ограниченных недоумков, никогда не бывавших в ослепительно сияющих дворцах параллельной реальности.
Потом, если станет недоступна следующая доза, из зеркала на него прыгнет отвратная мразь, потерявшая человеческий облик.
Но пока доза доступна, а значит, можно гвоздить из гаубиц по жилищам «этих», явно не понимающих всех прелестей буйного помешательства.
Пока можно…