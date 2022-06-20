Киев, 20 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Остатки кадровых частей, офицеров и контрактников Вооруженных сил Украины, обученных и «обкатанных» в зоне боевых действий против республик Донбасса, становятся всё более редким и поэтому ценным ресурсом для Киева и НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ценность этого ресурса заключается в том, чтобы поддерживать скелет линий обороны ВСУ. Поэтому украинские войска достаточно давно перешли на новый принцип боевых действий, в рамках которого одна часть предназначена для нанесения урона противнику, а другая, более массовая и практически необученная, должна играть роль «непрерывно потерпевшего», которому достаётся львиная доля воздействия «агрессора».

Этих «потерпевших» достаточно обучить элементарным навыкам обращения со стрелковым оружием и кинуть под каток русской армии. Пока их уничтожают — в украинском тылу будет происходить два процесса — формирование следующих «потерпевших» отрядов для насыщения линий обороны новым мясом, а также создание более боеспособных частей и соединений, вооруженных хотя бы близко к штату, с бронетехникой, артиллерией и структурами снабжения и обеспечения.

На что будут способны эти новые бригады — пока не ясно. На что способны «мясные отряды» — уже хорошо видно. Они могут сидеть в укрепленных городах, в окопах по лесопосадкам и тянуть время. То, что они относительно быстро перемалываются в трупы или пленных, мало кого волнует, ибо система мобилизации новых «хероев» на Украине худо-бедно, но работает.

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