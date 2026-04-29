Недавно папа Римский Лев XIV запретил священникам использовать искусственный интеллект для создания проповедей. Этот запрет — часть процесса осмысления опасностей и проблем, связанных с ИИ, который происходит в христианском мире, затрагивая, конечно, и Русскую православную церковь.

ИА Регнум

Начиная где-то с 60-х годов ХХ века люди ждали эпоху роботов, и тогда предполагалось, что они прежде всего возьмут на себя рутинные физические задач, например будут убирать снег и мыть посуду.

Как пел персонаж советского фильма «Приключения Электроника», «Позабыты хлопоты, остановлен бег, Вкалывают роботы, а не человек».

Однако обучить робота мытью посуды оказалось невероятно сложной задачей. А вот что роботы научились делать в первую очередь, так это имитировать творческую деятельность человека — писать тексты и музыку, рисовать картины.

У людей, которые работают с речью, в частности у священников, может возникнуть желание переложить свою работу на электронные плечи услужливых алгоритмов. Тем более что священник обычно очень загружен, и свалить часть своих обязанностей на ИИ может представляться чрезвычайно соблазнительным.

В некоторых странах появились (пока экспериментальные) роботы-«священники», которые могут принимать исповеди, давать советы относительно духовной жизни и произносить проповеди.

Однако уступать этому соблазну не стоит — по многим причинам.

Первая бросается в глаза: как сказал сам понтифик, «Произносить истинную проповедь — значит, делиться верой, а ИИ никогда не сможет делиться верой».

В самом деле то, что ИИ может поддерживать беседу или создавать тексты, не значит, что программы обрели душу и образ Божий, одним из проявлений которого является способность к творчеству.

Они занимаются компиляцией — или, как грубее говорят некоторые, плагиатом. Они обрабатывают массивы текстов, написанных людьми или созданных ими же изображений, и склеивают из них что-то, что создает впечатление осмысленности.

Но для ИИ слова, которые он выдает потребителю, ничего не значат — они не трогают его душу, не просвещают его разум, не направляют его волю, потому что ни души, ни разума, ни воли у него нет.

Программа может создать привлекательное лицо, но это не будет лицом человека. Это будет не больше чем имитация. Если вы — с помощью того же ИИ — оживите это лицо и оно будет «разговаривать» с вами, за ним все равно не будет личности, которая могла бы вас понять, ободрить, утешить, проявить к вам какое-то личное внимание.

Другая проблема, порожденная ИИ — утрата навыка работы с текстами, особенно большими. Мозг может атрофироваться, как и мышцы. Если вы, вместо того чтобы читать Библию и Святых Отцов, будете всякий раз препоручать это ИИ, вы просто утратите способность к интеллектуальным и духовным усилиям.

А в христианском контексте это не просто вопрос эффективности. Это вопрос духовного здоровья и роста. Мне доводилось слышать о людях (к счастью, не священниках), которые, когда их попросили прочитать хотя бы Евангелие от Марка (самое короткое), просто заказали ИИ 30-секундный пересказ и этим удовлетворились. Это было бы прискорбно в отношении любого вообще текста, но в религиозной сфере это особенно большая беда.

Чтение священных текстов — это не просто получение информации. Это общение с Богом, который некогда вдохновил священнописателей и сегодня просвещает своей благодатью умы искренних читателей. Не случайно в православной традиции чтение Писания всегда предваряется молитвой.

Слова Писания не просто должны быть «приняты к сведению» и переданы дальше. Они должны быть глубоко осознаны и пережиты. Причем каждый раз, когда мы перечитываем уже хорошо знакомый текст, Бог касается нас по-новому и мы понимаем что-то еще.

Когда Писание читает священник, Бог открывает ему истину не только для него самого, но и для людей, к которым он обратится с проповедью. Препоручить подготовку проповеди ИИ — значит нарушить эту связь между Богом и людьми.

На это обращал внимание и Патриарх Московский Кирилл: «Особую тревогу вызывает возможная дегуманизация межличностных и общественных коммуникаций. Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с машиной вместо общения с человеком… Но не следует забывать, что природа человеческая и природа общества предполагает в первую очередь связь человека с человеком. А если эта связь разрывается, общество деградирует или даже исчезает, ведь само слово «общество» — от того же корня, что слова «община», «общение». Каким станет мир, в котором будут жить люди, потерявшие способность общаться друг с другом, а значит, способность любить, прощать, сострадать?»

Церковь — это место общения. Как пишет святой Апостол Иоанн, «о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1Иоан.1:3).

Подмена этого общения ИИ-суррогатом была была бы совершенно неуместной.

Но это важно не только для Церкви. Чем более совершенными будет становиться ИИ, тем более сильным — соблазн искать себе друзей, утешителей, советчиков, даже духовных наставников среди искусственных голосов, которые никогда не раздражаются, никогда не устают и доступны 24 часа в сутки.

Отказ от живых друзей в пользу электронных способен загнать человека во все более и более безвыходное одиночество. С людьми не всегда легко, но человеку нужен человек. Есть очень старая фраза: мы призваны любить ближних и пользоваться вещами — но часто выходит так, что мы любим вещи и пользуемся людьми. ИИ — вещь, которую легко полюбить. Но ей стоит только пользоваться — любить мы должны именно живых людей.