После в прямом смысле громких ракетных ударов ВСУ по Новой Каховке и ряду иных объектов в тылу российских войск и не менее громкого обсуждения этих событий в СМИ и интернет-сетях перед воспалённым взором общества замаячил новый призрак «вундер-вафли» из шести букв — HIMARS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Тем более что его появление в поле реальных событий предварялось широчайшей политической рекламой. Если немного «отмотать назад», то нетрудно будет вспомнить, что в СМИ каждый шорох и писк относительно этой реактивной системы залпового огня (РСЗО) освещался максимально широко.

Вот Конгресс США начал обсуждать вопрос передачи этого оружия Украине. А вот уже этот вопрос обсуждается более серьёзно. А теперь обсуждается вопрос боеприпасов к этому РСЗО. А вот, о ужас! — сообщается о начале обучения украинских расчётов. А теперь — трепещите! — установки отправлены Киеву. А теперь — умирайте от страха! — они уже приехали и даже есть «видосики» в интернете. Ну, а теперь — пишите завещание — из них начали стрелять…

После этой накачки любой удачный ракетный удар ВСУ по любому складу, заводу или военному объекту начал раскручиваться как результат применения этой самой HIMARS.

Ну, а как же, это ж вам не абы что, а целая американская диковина! Чудо враждебной техники, неубиенный козырь, против которого и выставить нечего.

Кроме всего прочего, это ж какой повод для «поговорить и хайпануть», поднять рейтинг телеграм-канала и личный авторитет диванного эксперта всех сфер, пнуть «тупых генералов» и намекнуть на свои платные услуги в «правильном освещении» событий.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Результат не заставил себя долго ждать — общество встрепенулось и начало неистово чесать себе все неприличные места, вплоть до «кто виноват?» и «доколе?»

А что же произошло в реальности?

В реальности украинские вояки получили в своё распоряжение действительно неплохую и местами технически интересную систему реактивного оружия. Действительно, РСЗО HIMARS можно отнести к высокоточным вооружениям, а в её боекомплект входят весьма дальнобойные ракеты. В самом деле, они интегрированы в американские спутниковые системы глобального позиционирования и способны поражать цели весьма эффективно и далеко.

А дальше начинаются «но».

Но ракеты HIMARS не относятся к гиперзвуковым боеприпасам, а стало быть, относительно легко могут быть нейтрализованы на подлете к цели, как и иные реактивные снаряды, коих сбивают в небе Донбасса десятками каждые сутки.

РСЗО HIMARS — игрушка недешёвая, и, по официальным данным, Украине передано не более десяти таких установок. То есть изменить общее соотношение огневой мощи в зоне спецоперации это оружие не сможет.

Нетрудно сделать вывод, что применять это заморское чудо будут по важным объектам, каковых не так уж и много. Выше было указано, что ракеты HIMARS вполне по зубам существующим массовым средствам ПВО.

С другой стороны, любую систему ПВО можно преодолеть, если количество идущих к цели ракет превышает возможности этой системы. Проще говоря, запусти сто ракет — хоть одна, но долетит.

И кстати, ВСУ в последнее время так и поступают, запуская в первом эшелоне дешевые реактивные снаряды, а затем, пока все «Торы», «Буки» и «Панцири» будут перезаряжаться, к цели идет действительно серьёзный боеприпас. И в этом случае не так важно, чем будет поражен объект — старой оперативно-тактической ракетой «Точка-У» или новомодным HIMARS.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

А вот с этого места начинается следующая фаза удара — информационная. Любой взрыв, повлёкший жертвы и разрушения, будет максимально обсуждаться из каждого утюга. Масса говорящих голов будет смачно обсасывать и дополнять этот удар, не забывая щегольнуть модным словом HIMARS.

Чтобы на каждом диване запрыгали мурашки, приятно почёсывая полусонного обывателя-избирателя. Чтобы обыватель сформировал «общественное мнение» и склонялся к замирению с «той стороной». Ведь страшно же…

И неважно, что военные, занимающиеся реальной войной, вовсе не считают, что она проиграна.

Важно, сколько диванов обгажено со страха в тылу.