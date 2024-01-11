Всемирная организация здравоохранения объявила о разработке официальных рекомендаций по «здоровью трансгендерных и гендерно разнообразных людей». Это ещё одно проявление того, что с тех пор, как Россия вступила в ВОЗ, эта организация сильно изменилась — и нам стоит подумать о том, хотим ли мы принимать её рекомендации.

Иван Шилов ИА Регнум

Как показывает опыт, организации, созданные высокими идеалистами в самых благородных целях, могут со временем мутировать и превращаться в инструменты продвижения повестки, которая ужаснула бы их основателей.

Другим хорошо известным печальным феноменом является идеологизация науки, когда «научной истиной» провозглашается то, что нужно идеологическим активистам, а все тщательно разработанные методики сбора и обработки данных откладываются за ненадобностью.

В наши дни Всемирная организация здравоохранения, увы, является примером того и другого.

ВОЗ считает особенно важным обеспечить доступ к гормонам и хирургическим операциям для всех желающих «сменить пол» и вообще подчёркивает свою приверженность «гендерно-аффирмативному» подходу.

О чём идет речь? Некоторые люди страдают гендерной дисфорией. Это расстройство половой идентификации, при котором мужчина считает себя женщиной и глубоко тяготится своим «неправильным» телом или, наоборот, женщина хочет быть мужчиной.

Это тяжёлое душевное расстройство было явлением редким, пока из него не сделали идеологическую моду — после чего число людей (преимущественно девочек-подростков), желающих «переменить пол», выросло в десятки раз.

Например, в Швеции, согласно официальной медицинской статистике, с 2008 по 2018 год число девушек, считающих себя юношами, выросло на 1500%.

Реакция на эту проблему может быть двоякой. «Гендерно-аффирмативный» подход требует обеспечить человеку «перемену пола», то есть провести операцию по удалению груди и/или гениталий и принять ещё ряд мер к тому, чтобы придать ему сходство с лицом противоположного пола.

При этом провозглашается, что «гендерно-аффирмативную терапию» нужно начинать как можно раньше — в частности, давать ребенку, еще только входящему в процесс полового созревания, так называемые puberty blockers, сильнодействующие гормональные препараты с тяжёлыми побочными эффектами, которые должны затормозить нормальный процесс полового созревания и подготовить ребенка к операции, в ходе которой ему (или, гораздо чаще, ей) отрежут то, что никогда уже нельзя будет пришить обратно.

Сторонники такой практики уверяют, что если не пойти на все эти меры, в будущем «трансгендер» почти наверняка совершит самоубийство.

Им возражают, указывая на то, что в абсолютном большинстве случаев признаки гендерной дисфории у детей проходят сами собой к подростковому возрасту, и бой-девочка, которой нравятся подвижные мальчиковые игры, или мягкий, тихий мальчик, который любит рисовать цветы, имеют все шансы вырасти в мире со своим телом, вступить в брак и стать счастливыми родителями.

Более того, «трансгендера» невозможно выявить объективно, какими бы то ни было анализами или осмотрами — то есть невозможно понять, это врожденное или внушённое. Учитывая взрывной рост числа подростков, заявляющих, что «родились не в том теле», внушение, мода и пропаганда, несомненно, играют свою роль.

Сторонники «гендерно-аффирмативной терапии», таким образом, просто калечат на всю жизнь множество впечатлительных детей и подростков, которые без их вмешательства были бы здоровы и счастливы.

Надо сказать, что вторая точка зрения, за которой стоит очевидный здравый смысл, кое-где побеждает — например, даже в такой либеральной стране, как Швеция, уже отказались от наиболее безумных проявлений «гендерно-аффирмативного» подхода.

Чувствуя, что их победа не гарантирована, трансгендерные активисты не снижают накала борьбы — и одним из инструментов этой борьбы является ВОЗ, через которую «гендерно-аффирмативную терапию» пытаются продвигать по всему миру.

Характерен состав группы по разработке этих рекомендаций. В её состав входят члены Всемирной профессиональной ассоциации здоровья трансгендеров (WPATH), в том числе два бывших президента; транс-активисты, работающие в сети Global Action for Trans Equality (GATE), и другие лица, известные своей идеологической позицией гораздо больше, чем своими научными достижениями, а также представители фармконцернов, для которых «трансгендеры», всю жизнь сидящие на гормонах, — это огромный рынок сбыта.

Всемирная организация здравоохранения была создана, чтобы обеспечивать международное сотрудничество в области защиты здоровья. Когда врачи разных стран помогают друг другу спасать людям жизнь и здоровье — это чрезвычайно важное и благородное дело. Важность международного сотрудничества в этой области особенно проявилась по время пандемии ковида, когда врачи обменивались опытом в прямом онлайне. Болезни не признают национальных границ — и выработка каких-то общих алгоритмов реагирования может быть необходима для спасения жизней.

Но ВОЗ, увы, занята не этим — а продвижением определённой идеологической повестки. Международное сотрудничество в области медицины необходимо — но нам стоит подумать, с кем и в какой форме.