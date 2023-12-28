Разрешение благословлять однополые пары, провозглашенное ватиканской «Дикастерией по доктрине веры» в декларации Fiduciasupplicans, вызвало в католической Церкви бунт на корабле — и развитие событий в этой крупнейшей христианской общине мира заслуживает внимания.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится на официальном сайте Ватикана, «благодаря Декларации, одобренной папой Франциском, станет возможным благословлять однополые пары, но без какой-либо ритуализации или создания впечатления брака».

То есть формально речь не идет о признании однополых союзов «браками» или пересмотре вероучения — как уточняется в документе, «благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса» причем оно преподается «вне литургического обряда».

Консервативные католики, однако, находят эти оговорки лицемерными, типичной для сторонников либеральных реформ намеренной двусмысленностью, которая должна ослабить сопротивление сторонников церковной традиции.

Как сказано в «Заявлении Архиепархии Святой Марии в Астане», «факт, что документ не даёт разрешение на «венчание» однополых пар, не должен закрывать пастырям и верующим глаза на великий обман и зло, которое состоит уже в самом разрешении благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар. Такое благословение прямо и серьёзно противоречит Откровению Божьему и неразрывному двухтысячелетнему учению и практике Католической церкви».

Авторы «Заявления», служащие в Казахстане Архиепископ Томаш Пэта и Епископ Атаназиус Шнайдер, вежливо, но с необычной твердостью выговаривают папе Франциску и призывают его «отменить разрешение благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар, дабы Католическая церковь воссияла недвусмысленно как «столп и утверждение истины».

Как такая ситуация возникла? Ее можно рассмотреть с разных сторон, но одна из граней проблемы — противоречие между Церковью как структурой, обслуживающей запросы общества (которые неизбежно меняются), и Церковью как общиной, призванной возвещать неизменное слово Божие.

Между Церковью и внешним миром неизбежно возникает непонимание.

Для человека, в целом равнодушного к Богу или вечному спасению, Церковь тем не менее может быть важным и полезным учреждением.

Это красивое здание, в котором люди собираются, чтобы отметить важные для них события — проводить усопших, торжественно приветствовать новорожденных, сопроводить свадьбу красивым древним обрядом.

В католическом мире, как и у нас, всё это может вообще никак не соотноситься с Богом. Церковное благословение — это способ выразить одобрение и принятие со стороны людей. «Мы собрались здесь, чтобы поприветствовать вступающих в брак Х и У». Наименование «комбинат ритуальных услуг», хотя и звучит язвительно, может отражать именно такое отношение к Церкви.

В обществе, где «однополые браки» уже всем привычны — да и «беременные мужчины» уже не шокируют, — отказ однополой паре в проведении такого ритуала воспринимается как непонятная вредность. Как если бы две подруги зашли в кафе, а им отказали в обслуживании, потому что наливают латте только разнополым парам. Часть духовенства — особенно в Западной Европе — испытывает по этому поводу неловкость. В самом деле, чего так вредничать-то?

Более того, в той же Западной Европе Церковь нередко финансово зависит от людей, с точки зрения которых такой отказ в обслуживании — вопиющая дискриминация. В Германии, например, граждане, большинство из которых далеки от сознательной веры, платят небольшой церковный налог — но могут написать заявление и отказаться это делать. Многие и отказываются — не в последнюю очередь потому, что «гомофобная» позиция Церкви противоречит их либеральным взглядам.

Другая часть духовенства видит смысл существования Церкви иначе. Они исходят из того, что существует Бог, Создатель мира и человека, который имеет Свой замысел, в том числе о человеческой сексуальности — и в этом замысле нет никаких «однополых браков» или «беременных мужчин».

Есть семья, в которой один мужчина и одна женщина хранят верность друг другу и в общем случае рождают и воспитывают детей. Удаление от этого замысла является грехом, и хотя и может быть прощено кающимся, ни в коем случае не может быть одобрено и благословлено.

Почему благословение (в каком бы то ни было виде) однополых союзов является настолько серьезной проблемой?

Это можно пояснить с помощью аналогии. Представьте себе общество трезвости, члены которого приняли на себя обязательство не пить и помогают друг другу его исполнять. Среди членов таких обществ обычно много выздоравливающих алкоголиков, которые прекратили употребление, но могут сорваться в любой момент. Человек немощен. Ходят даже слухи, что секретарь общества тайком попивает. Но при всём этом общество существует и продолжает свою деятельность — помогает людям оставаться трезвыми.

Теперь представим себе, что в общество стало возможно вступать людям, открыто продолжающим пить, а на его собраниях — в знак раскаяния в прошлой алкофобии — на столах появятся бутылки спиртного. Увы, но это будет уже что угодно, но не общество трезвости.

Церковь — это сообщество людей, заключивших в Крещении завет с Богом. Этот завет включает в себя обязательство следовать Его заповедям. Насколько хорошо это удается конкретным людям — вопрос другой. Но если все собрание объявит, что можно быть его членом и вообще не считать грех грехом — это уже будет не Церковь, а что-то совсем другое.

Более того, авторитет Церкви стоит на вере в то, что она неизменно и верно передает божественное Откровение. Как только Церковь начинает менять заповеди по просьбе общественности — она уничтожает свои притязания на учительство.

У людей неизбежно возникает вопрос: ну и когда вы нас обманывали — все эти две тысячи лет, когда учили, что телесная близость предназначена для брака, а мужеложство — грех, или сейчас, когда дали понять, что это больше не так?

Поэтому реакция части католиков и является довольно резкой; достаточно ли резкой, чтобы заставить папу Франциска и его окружение притормозить, — мы увидим в будущем.