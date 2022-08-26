Форум «Армия-2022» — процесс поумнения бесконечен
Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу 21 августа. Можно бесконечно долго рассуждать о степени его эффективности и нужности вообще, уместности во время спецоперации на территории бывшей УССР, «не такой» направленности экспозиции, обвинять в «показушности» и «парадности».
Но мы этого делать не будем, так как подобных «рассуждателей» на просторах интернета и в СМИ хватает с избытком.
На фоне всех интернет-причитаний вокруг «Армии-2022» следует отметить главное — хорошо, что такой форум есть. Без него точно было бы хуже.
Да, хотелось бы, чтобы новая техника поступала в наши вооруженные силы быстрее и больше. Очень хотелось бы.
Да, хотелось бы, чтоб военные и другие силовики не испытывали недостатка ни в одном наименовании нужного вооружения, снаряжения и оборудования.
Хотелось бы, чтобы между изобретением и внедрением проходило минимальное время.
Много чего хотелось бы.
Включив холодный рассудок, хотелось бы напомнить, что на войне почти всегда и почти всего не хватает. Времени, сил, людей, боеприпасов, техники, снаряжения и много чего ещё. Даже когда чего-то достаточно, всегда хочется побольше. Два выстрела в твоего врага всегда лучше одного.
Для того чтобы на поле боя было чего-то достаточно, надо, извините за банальность, работать. Работать мозгами, руками, финансовыми потоками, логистическими цепочками и много еще чем. И всё это должно работать вместе, в идеале не мешая друг другу.
Поэтому и нужны крупные площадки, на которых можно «других посмотреть и себя показать».
Если немного напрячь память, то можно вспомнить, что многие образцы новой техники и вооружения, появлявшиеся на форумах «Армия» как экзотические штучки, вполне себе применяются на полях спецоперации. Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор», дроны-камикадзе «Ланцет» и много чего еще.
Да, хотелось бы, чтоб их было больше. Как было сказано выше, много чего хотелось бы.
Процесс поумнения бесконечен. Совершенству нет предела. Дорогу осилит идущий. И это прекрасно и правильно.