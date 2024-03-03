В Москве арестовали 59-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она обманом получила от потерпевшей 67 миллионов рублей под предлогом оказания экстрасенсорных услуг и снятия порчи. 67 миллионов — это, насколько можно судить, пока рекорд, но саму по себе ситуацию, когда люди лишаются денег (иногда очень значительных), нельзя назвать редкой. Такое бывает сплошь и рядом — недавно другая потерпевшая отдала 610 тысяч рублей гадалке.

Иван Шилов ИА Регнум

Масштаб сумм указывает на то, что пострадавшие — люди со средствами, вовсе не беспомощные бедолаги, которых может обвести вокруг пальца каждый желающий. Тем не менее они стали жертвами оккультного мошенничества. Более того, оккультные услуги вообще — бурно процветающая отрасль. Продажи оккультной литературы растут. В любом книжном магазине легко наткнуться на длинные полки с такого рода изданиями. Телепередачи оккультного содержания не сходят с голубых экранов.

Такой успех выглядит глубоко парадоксальным явлением. Уж сколько раз твердили миру, что «экстрасенсы», «ясновидящие», «колдуны» и «маги» — бессовестные жулики, а все их «феномены» — примитивное фокусничество.

Не убеждает людей и такое простое соображение, что если бы магические и экстрасенсорные методы работали, они бы давно использовались государствами для борьбы друг с другом и мы жили бы совсем в другом мире — в мире «меча и магии», где генералы магических войск наводили бы сглаз и порчу на противника. Колдовской бизнес отлично себя чувствует, и народная тропа желающих расстаться со своими трудовыми накоплениями не редеет. В чём причина этого?

Их несколько, но среди них можно назвать две — нехватку как научного, так и религиозного просвещения. Конечно, для многих из нас, еще находящихся под влиянием традиционного мифа о «конфликте науки и религии», это прозвучит странно. Но жизнь показывает, что перед лицом оккультного натиска наука и религия оказываются естественными союзниками.

Оккультизм, с одной стороны, залезает на территорию религии, претендуя на контакт со сверхъестественным, с другой — на территорию науки, полагая, что «тайными силами» можно манипулировать примерно так же, как наука и технологии манипулируют материей, надо только знать как и обладать соответствующими способностями.

Популяризаторы науки много постарались, чтобы убедить людей в том, что оккультные методы не работают, а всякий раз, когда грозным и могучим чернокнижникам предлагают продемонстрировать их сверхспособности в контролируемых лабораторных условиях, они либо уклоняются, либо жалко проваливаются.

Это важная и полезная работа. Способность рационально ориентироваться в мире, отличать то, что научно установлено, от завиральных фантазий — это то, чего людям очень часто не хватает. Но она оказывается недостаточной — вроде бы всем уже показали, что как средство прогноза карты не работают, а всё равно «сердце млеет, гадалке внимая».

Материализм, картина мира, в которой всё можно свести к законам физики, оказывается слишком плоским и сухим, чтобы привлечь людей. Даже когда он был официальной идеологией, по рукам ходили едва читаемые распечатки с какими-то оккультными текстами, а когда он рухнул, люди с головой ринулись в «мир таинственного».

Оккультизм привлекает не только обещанными практическими результатами, но и ароматом чуда, прикосновением к тому, что лежит за пределами привычного нам материального мира. Такое притяжение тайны нельзя перешибить простым указанием на то, что в лаборатории это не работает.

Глубокая человеческая потребность в сверхъестественном всё равно будет прорываться. Там, где традиционная религия сдает позиции (или искусственно устраняется, как в СССР), освободившееся место при первой же возможности заполняется дикорастущей «духовностью» со всеми ее опасностями.

Христианство (как и другие авраамические религии) резко отвергает любые формы оккультизма. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18:10-12).

Человеческая жажда чуда и тайны находит свое утоление в общении с живым, чудесным и таинственным Богом. Так христианин оказывается защищен от многих опасностей, связанных с оккультными практиками, в частности от опасности отдать все свои деньги «ясновидящим» жуликам.

Но это вопрос личного мировоззренческого выбора человека. Пока что в нашем обществе предостаточно уязвимых для оккультных манипуляций людей. А это ставит вопрос о том, являются ли государственные меры сдерживания этой угрозы достаточными. Запрет рекламы оккультно-магических услуг обсуждается уже десятилетиями — и пока что действуют только некоторые ограничения, которые нетрудно обойти.

С каждым новым случаем подобного обмана становится всё более ясно, что дело не только в отдельных пострадавших, но и в общей атмосфере широкого принятия оккультного, в которой такие преступления становятся возможны. Конечно, нельзя помешать людям обманываться, но можно затруднить обманщикам их деятельность. И, похоже, для этого сделано пока не всё.