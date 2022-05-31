* запрещённая в России организация

Волк и волкодав — это довольно близкие родственники. В щенячью пору их даже трудно отличить друг от друга и легко принять одного за другого. Со временем их пути расходятся, и волк в составе стаи ищет наименее рискованную добычу, а волкодав постоянно стремится к борьбе с сильным и смертельно опасным противником.

Люди, избравшие «путь оружия», сильно похожи на них.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В юности они могут тренироваться в одном спортзале и выступать на одних и тех же соревнованиях. Но позже кто-то выбирает стаю, живущую за счёт грабежа слабых и незащищённых, а кто-то идёт другим путём, на котором нет лёгкой добычи. Потому что лёгкая добыча «волкодава» не интересует. Ему нужна схватка, которой потом можно будет гордиться. Ему необходимо служение, дающее право уважать самого себя.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Люди устроены гораздо сложнее волков и собак. Среди людей полным-полно и слабых овец, и трусливых шакалов. Этим шакалам очень не хочется быть овцами, но очень страшно идти путём волков и тем более путём волкодава.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Бывает так, что судьба даёт им возможность «записаться» в стаю, которая слывёт страшной и свирепой, и за счёт этого идти по жизни в волчьей шкуре, наслаждаясь властью и безнаказанностью. Но шакалья природа никуда не девается, и под шкурой страшного волка всё равно трепыхается трусливая шакалья душонка.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Страшный и свирепый нацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изо всех сил изображал волчью стаю. Даже своим символом выбрал «вольфзангель» — волчий крюк. Пользуясь безнаказанностью, члены этой банды, получившей в народе созвучное прозвище «Навоз», вдоволь покуражились над слабыми и беззащитными.

А потом пришли волкодавы и припёрли их к стенке.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Волки, загнанные в ловушку, идут на отчаянный прорыв и чаще всего гибнут. Шакалы в волчьих шкурах оказались на это неспособны. Поджав хвост и непрерывно скуля в интернет-пространстве, они обгадили нору, в которой прятались, а затем покорно поплелись в клетки «зоопарка»…