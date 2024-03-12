Западные СМИ и интернет неистово анафематствуют папу Римского — человека, в котором еще какое-то время назад видели духовного лидера Запада, рисуют беспрецедентно хамские карикатуры, где изображают его уж и неприлично сказать кем.

Иван Шилов ИА Регнум

Что же случилось? В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа Франциск сказал:

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав… Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут не так, вам нужно иметь смелость вести переговоры… Не стыдитесь вести переговоры до того, как всё станет хуже. … Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства».

Это вызвало шок и взрыв негодования: «Папа предлагает Украине сдаться!»

Глава УГКЦ Святослав Шевчук посоветовал всем, кто сомневается в победе Украины, «идти к исповеди», потому что сомнения в победе означают, по его словам, «что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу», а синод УГКЦ призвал «не останавливаться на этих словах папы» и заявил, что «капитуляция украинцев будет означать их смерть».

Живой Бог пребывающий в теле конкретной нации (а не Церкви) — это довольно своеобразное богословие, и, видимо, папа его не разделяет.

Но дело даже не в этом. Римский понтифик не сказал ничего такого, о чем бы не говорили западные газеты уже давно — ситуация на линии соприкосновения складывается неблагоприятно для Украины, её людские ресурсы истощены, новобранцев приходится гнать на фронт в самом буквальном смысле из-под палки, решимость Запада вкладываться в проигрышное предприятие иссякает — тем более что желание НАТО иметь плацдарм под боком у России не настолько сильно, как желание России этого избежать.

Попытка Эммануэля Макрона заговорить об отправке в зону конфликта войск НАТО выявила решительное нежелание других стран — и общественного мнения в самой Франции — это делать. Нежелание, вызванное отчасти опасениями ядерной эскалации, отчасти — тем, что общественное мнение в западных странах не готово отправлять своих граждан массово умирать в чужую страну.

Когда ситуация для Украины постоянно ухудшается — и ожидать перелома этой тенденции нет оснований — остаётся только идти на переговоры.

Римский папа наверняка помнит слова Евангелия «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот ещё далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире» (Лук.14:31,32).

Царь, у которого меньше войска, в этом примере подаётся как пример трезвости и благоразумия — он отказывается губить людей ради победы, которая при таком соотношении ресурсов недостижима.

Конечно, мирные переговоры — это всегда очень трудно и требует большого личного мужества от тех, кто на них решится. Пропаганда усиленно внушает людям, что победа близка, что вот-вот неприятель надорвется, или в его стане произойдёт революция, или союзники пришлют чудо-оружие, случится еще что-нибудь, что переломит ситуацию, — и лидер, который пойдёт на переговоры о мире, будет немедленно объявлен предателем, укравшим у своих соратников такую близкую победу.

Представление о том, что солдаты уже было выиграли войну, но тут политики и дипломаты нанесли им удар в спину, является в истории вполне обычным.

Горечь и гнев людей, которые спросят: а почему вы не могли договориться раньше, конечно, будут очень велики. Тем более что для Украины это «раньше», возможность заключить мир на относительно выгодных условиях, было в марте 2022 года. Если бы Борис Джонсон, который предлагал «просто воевать», был вовремя послан подальше, мир уже был бы установлен — а множество людей живы.

Но при нынешнем развитии событий чем позже будет заключён мир, тем худшим он будет для Украины как государства — и тем больше людей погибнет. Поэтому лучше рано, чем поздно, послать ястребов подальше и договариваться о мире.

Конечно, сам разговор об этом вызывает бурю — shitstorm, как говорят в англоязычной Сети.

Пропаганда всегда создаёт образ космической битвы добра и зла, в которой военно-политический противник объявляется личным представителем дьявола на земле, а боевые действия — священным походом за спасение цивилизации.

Россия настойчиво изображается не как держава, с которой можно договариваться об интересах, а как инфернальное зло, которому можно только нанести сокрушительно поражение.

На этом фоне любой, кто скажет, что сокрушительного поражения России не предвидится и надо договариваться, будет немедленно объявлен предателем всего самого святого. Из западных лидеров едва ли кто осмелится на это. Есть вещи, которые все понимают, но никто не решается произнести вслух.

Папа, положение которого не зависит от мнения прессы и избирателей, оказался первым, кто на это решился. На него выливаются ушаты помоев — но это неизбежно. Как неизбежно и постепенное признание реальности и всеми остальными.