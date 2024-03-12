Сергей Худиев
Автор
Православный публицист, автор ряда книг по христианской апологетике
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Папа Франциск первым сказал то, о чём думают все западные лидеры
Западные СМИ и интернет неистово анафематствуют папу Римского — человека, в котором еще какое-то время назад видели духовного лидера Запада, рисуют беспрецедентно хамские карикатуры, где изображают его уж и неприлично сказать кем. Что же случилось? В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа...
12 марта 2024
67 миллионов за снятие порчи. Почему наука не справляется с оккультистами
В Москве арестовали 59-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она обманом получила от потерпевшей 67 миллионов рублей под предлогом оказания экстрасенсорных услуг и снятия порчи. 67 миллионов — это, насколько можно судить, пока рекорд, но саму по себе ситуацию, когда люди лишаются денег...
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Как похороны нью-йоркского трансгендера в соборе превратились в шабаш
В главном католическом храме Нью-Йорка, соборе Святого Патрика на Манхэттене, прошло отпевание скандального трансгендерного активиста, мужчины с женским именем — Сесилии Джентили, который прославился тем, что «сделал (а) проституцию в Нью-Йорке ненаказуемой, законной и почётной». Покойный был...
26 февраля 2024
Европейские ценности. Смерть как способ сэкономить
Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт — и его жена Евгения — подверглись парной эвтаназии. Их смерть — часть растущей тенденции в Нидерландах, когда супруги, чаще пожилые, добровольно умирают вместе. Это подается как что-то хорошее и романтическое, достойное подражания. Однако это...
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Дело педиатра. Соблазн представить личный конфликт как часть общей борьбы
Дело 67-летнего педиатра Надежды Буяновой, которую обвинили в дискредитации армии на основании жалобы вдовы воина, павшего в СВО, может стать важным если не прецедентом (у нас не прецедентное право), то примером. Как сообщает сама вдова на видеозаписи, выложенной в Интернет, врач обратила внимание...
7 февраля 2024
К чему приведет закон о защите детей «в духе традиционных ценностей»
Законопроект № 534 677-8 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации», получивший в сети упрощенное название «О защите интересов детей», очевидно, продиктован самыми благими соображениями. Однако некоторые его формулировки могут обернуться не так, как планировалось. Защита...
31 января 2024
Блокада Ленинграда была закономерным проявлением национал-социализма
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Наше место не в проруби, а в Церкви
Каждый год на Крещение Господне сеть наполняется фотографиями людей, погружающихся в ледяную воду. Это всё больше выглядит как форма экстремального спорта, демонстрация личной удали — мы северный народ, мороз нам не страшен. Но есть ли у православных христиан обязанность лезть в прорубь? Требует ли...
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Главный догмат западной идеологии оказался ложным
По данным исследования Definitive Healthcare, с 2018 года в США доля несовершеннолетних с гендерной дисфорией увеличилась с 17,5% до 20,4%. В Вирджинии число людей с этим расстройством увеличилось на 274%, в Индиане — на 247%, в Юте — на 193%, а упал этот показатель только в Южной Дакоте, потому...
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Нездоровая мутация. России пора прекратить работу с ВОЗ
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«Являются ли орки коммунистами». Героическое фэнтези угрожает адекватности
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Разрешение благословлять однополые пары, провозглашенное ватиканской «Дикастерией по доктрине веры» в декларации Fiduciasupplicans, вызвало в католической Церкви бунт на корабле — и развитие событий в этой крупнейшей христианской общине мира заслуживает внимания. Как говорится на официальном сайте...
28 декабря 2023
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Конференция католических епископов США отложила принятие документа, посвящённого пастырской работе с коренными народами, опасаясь, что извинения за политику Церкви в прошлом вызовут вал судебных исков. Извиняться за грехи отцов стало рискованным делом — и стоит разобраться, почему. В XIX веке (и...
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Свинья под елью вековой. К чему приведет культура отмены Рождества
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Юмористические заголовки типа «Сотрудники секс-индустрии пригласили Шольца в бордель» отражают представление о проституции как о чем-то игривом и смешном — но в реальности ничего игривого в судьбе женщины, пропускающей через себя десятки клиентов за смену, нет. А участь «сотрудницы» дома терпимости...
24 ноября 2023
К чему приводит отказ преследовать преступников из-за национальности
Как отметили в телеграмм-канале Совета по правам человека: «Правоохранители, местные чиновники боятся быть обвиненными в разжигании межнациональной розни. Это неправильно. Если возникают подростковые банды на национальной базе, не надо стесняться об этом говорить. Да, преступность не имеет...
15 ноября 2023
Почему молодые обеспеченные белые американцы поддерживают ХАМАС
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8 ноября 2023
Примерно в 20 раз: экологи хотят резко сократить количество людей на Земле
Илон Маск, миллиардер, время от времени делающий еретические, с точки зрения западной элиты, заявления, снова указал на слона в комнате: современная экологическая повестка давно приобрела откровенно античеловеческий характер. Как сказал Маск, «доведите экологизм до крайности — и вы начинаете...
2 ноября 2023