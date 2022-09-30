Моё поколение, рождённое в конце 60-х и начале 70-х, несёт на себе печать предательства. Не спорьте, не исходите на непотребные субстанции, потому что по большому счёту это так и есть.

ИА REGNUM Бюрократическое бесстыдство. Политическая глухота. Предательство

Мы променяли величие сверхдержавы на модные штанишки, баночное пиво и «50 сортов колбасы». Проще говоря — на зеркала и бусы, как дикари из племени мумба-юмба.

Единицы из нас спасали честь Отечества в войнах на окраинах растаскиваемой жуликами Империи. Основная масса в это время воровала, жрала, пила и совокуплялась вхолостую, даже толком не размножаясь. Или с трудом выживала, но при этом мечтала о том, чтобы тоже поиметь свой кусок достатка и комфорта. И не спорьте — так оно и было в 99% случаев.

Поэтому сейчас искренне советую всем нам — галопом бегите в военкоматы!

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

Это шанс избежать в будущем плевков на ваши могилы со словами «здесь зарыты те, которые всё прошляпили и втащили державу в позорное состояние полураспада и рабства»…

Не нравится? Обидно? Ну и что?

Смирился с чьим-то господством над собой — забудь о собственном достоинстве. Или бери в руки оружие и выгрызай новый статус.

Покаяние в прошлых грехах должно превращаться в деятельное искупление.

Иначе нас ждёт позор, презрение и забвение.