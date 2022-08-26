Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходил в Подмосковье до 21 августа.

Нетрудно догадаться, что основное содержание его работы и большая часть результатов не сразу будут известны широкой публике и СМИ.

Вполне логично, что в сфере ВПК подводная часть любого публичного мероприятия в разы крупнее всего, что открыто показывается и рассказывается частным лицам и журналистам.

Поэтому на площадках форума наибольшее внимание привлекала к себе техника, «засветившаяся» в ходе военной операции на территории бывшей УССР, а особенно та, что появилась в войсках незадолго до её начала.

Василий Иванов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Викинг»

Новые бронеавтомобили с противоминной защитой и дистанционно управляемыми боевыми модулями вполне убедительно доказали свою полезность, хотя, естественно, опыт боёв подсказал варианты их усовершенствования.

Василий Иванов ИА REGNUM Новая версия бронеавтомобиля многоцелевого назначения 590951 ВПК-Урал с повышенной защитой

Василий Иванов ИА REGNUM Новая версия бронеавтомобиля многоцелевого назначения 590951 ВПК-Урал с повышенной защитой

Василий Иванов ИА REGNUM В салоне бронеавтомобиля многоцелевого назначения СПАРТАК ВПК-Урал с несущим корпусом

Неизменная «звезда» всех выставок танк Т-14 «Армата» не применялся в боях на южнорусских землях, однако многие узлы и элементы его конструкции вполне успешно прошли испытания боем, будучи примененными на основном боевом танке Т-90М «Прорыв» и его экспортном родственнике Т-90МС, который также неизменно привлекал к себе внимание на предыдущих форумах.

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-14 на платформе «Армата»

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-14 на платформе «Армата»

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-14 на платформе «Армата»

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-14 на платформе «Армата»

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-14 на платформе «Армата»

Василий Иванов ИА REGNUM Модернизированный танк Т-90МС

Василий Иванов ИА REGNUM Модернизированный танк Т-90МС

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», также применяется на просторах бывшей УССР, хотя результаты его применения пока еще только оцениваются.

Василий Иванов ИА REGNUM «Терминатор-2» — боевая машина поддержки танков БМПТ-72

Василий Иванов ИА REGNUM «Терминатор-2» — боевая машина поддержки танков БМПТ-72

А вот созданная на такой же базе старого доброго танка Т-72 тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солнцепёк» вызвала настоящий восторг у российских военных, показав такую боевую эффективность, что результаты её применения не всегда можно показывать без ограничений 18+.

Василий Иванов ИА REGNUM Боевая машина поддержки танков БМПТ-72

Беспилотники «Орлан» также проявили себя довольно неплохо, хотя военным хотелось бы иметь на нем более мощную видеокамеру, а самих «Орланов» просто иметь побольше.

Василий Иванов ИА REGNUM Беспилотник «Орлан-10Е»

Василий Иванов ИА REGNUM Беспилотник «Орлан-10Е»

Василий Иванов ИА REGNUM Беспилотник «Орлан-30»

Василий Иванов ИА REGNUM Беспилотник «Орлан-30»

Крылатые ракеты, на непрекращающиеся удары которых постоянно жалуются сторонники киевского недоразумения, выглядят на форуме скромно и неприметно. Хотя, к примеру, ракета Х-69 привлекает к себе внимание необычной формой прямоугольного сечения.

Василий Иванов ИА REGNUM Новая крылатая ракета Х-69 (Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)

Василий Иванов ИА REGNUM Новейшая российская многоцелевая ракета малой дальности Х-МД-Э производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Боевую технику российский ВПК делать не разучился. На сегодняшний день главным вопросом общества к военно-промышленному комплексу России является темп переоснащения наших вооруженных сил и скорость запуска удачных новинок в крупносерийное производство. Хотя не исключено, что этот вопрос стоит обращать не только и не столько к ВПК, а к финансово-экономическому блоку правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM Макет перспективной Российской орбитальной станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия»)

Василий Иванов ИА REGNUM Научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р»

Василий Иванов ИА REGNUM Модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000»

Василий Иванов ИА REGNUM Модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000»

Василий Иванов ИА REGNUM Морской мобильный подводный аппарат «Юнона» — макет