Скандал вокруг статьи «Российская семья как основа отечественной государственности», опубликованной в петербургском журнале «Юридическая наука: история и современность» еще раз обозначил две проблемы.

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Первая состоит в том, что неоязычество и оккультизм просачивается в среду силовиков и управленцев, а подобные взгляды вовсе не являются безобидной частной причудой. Вторая — связанная с ней — в том, что консервативная, просемейная повестка смешивается с конспирологическими, расистскими и оккультными теориями, которые могут в итоге ее успешно маргинализировать. Но коротко напомним, что случилось.

Статья была опубликована в выпуске номер девять за 2023 год. Среди авторов первоначально были указаны депутат Госдумы Игорь Ананских, генерал Иван Миронов, научный сотрудник петербургского Юридического института Михаил Сальников, доктор юридических наук Николай Литвинов и директор воронежского санатория Илья Харин.

Вскоре Игорь Ананских решительно отмежевался от статьи, сказав, что не является ее автором и ее содержание приводит его в ужас.

Статья в итоге была удалена, а на сайте выложена версия журнала без нее. Конечно, как говорят конспирологи, «мы еще многого не знаем…» Мы, в частности, не знаем, как статья такого рода вообще попала на страницы уважаемого юридического издания. По недосмотру, надо полагать, но сам факт такого недосмотра важен. В самом деле, содержание статьи (а ее нетрудно найти в интернете) немало озадачивает.

Комментаторы в Сети более всего обратили внимание на антифеминистский посыл авторов — «первой феминисткой была демоница Лилит», но это, так сказать, вишенка на торте.

Статья, довольно обширная, представляет собой настолько густую смесь конспирологии, оккультизма и лженауки, что в этой колонке невозможно разбирать ее по пунктам.

Сосредоточимся поэтому на ее центральной идее: люди делятся на два принципиально разных вида, созданных разными творцами.

«В Библии действуют два основных космических субъекта, Бог и Господь Бог… Каждый из них создал свою ветвь людей… Таким образом, по мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию Божьему; и люди, созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий. Первые, люди Бога, созидатели, руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности: мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы. Другой вид, землеродные изделия; генно-модифицированные существа; биологический искусственный интеллект. Их ценности: война, убийства, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля «планета Земля», и т.п.»

С точки зрения православия, это чудовищная ересь. На самом деле, слова «Бог» и «Господь Бог» (в оригинале «Яхве» и «Элохим») обозначают одного и того же Бога-Творца, все люди без исключения созданы по образу Божию, все повреждены грехом, ради спасения всех умер и воскрес Христос, каждый обладает свободной волей и сам избирает, каким принципам ему следовать. Дурные люди еще могут покаяться, а хорошие, увы, пасть.

Представления о двух творцах, «хорошем» и «плохом», и о двух врожденных типах людей восходят к древним лжеучениям, известным под общим названием гностицизма, от слова «гнозис», знание.

Global Look Press/Wu Ching-Teng/ZUMAPRESS.com

Гностики, с которыми приходилось вести полемику еще ранним Отцам Церкви, улавливали людей на такой простой крючок, как гордыня. Принадлежность к гностикам, «знающим», позволяла людям чувствовать свое превосходство над теми, кто, якобы, был от природы ниже.

Гностицизм оказал большое влияние на формирование европейского оккультизма, а в XIX-ХХ веках слился с приобретшими популярность расовыми мифами.

Мировоззрение, изложенное в рассматриваемой нами статье, подробно развивал в первой трети ХХ века австрийский монах-отступник, оккультист и «расолог» Йорг Ланц фон Либенфельс, по убеждению которого существует «божественное» и «звериное» человечество. Как он пишет в своем труде «Зоотеология», «грехопадение не было ничем иным как расовым смешением и связанным с этим физическим и духовным ухудшением божественного рода».

В русскоязычном пространстве подобные взгляды подхватили так называемые староверы-инклинги (не путать со старообрядцами) — неоязыческая группа, которая сталкивалась с преследованиями за экстремизм из-за использования свастики. Тезис о том, что «Бог» и «Господь Бог» — это «разные сущности», позаимствован, видимо, у них.

Все это может вызвать у читателя снисходительную улыбку — люди иногда верят в очень странные вещи, стоит ли видеть тут проблему? В данном случае — стоит, и, как уже было сказано, по двум причинам.

Мировоззрение, которое полагает часть людей «землеродными изделиями; генно-модифицированными существами», попросту опасно. Мы уже видели мощные политические движения с подобной идеологией.

Неоязычество и оккультизм конструирует для человека новую идентичность, и эта идентичность не просто «другая», она активно чужда и враждебна по отношению к реально существующей России и ее подлинной традиции.

Другая проблема — дискредитация всей консервативной и просемейной повестки. Существуют здравые и до боли очевидные тезисы: народ, утративший уважение к браку и чадородию, обречен, он будет неизбежно вытеснен другими народами.

«Основной инстинкт», мощная тяга к продолжению рода, присутствующая в нашей природе, — это строительный материал для создания надежной, любящей семьи, в которой глубоко преданные друг другу муж и жена зачинают и воспитывают детей в любви и заботе.

Семья и материнство должны быть окружены поддержкой и почитанием.

Коммерческая эксплуатация сексуальности, мощная индустрия «просвещения», а на самом деле развращения, которая навязывает совсем молодым людям, почти детям, стремление к сексу без привязанности и обязательств, приносит несомненное зло как на уровне отдельных людей, так и на уровне общества в целом.

Сами по себе эти тезисы невозможно опорочить, но можно сделать по-другому: смешать их с каким-нибудь очевидным, отталкивающим сумасшествием.

Семью надо поддерживать, а еще часть людей сотворена злым божеством, а еще надо блюсти чистоту расы, а еще телегония, евгеника, план Даллеса и зловещие инопланетяне.

Практикуется этот прием сознательно или просто так выходит, потому что авторы во все это искренне верят, эффект будет один и тот же. Любой разговор о семье и чадородии будет автоматически вызывать в памяти аудитории весь набор тезисов, которые люди будут справедливо считать бредом.

Поэтому распространение подобных взглядов стоит осознать как серьезную проблему.