Каждый год на Крещение Господне сеть наполняется фотографиями людей, погружающихся в ледяную воду. Это все больше выглядит как форма экстремального спорта, демонстрация личной удали — мы северный народ, мороз нам не страшен.

Иван Шилов ИА Регнум

Но есть ли у православных христиан обязанность лезть в прорубь? Требует ли этого Церковь? Нет.

Бывают народные обычаи, которые связаны с датами в церковном календаре, но не являются церковными. Некоторые из них прямо противоречат правой вере как, например, «святочные гадания».

«Не ворожите и не гадайте» (Лев.19:26) — строго предупреждает Библия. Некоторые обычаи не греховны, поэтому Церковь их не запрещает. Но они не являются священнодействиями. Благодать Божия обретается не через них.

Обычай крещенских купаний не греховен сам по себе. Другое дело, что иногда люди погружаются в прорубь выпивши, или страдая болезнями, при которых резкое переохлаждение может оказаться роковым.

Подвергать опасности свою жизнь и здоровье — грех против заповеди «не убий». Одно дело лезть в ледяную воду, чтобы, скажем, вытащить утопающего, другое, чтобы просто показать свое молодечество.

Но в любом случае, важно ответить себе на вопрос — а чего мы ищем в проруби?

Просто экстремального опыта, который скрасит серые трудовые будни? Или мы хотим почувствовать себя частью традиции, осознать свою принадлежность к народу, к общность с предками, которые делали то же самое?

Сама по себе реконструкция обычая будет суррогатом, если мы не понимаем его смысла.

Подлинную общность, цель, смысл жизни, сознание единства с нашими предками и, более того, с ангелами, святыми и самим Богом нам может дать истинная вера. И главное в празднике Крещения Господня — это не проруби. Там, где жил Христос, на Ближнем Востоке, лед — большая редкость, и ни в какие проруби Апостолы не погружались.

Крещение — это событие, знаменующее выход Господа Иисуса на общественное служение. До этого момента Иисус проводил тихую и незаметную жизнь простого ремесленника. Но теперь наступает Его время встать на путь который приведет его к Кресту и Воскресению.

Евангелие повествует о том, что святой Иоанн Креститель крестил (буквально «погружал») людей в реке Иордане. Это был не просто старинный обычай, и уж точно не способ показать свою удаль — человек, проходивший через такое омовение, выражал свое раскаяние в прошлых грехах и желание начать новую жизнь.

Но главная цель, с которой Иоанн вышел на Свое служение — встретить Христа, того, кто послан Богом ради спасения людей. Святого Иоанна Крестителя иногда называют «последним пророком Ветхого Завета».

Ветхий Завет — часть Священного Писания, которая подробно рассказывает о том, как Бог веками готовил людей к пришествию Спасителя. Его приход предвещали Пророки. И вот святой Иоанн завершает этот ряд Пророков — он, наконец, лично встречает Того, о котором Они говорили.

Церковные праздники не только напоминают нам о евангельских событиях, но и делают нас их участниками. Православное богослужение — это как бы духовная машина времени, которая переносит нас через века и континенты. Крещение Господне становится событием и нашей жизни, и глубоко ее меняет.

Мы тоже оказываемся там, на берегу Иордана, в присутствии Господа, выходящего на общественное служение нас ради человек и нашего ради спасения, мы слышим глас Отца, и глазами веры видим Святого Духа в виде голубя.

Погружаясь в воду в этот день, человек может подчеркнуть свою принадлежность к людям, которые пришли в тот день на Иордан. Но это не обязательно.

Гораздо важнее внимательно, вникая в смысл происходящего, отстоять все праздничные богослужения. Если вы ищете подвига — попробуйте, с непривычки это не так легко. Но это всегда приносит добрый плод. Это меняет нашу жизнь так, как никакое купание в ледяной воде изменить не может.

Нет ничего греховного в купании в проруби (еще раз — если вы здоровы и трезвы). Но это может увести нас в сторону от того, что на самом деле означает этот день. На праздник Крещения Господня наше место, все же, не в проруби, а в Церкви.