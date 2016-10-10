* УПА — запрещённая в России организация





Александр Горбаруков ИА REGNUM Любовь до гроба

Похоже, Польша открыла «второй фронт» против Украины. Летом этого года Сейм Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в 1943—1945 годах. Речь идёт о Волынской резне, которая началась 11 июля 1943 года, и в результате которой было убито более ста тысяч человек, а около полумиллиона поляков были вынуждены бежать со своей земли. Теперь депутаты Сейма решили сделать ещё один «антиукраинский» шаг и предлагают за отрицание геноцида поляков на Волыни ввести штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

«Авторы правительственного проекта предлагают ввести уголовную ответственность за приписывание Польше и польскому народу ответственности за преступления нацистов во время Второй мировой войны. В частности, к уголовной ответственности должны были бы притягиваться те, кто, извращая исторические факты, публично употребляет понятие «польские лагеря смерти». Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет», — сообщило со ссылкой на своего корреспондента «Радио Свобода».

Нетрудно догадаться, что «извращать исторические факты» могут только украинские националисты. Именно они не признают геноцид и считают, что Волынская резня была спровоцирована самими поляками. Дескать, если и совершались отдельные преступления, то вызваны они были дискриминацией украинского населения в Речи Посполитой. Действительно, отношения между двумя народами не были безоблачными не одну сотню лет. Поляки держали «украинцев» за быдло, и всё это время «украинцы» мечтали засунуть своим обидчикам вилы в бок. Во время Второй мировой войны возможность резать поляков представилась. Кто в этом виноват? Для поляков ответ на этот вопрос вполне очевиден. Виноват тот, кто сегодня не просто оправдывает геноцид, но и героизирует его организаторов и участников.

«Целью предлагаемого изменения является значительное ограничение публичного распространения лжи на тему геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше. Вредность безнаказанности публичного искажения истории, особенно в таком трагическом аспекте, каким был акт массового истребления польского, еврейского, чешского, словацкого, армянского и украинского населения не вызывает сомнений», — отмечается в законопроекте.

Принятие закона самым непосредственным образом коснётся не только сотен тысяч украинских заробытчан в Польше. Теперь каждый желающий кричать «Бандера придэ» и размахивать чёрно-красным флагом Украинской повстанческой армии (УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) автоматически превращается во врага польского народа. С учётом того, что киевские власти на официальном уровне определили УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве «борцов за независимость», то ситуация становится ещё более сложной. Киев должен либо пересмотреть свою концепцию истории и найти себе других «героев», либо о добрососедских отношениях с Польшей можно забыть.

Цитата из к/ф «Волынь». Реж. Войцех Смажовский. 2016. Польша Торжественная встреча немцев

Стоит обратить внимание, что, по мнению авторов законопроекта, трагические события происходили на Волыни и в Восточной Малопольше. Ни много, ни мало, но это более чем прозрачный намёк на то, что поляки рассматривают Западную Украину своей территорией. До 1939 года Восточной Малопольшей считались территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств. Мелочь? Тогда представьте в законопроектах Государственной думы России такие названия, как Малороссия и Новороссия? Малопольша — это Польша, а Малороссия — уже Россия.

Тема геноцида поляков во время Второй мировой войны давно перешла рамки кабинетных дискуссии историков. Нельзя назвать простым совпадением выход в прокат фильма польского режиссёра Войчеха Смажовского «Волынь». Полякам решили напомнить о кровавых преступлениях украинских «братьев» против их предков. Совершенно очевидно, что после просмотра фильма о Волынской резне никаких добрых чувств у простых поляков к украинцам не возникнет. К тому же, о каких добрых чувствах речь, если сотни тысяч украинских заробытчан, отбирают рабочие места у поляков?!

Конечно же, фильм Войчеха Смажовского «Волынь» не пытается поссорить два соседних народа. Он показывает историю такой, какой она была — кровавой, жестокой и неудобной. Тем более, авторы фильма не хотят обвинить в геноциде поляков весь украинский народ. Напротив, в нём есть герои-украинцы, которые ценой своей собственной жизни спасали поляков. Украинской власти просто необходимо встать на правильную сторону истории и выбрать себе правильных героев.

В первую очередь, Киев должен обеспечить демонстрацию фильма Войчеха Смажовского на экранах украинских кинотеатров. Тогда все вопросы будут сняты. Жест доброй воли. Миллионы украинцев, которые сегодня орут «Слава Украине» и считают УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «борцами за независимость» Украины, должны получить возможность сходить в кинотеатр и своими глазками увидеть, что из себя представляла эта «борьба». Потом украинцы должны будут покаяться и признать Волынскую резню — геноцидом польского народа. Далее, надо переписать всю историю незалежной, снести памятники палачам польского народа и переименовать улицы названные в их честь. Фантастический сценарий? В Польше это хорошо понимают, потому что «Волынь» — это кино не о прошлом Украины, а его настоящем и вероятном будущем.

Цитата из к/ф «Волынь». Реж. Войцех Смажовский. 2016. Польша Убийство

Стоит напомнить, что в апреле 2015 года в Польше была создана неправительственная организация «Реституция Кресов». Её участники ставят перед собой задачу возврата польского имущества или получение компенсации за его утрату на территории современной Западной Украины. Тысячи поляков мечтают вернуться в родные дома и угодья, который принадлежали их предкам. Думаю, не надо объяснять, куда должны отправиться жители прекрасного города Львова, в случае торжества исторической справедливости? Ведь до того момента, как «кровавый сталинский режим» воссоединил украинские земли, в Львове проживало не более 10% украинцев. Всё остальное население состояло из поляков, евреев, армян…

Украинские политики любят рассказывать разные истории о нерушимости границ. Они вспоминают международные гарантии, которые в начале 90-х годов ХХ века получила Украина. Видимо сказывается нелюбовь украинцев к изучению реальной истории. Тем более, не полякам рассказывать бред о неких «гарантиях». В 1939-м году были заключены межгосударственные соглашения между Польшей и Великобританией, определяющие взаимопомощь в случае внешней агрессии. Германии это соглашение не помешало напасть на Польшу, а Великобританию не заставило её спасать.

Польшу часто называют европейским адвокатом Украины. Нечего сказать, хороший адвокат. Исторически Польша имеет все основания претендовать на территорию доброй половины соседнего государства. Киев ведь не только Мать городов русских, но и когда-то административный центр Киевского воеводства, принадлежащего Речи Посполитой. Потому для поляков возвращение украинских территорий является восстановлением исторической справедливости.

Сегодня трудно отрицать тот факт, что раздел Украины де-факто уже состоялся. Русский Крым уже вернулся к родным берегам. Донбасс уже отчалил от Украины. Его ещё можно вернуть, только для этого украинцы должны доказать, что «нацистов» в незалежной нет. Украинцам надо отказаться от политики дискриминации русского населения страны, которая и стало первопричиной распада государства. Не в Москве принималось решение о выходе Крыма из Украины, а в Крыму и самими крымчанами.

Однако нацисты на Украине есть. Каяться за преступления прошлого и менять свою политику в настоящем они не собираются. Это хорошо понимают не только в России, но и в Польше. Потому так торопятся в Варшаве признать Волынскую резню геноцидом польского населения, польские кинематографисты снимают фильмы об этих трагических событиях, а неправительственные организации собирают документы и готовят иски к нынешним владельцам бывших польских усадеб. Не ровен час, Украина начнёт трещать по швам от внутренних противоречий и к этому моменту Польша должна быть готова, чтобы вернуть свои исторические земли.