27 января 1944 года советскими войсками была снята блокада Ленинграда. План нацистов полностью выморить голодом все население города был сорван — хотя число жертв, по современным подсчетам, превысило миллион человек.

РИА Новости/Борис Кудояров

Чем дальше в прошлое отходят эти великие и ужасающие события, тем больше из восприятия людей выветривается, с чем тогда столкнулись наши недавние предки. Более того, многие подхватывают сюжет про «столкновение двух тоталитарных режимов», которые предполагаются одинаково плохими.

Однако не стоит забывать, в чем состоит уникальность национал-социализма, резко выделяющая его даже на общем мрачном фоне ХХ века. Нацизм был наиболее последовательным отрицанием христианства в истории — гораздо более последовательным, чем был, при всем его ожесточенном атеизме, коммунизм.

Европейская цивилизация за долгие века христианства усвоила ряд представлений, которые стали для нее идеалами. В реальности, конечно, люди были от этих идеалов далеки, но они, по крайней мере, были общепризнанными ориентирами.

Христианство утверждало ценность мира. Ожесточенная борьба между людьми и народами есть следствие грехопадения, разрушение изначального замысла, согласно которому люди призваны пребывать в братской любви. В «жизни будущего века», которая наступит после второго пришествия Христа и Его суда, вражда полностью прекратится.

Оно провозглашало уникальную ценность каждого человека. Человек любой расы, национальности или сословия, умный или глупый, здоровый или больной создан по образу Божию, лично важен для Бога и дорог Ему. Мы все принадлежим к одной и той же расе — человеческой расе, падшей в Адаме и искупленной во Христе.

Оно учило, что каждый человек призван к личным отношениям с Богом и лично ответственен перед Его судом.

Национал-социализм все это отвергал и нам стоит понять, почему.

Десятилетия спустя после Войны стало модным говорить об «оккультных корнях нацизма». Причины этому есть — Генрих Гиммлер действительно интересовался оккультизмом и неоязычеством, а эзотерические построения таких авторов как Гвидо фон Лист и Йорг Ланц фон Либенфельс оказали влияние на нацистскую мифологию.

Но несущей конструкцией нацизма был все же не оккультизм — а нечто другое. Как сказал министр образования Баварии во времена Третьего Рейха Ханс Шемм, «Национал-социализм — это прикладная биология»

Эволюция — это процесс, в ходе которого различные особи и их группы ожесточенно конкурируют за ограниченные ресурсы, победители в этой вечной борьбе оставляют потомство, которому, в свою очередь, предстоит продолжить эту бесконечную схватку клыков и когтей. Нацизм переносил этот же принцип на отношения между людьми и народами — провозглашая войну не только неизбежной, но и позитивной частью жизни.

Нацистский учебник биологии, выпущенный в 1942 году, наставлял немецких школьников: «Любое существо должно сражаться за свое выживание и стремиться одержать победу в этой битве… Человечество тоже подчиняется этим законам природы и добилось доминирования через борьбу… Наш Фюрер говорит нам: «Тот, кто живет, должен сражаться, а кто не хочет сражаться в этом мире вечной борьбы, недостоин жизни».

Еще одной особенностью этой идеологии был особого рода биологический коллективизм. «Раса», или, если использовать немецкий термин «Volk», богатое значение которого лишь отчасти передается словарным «народ» — это то, что придает значение и смысл жизни каждого отдельного человека.

Не только личные интересы, но и личная совесть безусловно должна быть принесена в жертву интересам этого священного коллектива.

Геноцид вытекал из такого мировоззрения самым очевидным образом — в мире людей происходит тот же эволюционный процесс, что и в животном мире, «низшие» и «неприспособленные» популяции самой природой обречены исчезнуть, уступив свое место более совершенным формам жизни, а газовые камеры и расстрельные рвы только помогают природе.

Поэтому нацисты не видели ничего неправильного в том, чтобы выморить голодом целый город, населенный людьми «чуждой» и «низшей» расы, раз это делалось в интересах своей. А как национал-социалистическая идеология видела русских, украинцев и всех вообще жителей СССР, можно узнать, например, из пропагандисткой брошюры 1942 года Der Untermensch.

Блокада Ленинграда не была каким-то случайным эксцессом — она была закономерным проявлением идеологии национал-социализма. Об этом стоит помнить — по многим причинам. В частности, потому, что и в наше время находятся дурачки, желающие записаться в «арийцы». Славяне, желающие податься в нацисты — такая же постыдная нелепость, как чернокожие, желающие вступить в ку-клукс-клан. Попытка продать душу тем, кто ее даже не купит.