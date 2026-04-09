В социальных сетях смеются над людьми, которые отметили Пасху в прошедшее воскресенье, напекли куличей, накрасили яиц и устроили пир в то время, когда у всех остальных строгий пост. У них был включен VPN, поисковики приняли их за жителей других стран и подсказали, что Пасха — 5 апреля, когда ее в этом году празднуют западные христиане.

Что же, с VPN нужно быть осторожным — я из-за него как-то раз чуть не вызвал яндекс-такси на какой-то остров в Тихом океане.

Но такая ошибка говорит об определенной беде — выпадении из традиции.

С одной стороны, люди тянутся к православию, и это очень хорошо. С другой — подготовить кулич и яйца и всё красиво сфотографировать для социальных сетей — это точно не признак принадлежности к церковной вере.

Скорее это признак большой дистанции, когда человек сверяет свой календарь с поисковой системой в интернете, а не находится в окружении других христиан. Не ходит в храм, не причащается, не слушает проповеди священника по случаю наступления того или иного праздника.

А главное — лишен собственной семейной традиции, когда с детства входит в плоть и кровь привычка к определенному годовому циклу — когда на стол ставят двенадцать блюд, когда у икон появляются веточки вербы и когда пекут куличи и освящают их в храме.

За этим следили бабушки и мамы, у которых всегда было всё заготовлено и расписано, а через них передавалось и детям. Поэтому для всякого человека, который следует определенному «графику», общение с роботами в интернете не может не выглядеть смешно.

Ведь Пасхе предшествует Великий пост, с которым невозможно промахнуться и попасть в 5 апреля.

Чаще всего вспоминают, что в это время не едят мясного и молочного. Всё так, но смысл поста не сводится к временной перемене рациона. Это время особенно напряженной духовной жизни, в которой каждый день (и, тем более, каждое воскресенье) имеет свое особенное значение.

Пост часто сравнивают с паломничеством или с восхождением на гору — это путь, и, если вы им идете, вы не можете перепутать Вербное Воскресенье с Пасхой.

Традиция — это то, что связывает нас не только с прошлым, но и с другими людьми. Мы идем путем Великого поста вместе со всеми православными христианами и просто не можем прибыть к его завершению отдельно.

Но что же такое — традиция? Это будет понятно, когда мы вспомним славянский аналог этого латинского слова: «предание». То, что «передано», то, что мы получили от других людей и через себя отдали дальше.

Чтобы понять, о чем идет речь, нам стоит вспомнить пасхальный обряд.

Он начинается с того, что храм погружен в таинственный полумрак, и вот в алтарь вносят огонь, привезенный из Иерусалима, потом от него зажигают свечи людей, которые стоят в первых рядах, потом уже они передают живой свет на свечи своих соседей, и довольно быстро весь храм наполняется светом — вместе с ликующими возгласами «Христос Воскресе!».

После этого люди, держа горящие свечи, совершают крестный ход вокруг храма с пением пасхальных гимнов. При этом свеча у кого-то может и погаснуть под порывом ночного ветра — но это не беда, ее легко зажечь у своих соседей.

Свет нельзя погасить, когда его несет множество людей. Со времен Христа Предание — это передача огня веры, надежды и любви.

Сообщество учеников Господа, Церковь, исполняет его повеление — она проповедует его жертвенную смерть и воскресение, преподает людям таинства, которые он установил, наставляет их в пути спасения.

Церковь передает его слово и главное — живое и спасительное присутствие из поколения в поколение, через долгие века, через все потрясения человеческой истории.

Против Церкви восставало всё — гонители, старые и новые, которые пытались ее искоренить; лжеучителя, которые пытались исказить ее послание; политики, которые пытались приспособить ее к своим целям; идеологи, которые пытались заменить ее веру чем-то другим; деятели, которые совмещали в своей деятельности всё перечисленное.

Христос сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18). Церковь устояла — и будет стоять до конца мира.

Поверить — значит войти в эту реку жизни, которая идет от Христа, через апостолов, святых отцов и всех, кто веровал во Христа во все прошедшие века, и стать частью этого потока.

Тогда пасхальное пиршество будет не очередным приемом пищи, а предвкушением того пира, за который мы сядем в жизни будущего века, когда Христос воскресит Своих верных из мертвых и исполнится древнее пророчество:

«И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах.

Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25:6-9)

Когда мы принимаем свет, который несет Церковь, это меняет всё в нашей жизни. Мы обретаем радость и надежду, которую у нас невозможно отнять — как невозможно и найти в интернете.

И приближение Пасхи — самое подходящее время для того, чтобы войти в традицию передачи этого света и стать в ней своим.