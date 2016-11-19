



Unienc.ru Украинская народная республика под Германской оккупацией и её территориальные претензии. Весна 1918 года

Меня поражает, насколько умнеют граждане Украины, оказавшись в России. Такое впечатление, что простое пересечение границы радикально сказывается на умственных способностях человека. К примеру, третий год проживающий в России экс-премьер Николай Азаров, как под микроскопом, видит все просчеты нынешнего украинского руководства. Сегодня он уверен, что самой большой «ошибкой» режима Порошенко является разрыв торгово-экономических отношений с Россией. Остается загадкой, почему, являясь премьер-министром Украины, Азаров об этом не знал? С какой стати, в том числе под его руководством, Украина, сломя голову, неслась в Европу? Лично у меня нет ответа на этот вопрос, но есть своя гипотеза…

Помню, как в апреле 2011 года состоялся рабочий визит председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина на Украину. Тогда ещё была слабая надежда на то, что после годичной раскачки на посту президента Виктор Янукович наконец-то примет исторические решение о присоединении Украины к Таможенному Союзу с Россией и Белоруссией. Однако мои надежды были напрасны. Визит Путина закончился безрезультатно.

Чуть позже, за чашкой кофе, мне довелось побеседовать с одним человеком, отиравшимся в лабиринтах украинской власти и, вроде как, знакомым с царящими там настроениями. Я попытался выведать у него, отчего же Виктор Янукович не сделал свой стратегический выбор в пользу России? Уже тогда я считал, что его единственным шансом сохранить власть, как собственно и страну, является однозначная ориентация на Россию.

Мой собеседник думал иначе. Он был убеждён, что в 2012 году в Москве произойдет переворот, Владимир Путин уйдет из большой политики, и к власти придут прозападные либералы. Якобы именно с ними, а точнее с американцами, Янукович решит все существующие проблемы: от вопросов поставок «дешевого» газа до базирования Черноморского Флота РФ в Крыму. Естественно, на самых выгодных условиях для Украины.

До сих пор не знаю, действительно ли в 2011 году высокопоставленные украинские чиновники считали Владимира Путина способным допустить государственный переворот, или мой собеседник выдавал свою собственную дурь за общее мнение. Однако факт остается фактом: Путин остался на своем месте, а Януковичу пришлось бежать в Россию. Бывший президент Украины редко радует украинцев философскими рассуждениями о судьбах своей родины. Видимо, ему не очень хочется распространяться о причинах, сперва побудивших его вести Украину в Европу, а в ноябре 2013 года резко тормознуть этот процесс.

На мой взгляд, осенью 2013 года Виктору Януковичу все-таки кто-то объяснил на пальцах или «по понятиям», как ему привычней, какой катастрофой лично для него закончится интеграция в Европу. Вероятно, ему рассказали, что после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом никакого открытия европейского рынка для украинских товаров не произойдет. Украина не дождется многомиллиардных западных инвестиций в свою экономику. Никто не предоставит украинцам безвизовый режим с ЕС. Зато на столе у Виктора Януковича окажется всё тот же меморандум МВФ, который впоследствии лег на стол его преемника. Далее, Запад выкрутит правительству руки, и оно будет вынуждено проводить финансово-экономическую политику, аналогичную той, которую после переворота проводит режим Порошенко. Сегодня уже можно сказать, что Виктору Януковичу повезло. Все те, кто рассуждает о необходимости разгона «евромайдана», просто забыли или не знали, какими в действительности были настроения на Украине три года назад.

Прозападная ориентация Виктора Януковича не только вычеркнула его из списка потенциальных союзников Москвы, но и лишила искренней поддержки русского и пророссийского избирателя Украины. Антимайдан мог стоять против государственного переворота, бандеровцев, нацистов, в конце концов, просто за деньги, но никак не за Януковича. Тем более речи не могло быть о том, чтобы русские взяли в руки оружие и пошли защищать действительно преступный и коррумпированный режим прозападного Януковича.

Кроме отсутствия поддержки среди населения, у Януковича еще и не было сторонников среди олигархов, политиков и чиновников. Вся его «вертикаль власти», по сути, была «вертикалью коррупции», замыкаемой в конечном итоге на США. Выход Януковича из-под американского контроля автоматически приводил к параличу всей системы власти. Янукович был обречен потерять всё после того, как повернулся спиной к России в 2011 году.

Евромайдан стоял за идею, которая в то время выглядела более чем привлекательно. Украинцы верили в Европу и действительно хотели жить по-европейски. Самое главное, что в отличие от жителей Юго-Восточной Украины, боевики-бандеровцы уже были готовы убивать ватников, колорадов, совков. Нацисты из так называемых добровольческих батальонов родились не на «евромайдане», их взрастила сама украинская власть на протяжении всей истории существования независимого государства. По сути, гражданская война была предопределена самой природой украинского проекта, всей новейшей историей и в случае подавления мятежа в Киеве была бы развязана националистами на Западной Украине.

Смешно слышать рассуждения украинцев о «Единой Украйне». О каком единстве можно говорить, если одна половина ненавидит другую половину страны, и все вместе ненавидят власть? В какие времена украинцы были довольны своими президентами, министрами и депутатами? За 25 лет независимости украинцы не выдвинули из своих рядов ни одного приличного человека. Сегодня абсолютное большинство граждан незалежной мечтает сбежать из своего «горячо любимого государства», так как это недогосударство. За четверть века Украина превратилась в самое нищее государство Европы, и никаких шансов изменить ситуацию нет. Украина обречена.

После февральского переворота 2014 года я перестал смотреть украинское телевидение, слушать радио и читать прессу. Мне не интересен бред о том, что в России всё плохо, и Путин вот-вот уйдёт из власти. Я всё это слышал тысячу раз. Мне скучно следить за тем, как очередная украинская перемога становится зрадой. Я хорошо понимаю причины подобного превращения. Живущие с кастрюлями на головах в принципе не могут воспринимать мир адекватно и, соответственно, принимать правильные решения. Они обречены оббивать своими головами все углы, которые только существуют, и наступать на те грабли, которых даже нет.

С другой стороны, я понял причину, по которой бежавшие в Россию политики и эксперты неожиданно поумнели. Распрощавшись с украинским недогосударством, человек перестает быть рабом украинского проекта. Он начинает видеть мир таким, каков он есть. Ему нет нужды подстраиваться под идиотов, которые провозгласили себя титульной нацией. В России он может дурака называть дураком, даже если это дурак в вышиванке. Бывшему гражданину Украины в России плевать на американское посольство, которое в незалежной могло поставить крест на его карьере. В России человек обретает свободу.

Порой мне начинает казаться, что в феврале 2014 года кем-то свыше запущена программа самоуничтожения страны. Маховик времени начал крутиться в обратную сторону, и вместе с декоммунизацией Украины, со сносом памятников советской эпохи сами собой отпадают от незалежной приклеенные коммунистами регионы. Уже ушел Крым, де-факто отчалил к родным берегам Донбасс. Украинцам осталось признать преступным Договор о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, и Польша вернет себе Западную Украину. Потом очень быстро, одни за другими, наступят лихие времена махновщины, петлюровщины, гетманщины, и растворится в небытии сама Украина.

Украинцы относятся к распаду страны как к апокалипсису в отдельно взятой стране. Они не понимают, что апокалипсис произошел в 1991 году, и вся дальнейшая история является непрерывным процессом гниения всего живого. Украина в принципе ничего не может дать своим гражданам. Поэтому распад Украины — это не трагедия, а освобождение от пожирающего человеческие жизни и души кровавого и тупого монстра.

Киев