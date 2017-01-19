



Linkphotobenin.com Под крышей Белого дома США

В отличие от большинства украинских экспертов, с пессимизмом оценивающих перспективы дальнейшего покровительства США, Порошенко излучает оптимизм. На днях он анонсировал скорую встречу с Дональдом Трампом. «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов. У нас был многообещающий диалог, и мы согласовали дату моего визита в Вашингтон сразу после инаугурации», — похвастался Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg.

Мотивы столь пафосного заявления Порошенко вполне понятны. Как всегда он играет на публику и пытается убедить украинцев в том, что «Америка с нами». От самого Дональда Трампа украинскому президенту нужен сущий пустяк. В бандитские 90-е эту небольшую услугу можно было назвать одним магическим словом — «крыша». В ту пору базарным барыгам она требовалась для защиты от поборов залётных банд. Порошенко нужна «крыша», чтобы отбиваться от конкурирующих олигархических группировок.

Почти трём годам спокойной жизни Петр Порошенко обязан исключительно поддержке администрации Барака Обамы. Даже такой отчаянный персонаж, как Беня Коломойский отдавал себе отчёт, что бунтовать против Порошенко всё равно, что взбунтоваться против Америки. Вмиг раскулачат, счета арестуют и объявят в международный розыск за массу вполне всем известных преступлений. Заметно обнищавший в результате реформ народ также ограничивался матерной бранью на кухнях. Украинцы догадывались, что американские покровители закроют глаза на любые преступления «своего сукиного сына». Присоединяться к «героической «небесной сотне» никому не хотелось.

Ради американской «крыши» Пётр Порошенко готов сделать для Дональда Трампа всё что угодно. Прикажет воевать с Россией — будет воевать. Попросит продать украинцев в долговое рабство лет на сто — продаст. Загвоздка лишь в том, что Трампу от Порошенко вообще ничего не надо. Ни Порошенко, ни сама Украина не интересна новому американскому президенту, поскольку являются провальным проектом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А то

На самом деле интерес США к Украине начал угасать ещё пару лет назад. Неудивительно, ведь Незалежная так и не смогла стать эффективным инструментом для давления на Россию. Вопрос принадлежности Крыма отпал в самом начале. В Кремле хорошо понимали, что украинский Крым — это Крым не только с репрессиями против русского населения, но и с базами НАТО. Втянуть Россию в полномасштабный конфликт на Украине тоже не вышло. «Оккупация» незалежной со всеми негативными последствиями для России не состоялась. Чтобы как-то оправдать это «недоразумение», украинским пропагандистам пришлось выдумать совершенно идиотский миф о «гибридной войне», во время которой якобы не разрываются дипломатические отношения, сохраняется транспортное сообщение и работают коммерческие предприятия «страны-агрессора». Украинцев подобное объяснение устроило: гибридно воюем, а в перерывах ездим на заработки в Россию.

Введённые Западом санкции также не произвели на Кремль должного впечатления. Они только сплотили российское общество, а правительству позволили провести необходимые и традиционно непопулярные в народе реформы. По сути, благодаря санкциям, руководство РФ провело операцию по вытеснению с рынка импортной продукции. Последствия этого шага будут видны позднее, но уже сегодня можно сказать спасибо Бараку Обаме за хороший предлог для Кремля поддержать российского производителя.

Кроме того, печальные итоги «революции гидности» оказались прекрасной прививкой для россиян от украинской болезни — «майдана головного мозга». Сегодня мечтать о смене власти в России могут только обдолбанные пропагандой украинцы. В реальности, после «перемоги» евромайдана цветная революция в России практически невозможна. Кроме того, нестабильная ситуация на Украине позволила Москве ускорить строительство альтернативных путей транспортировки газа в Европу. После введения в строй Северного потока-2 и Турецкого потока Киев утрачивает рычаг давления на Москву при помощи своей ГТС.

Теперь хочется ещё раз повторить вопрос, а что может предложить Порошенко новому американскому президенту? Головную боль в виде Украины? Трамп не настолько наивен, чтобы согласиться взвалить на себя ответственность за провалы своего «попередника».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

Судя по всему, до украинцев так до сих пор не дошло, почему Барак Обама избегал личных встреч с Владимиром Путиным. Не в антипатии дело. В переговорах один на один феерическая чушь о достоинствах американской демократии не проходит. Приходится говорить конкретно и отвечать на конкретные вопросы, которых у Владимира Путина накопилось великое множество по ситуации на Украине. Не мог же Барак Хусейнович признать, что в результате устроенного США государственного переворота власть в Киеве захватили неонацисты, и именно они ответственны за все совершаемые в стране преступления?!

Некоторые эксперты считают, что Дональд Трамп может «слить» Украину Владимиру Путину в обмен на геополитические уступки на других направлениях. Возможно, Трамп бы хотел это сделать, но Владимир Путин неоднократно доказывал своими поступками, что не торгует национальными интересами России и не предаёт своих союзников. Разумеется, речь идёт именно о союзниках, а не двурушниках типа Януковича. Украинцам не грозит «обмен» на Сирию или Китай. Дональд Трамп перестанет оказывать поддержку Украине исключительно в силу собственной незаинтересованности в этом.

Порошенко, конечно же, может встретиться с Трампом, только вряд ли эта встреча будет для него приятной. Судя по всем предыдущим заявлениям нового хозяина Белого дома, он привык называть вещи своими именами. Крым является частью Российской Федерации, и никакая сила не способна изменить существующее положение. Санкции против России вообще не волнуют Трампа, поскольку страдают от них, прежде всего, европейцы. Это их головная боль, и не Трампу её лечить. Поддерживать материально коррумпированный режим Порошенко Америке также нет смысла. В конце концов, Трамп хорошо осведомлён о миллионах олигарха Порошенко выведенных в оффшоры. Трампу вообще не стоит общаться с представителями нынешнего киевского режима, поскольку это негативно сказывается на его репутации.

Когда Пётр Порошенко анонсировал свою встречу с Дональдом Трампом, мне вспомнилась байка, которую в своё время рассказал президент Академии Наук СССР Анатолий Александров: «В 1916 мои сестры увлеклись спиритизмом. В смутное время всегда возникают такие увлечения. Мой отец обращаясь к ним как-то сказал: — Я ещё могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстова или Антона Чехова, но чтобы он с вами дурами по 2 часа разговаривал, я в это не поверю никогда!». Нечто подобное можно сказать и о встрече Порошенко с Трампом. Она, может быть, состоится, но найти в ней практический смысл невозможно.