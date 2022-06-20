Киев, 20 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Украина добавила ещё одну «перемогу» в список своих сомнительных достижений — на этот раз удар был нанесён по российским буровым плаформам «Черноморнефтегаза».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Какое военное значение имеют эти объекты для России, понять почти невозможно.

Да и не нужно. Тем более что ранее укровоенные с завидным упорством долбили по домам и сараям приграничных российских сёл, а их артобстрелы различных городов и посёлков Донбасса продолжались как минимум несколько лет.

Если миномётные и артиллерийские удары укровояк по жилым кварталам Донецка некоторые военкоры и блогеры могли объяснить как попытку извращённой мести за неудачи или потери, то осуществление довольно сложных и явно подготовленных операций по разрушению свинарников и буровых платформ непостижимо среднему уму.

Дело даже не в том, что Украина считает Одесское месторождение своей исключительной экономической зоной. С точки зрения банальной логики Киев не располагает избыточными военно-морскими или военно-воздушными силами и средствами, чтобы тратить их на такие цели.

Тогда зачем и для чего?

Вероятно, командование ВСУ (или их наставники из НАТО) решили перейти к ударам по гражданской инфраструктуре и объектам двойного назначения для достижения психологического эффекта. Ведь недаром же они с таким размахом разгоняют заявления о планах удара по Крымскому мосту.

Возможно, стоит ожидать террора в отношении гражданских объектов в Черноморье.

Тем более, что англосаксонские хозяева укронацистов давно и с удовольствием используют удары по гражданской составляющей своих противников. Массовые запланированные убийства мирных жителей воздушными или морскими бомбардировками применялись ими весь ХХ век. Да и начавшийся ХХI в этом отношении уже не стерилен.

Расчёт на психологический эффект, на то, что гражданские возмутятся таким ходом событий и снесут действующую власть, а вместе с ней и всю структуру управления государством.

Пора уже понять, что наш противник мыслит иначе, по-другому, не так, как мы. Ограничений для него нет. Есть только фактор сдерживания — страх перед ответным ударом. Но если нет ответных ударов, то и страх такой пропадает.