Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу 21 августа. Можно бесконечно долго рассуждать о степени его эффективности и нужности вообще, уместности во время спецоперации на территории бывшей УССР, «не такой» направленности экспозиции, обвинять в «показушности» и «парадности».

Но мы этого делать не будем, так как подобных «рассуждателей» на просторах интернета и в СМИ хватает с избытком.

Василий Иванов ИА REGNUM «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Многоцелевой бронированный автомобиль «Рысь»

Василий Иванов ИА REGNUM Вездеход «Русак»

Василий Иванов ИА REGNUM 122-мм гаубица Д-30

Василий Иванов ИА REGNUM Аварийно-спасательная машина тяжелого класса КамАЗ-43 118

Василий Иванов ИА REGNUM Демонстрация действий по оказанию первой медицинской помощи

Василий Иванов ИА REGNUM «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Костюмы водолазов

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде клуба болельщиков конкурсов ВМФ

Василий Иванов ИА REGNUM Всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27

Василий Иванов ИА REGNUM Продукция Поволжского государственного технологического университета

Василий Иванов ИА REGNUM Станция помех многофункциональная наземная 1Л262Э

Василий Иванов ИА REGNUM Ракета «БРАМОС» на Су-30 МКИ российско-индийского производства

Василий Иванов ИА REGNUM Маскировочный макет танка Т-80 от РУСБАЛА

Василий Иванов ИА REGNUM Вездеход «Бурлак» — скорая медицинская помощь

Василий Иванов ИА REGNUM Вертолет Ми-35П

Василий Иванов ИА REGNUM Боекомплект Ми-35П

Василий Иванов ИА REGNUM Робот «Веном Терм»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд челябинского радиозавода «Полет» на «Роботеке-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд Super Motorika на «Роботеке-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Promobot представил свою продукцию на «Роботеке-2022» на форуме «Армия-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Робот-рыба

Василий Иванов ИА REGNUM Электрическая зарядная станция «ФОРА»

На фоне всех интернет-причитаний вокруг «Армии-2022» следует отметить главное — хорошо, что такой форум есть. Без него точно было бы хуже.

Да, хотелось бы, чтобы новая техника поступала в наши вооруженные силы быстрее и больше. Очень хотелось бы.

Да, хотелось бы, чтоб военные и другие силовики не испытывали недостатка ни в одном наименовании нужного вооружения, снаряжения и оборудования.

Хотелось бы, чтобы между изобретением и внедрением проходило минимальное время.

Много чего хотелось бы.

Василий Иванов ИА REGNUM Вертолет Ми-28НЭ

Василий Иванов ИА REGNUM «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM БПЛА «Орион-Э»

Василий Иванов ИА REGNUM Снегоболотоход «Пластун»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд военной полиции на «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM «Патриот-Экспо — 2022»

Включив холодный рассудок, хотелось бы напомнить, что на войне почти всегда и почти всего не хватает. Времени, сил, людей, боеприпасов, техники, снаряжения и много чего ещё. Даже когда чего-то достаточно, всегда хочется побольше. Два выстрела в твоего врага всегда лучше одного.

Для того чтобы на поле боя было чего-то достаточно, надо, извините за банальность, работать. Работать мозгами, руками, финансовыми потоками, логистическими цепочками и много еще чем. И всё это должно работать вместе, в идеале не мешая друг другу.

Поэтому и нужны крупные площадки, на которых можно «других посмотреть и себя показать».

Василий Иванов ИА REGNUM Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей»

Василий Иванов ИА REGNUM Зал корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Василий Иванов ИА REGNUM Крылатая ракета Х-22

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне Роскосмоса

Василий Иванов ИА REGNUM Макет космического аппарата «Пион-НКС»

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне Роскосмоса

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне госкорпорации «Ростех»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставочное пространство «Ростеха»

Василий Иванов ИА REGNUM Макет действий различных видов техники

Василий Иванов ИА REGNUM Макет боевой машины БМ-1 «ТОС-1А»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставочное пространство «Ростеха»

Василий Иванов ИА REGNUM Пистолет космонавта ТП-82

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабные модели продукции «Рыбинской верфи»

Василий Иванов ИА REGNUM Униформа арктических войск

Василий Иванов ИА REGNUM Образцы униформы и вооружения

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне «Калашников»

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне «Калашников»

Василий Иванов ИА REGNUM Карабин охотничий СВ-21

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция пистолетной линейки продукции «Калашникова»

Василий Иванов ИА REGNUM Автоматы на стенде в павильоне «Калашников»

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный стенд

Если немного напрячь память, то можно вспомнить, что многие образцы новой техники и вооружения, появлявшиеся на форумах «Армия» как экзотические штучки, вполне себе применяются на полях спецоперации. Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор», дроны-камикадзе «Ланцет» и много чего еще.

Да, хотелось бы, чтоб их было больше. Как было сказано выше, много чего хотелось бы.

Процесс поумнения бесконечен. Совершенству нет предела. Дорогу осилит идущий. И это прекрасно и правильно.

Василий Иванов ИА REGNUM «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд МФТИ на «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд Китая на «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Самолет дальнего обнаружения Kongjin-500

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд Китая на «Патриот-Экспо — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM БПЛА «Атака-2Е» Wing Loong-2

Василий Иванов ИА REGNUM Тренажер с имитацией парашютного полета