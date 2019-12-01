Сергей Белов
Последние публикации
Politico: Норвегия открывает возможности для вторжения Китая в Арктику
Крошечный норвежский городок, расположенный в четырехстах километрах от полярного круга, играет большую роль в политике. Киркенесу, расположенному в каких-то 14 км от северной границы НАТО с Россией, не привыкать к геополитическим играм. В то время, когда мировые сверхдержавы спорят по поводу...
1 декабря 2019
Economist: Китай теперь менее охотно предоставляет кредиты Африке
В мае 2019 года президент Кении Ухуру Кеньятта пропал из поля зрения общественности на целых 10 дней. Граждане Кении даже выразили притворное беспокойство, разместив в Twitter объявление о пропаже человека с хэштегом #FindPresidentUhuru (#НайтиПрезидентаУхуру). В объявлении о пропаже помимо...
29 июня 2019
Foreign Policy: США совершают военные преступления, даже не понимая зачем
Все указывает на то, что правительство США должно было прекратить прямую военную поддержку воздушной кампании Саудовской Аравии в Йемене на следующий день после ее начала. Вашингтон начал оказывать поддержку Эр-Рияду 26 марта 2015 года, после того как представитель Белого дома заявил, что...
16 августа 2018
American Conservative: вмешательства США всегда оправдываются ложью
Официальный Вашингтон и связанные с ним лица неоднократно шли на манипуляцию фактами в угоду своему стремлению провести ту или иную вооруженную операцию. Несмотря на то, что из-за таких операций погибли сотни тысяч мирных людей и было уничтожено несколько государств, США по-прежнему применяют силу...
25 апреля 2018
Strategist: Амбиции России в Сирии могут привести к войне Ирана с Израилем
Россия играет на востоке Средиземноморского региона крайне опасную игру, уже приведшую к уничтожению израильского истребителя и поражению авиацией страны ряда сирийских и иранских целей на территории Сирии. Очевидно, что амбиции Москвы могут превратить Сирию в место полномасштабного столкновения...
21 февраля 2018
Strategist: при Трампе на мягкой силе США поставлен жирный крест
Все доказательства налицо: взойдя на пост главы Белого дома, Дональд Трамп поставил крест на мягкой силе США. Только 30% респондентов, недавно опрошенных организацией Gallup в 134 странах, высказались положительно относительно США под руководством Трампа — падение почти на 20 пунктов с Барака Обамы...
12 февраля 2018
Михомайдан — всерьез и надолго. Порошенко загоняют в угол
В последнее время украинские СМИ в один голос называют Михаила Саакашвили — Михо (иногда Михаэл), а акции протеста под стенами Верховной рады именуют «Михомайданом». Это говорит не только о распространённой в «незалежной» практике «темников», когда из администрации президента в СМИ спускаются...
10 ноября 2017
National Interest: Каковы вероятность и цели вторжения Китая в КНДР?
Гроувер в статье для The National Interest. Читайте также: American Conservative: Вводить санкции против Китая — плохая идея Автор отмечает, что окажет ли Пекин помощь Пхеньяну в случае войны — вопрос непростой, поскольку, с одной стороны, граждане и военные Китая могут негативно воспринять отказ...
22 сентября 2017
Politico: Система ПРО США не готова к отражению ракетного удара КНДР
Несмотря на затрату десятков миллиардов долларов и более трех десятилетий работы над системой ПРО, оборонное ведомство США по-прежнему не может гарантированно сбивать оснащенные ядерными боеголовками ракеты, направленные на территорию США, пишут Жаклин Климас и Коннор О'Брайен в статье для Politico...
6 июля 2017
Украина: ставка на хаос
Редко бывает, когда хочется согласиться и даже поддержать украинских националистов. Если они верят в то, что Россия воюет с Украиной и оккупировала её территорию, то никаких торгово-экономических отношений с «государством-агрессором» действительно быть не может. Потому по-своему правы националисты...
21 февраля 2017
The Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
Первый внешнеполитический кризис администрации Трампа может произойти в Йемене — стране, которую большинство граждан США вряд ли найдет на карте. Ситуация здесь обостряется гражданской войной между хуситами и свергнутым правительством страны и деятельностью радикальных исламистов. Поэтому большой...
10 февраля 2017
The National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
На фоне политизации вопроса о российском влиянии на США появились неверные оценки того, насколько и каким образом Россия угрожает интересам США. Поэтому американскому народу необходимо сделать шаг назад и задуматься, может быть, они опасаются России больше необходимого. Такую работу провести важно...
3 февраля 2017
Хунту снесет шоковая украинизация
Вполне объяснима негативная реакция россиян на попытки украинских националистов провести тотальную дерусификацию и бандеризацию Украины. Только и обижаться на них не стоит. В конце концов, разве кто-то обижался на немецко-фашистских захватчиков, которые в своё время проводили похожую политику? Всё...
24 января 2017
Порошенко ищет «крышу» в Белом доме США
В отличие от большинства украинских экспертов, с пессимизмом оценивающих перспективы дальнейшего покровительства США, Порошенко излучает оптимизм. На днях он анонсировал скорую встречу с Дональдом Трампом. «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов. У нас...
19 января 2017
Как скоро исчезнет Украина? Кто будет кормить украинцев?
Украина — прекрасная страна. Но любить ее лучше на расстоянии. Спасать её также лучше всего издалека, чем и занимаются экс-регионалы из «Комитета спасения Украины» в Москве. Теоретически всю эту компанию «спасателей» следовало бы забыть навсегда. Слишком много неприятных воспоминаний связано с ними...
21 декабря 2016
Куда полетит Порошенко?
Искать порядочных людей в украинской политике столь же бесполезно, как пытаться найти девственницу в борделе. Не бывает. Не то заведение, где ценится непорочность. Бывший президент Украины Виктор Янукович не является исключением. Он ничуть не лучше большинства из тех, кто сегодня находится у власти...
29 ноября 2016
Почему украинцы умнеют в России?
Меня поражает, насколько умнеют граждане Украины, оказавшись в России. Такое впечатление, что простое пересечение границы радикально сказывается на умственных способностях человека. К примеру, третий год проживающий в России экс-премьер Николай Азаров, как под микроскопом, видит все просчеты...
19 ноября 2016
Трамп-революция сделает Украину свободной
Сознательные украинцы (не путать с ватниками, колорадами и совками) воспринимают весь мир в виде некой вертикали власти, на вершине которой находятся США. Чуть ниже располагаются европейские вассалы, вписаться в число которых и мечтал самый «свободолюбивый» народ в мире. Для украинцев встраивание в...
15 ноября 2016
История украинского мальчика Пети
Украинцы всегда гордились тем, что им удалось найти ответ на два извечных вопроса русского либерала: «кто виноват?» и «что делать?»… Конечно же, во всех бедах виноваты русские и пророссийские власти. После столь очевидного ответа на первый вопрос, следует столь же очевидный ответ на второй — надо...
17 октября 2016
Польша открыла второй фронт против Украины: готов ли Киев платить за УПА*?
Похоже, Польша открыла «второй фронт» против Украины. Летом этого года Сейм Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в 1943—1945 годах. Речь идёт о Волынской резне, которая началась 11 июля 1943...
10 октября 2016