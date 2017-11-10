В последнее время украинские СМИ в один голос называют Михаила Саакашвили — Михо (иногда Михаэл), а акции протеста под стенами Верховной рады именуют «Михомайданом». Это говорит не только о распространённой в «незалежной» практике «темников», когда из администрации президента в СМИ спускаются директивы о том, что говорить и как кого называть. Прежде всего, это свидетельствует об отсутствии убойного компромата на экс-президента Грузии. Оказалось, что ничем другим, кроме как этническим происхождением, дискредитировать оппозиционного политика нельзя.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили стоило бы гордиться тем, что коверкают его имя, а не возмущаться, как он это сделал несколько недель назад. «Я не Михо, а Миша. Всю жизнь я с детства был Миша. Почему я вдруг тут стал Михо, я не понимаю. Потому что хотят такого карикатурного грузина сделать, чтобы звучало странно», — заявил Саакашвили в интервью одному из украинских телеканалов. Власть действительно лепит из «Михо» карикатурного грузина, который затеял «неукраинский майдан».

А ведь поразительно то, что среди сотен украинских политиков нашёлся только один «порядочный» человек, и тот оказался грузином. Помимо этого «недостатка» горячий кавказец крайне тщеславен, и его тяга к власти значительно сильней тяги к деньгам. Тем более что после «вылета» из грузинской политики последним шансом на удовлетворение собственных амбиций стала Украина.

Саакашвили

Саакашвили не может пойти на сделку с Порошенко, продаться и «слить» протестные акции, поскольку этот шаг поставит крест на его политическом будущем. Всё это обнуляет шансы действующего президента решить вопрос «Михомайдана» полюбовно. Отправить в мир иной экс-президента Грузии тоже опасно, поскольку это вызовет сильный резонанс в мире.

Внешне всё происходящее под стенами Верховной рады выглядит крайне несерьёзно. Активисты напоминают маленьких крикливых троллей, которые в принципе не могут угрожать существующему режиму и совершить государственный переворот. Однако если вспомнить предыдущие украинские майданы, то на них тоже выступали подобные тролли, но хорошо накачанные стероидами западной пропаганды до наполеоновских масштабов. Как только медийная накачка заканчивалась, все они становились самими собой — маленькими, жадными, злыми и беспредельно глупыми троллями.

Отсутствие десятков тысяч митингующих также не повод говорить о бесперспективности «Михомайдана». В данный текущий момент в многотысячной толпе попросту нет смысла. Во-первых, массовка требует серьёзных финансовых вливаний. Во-вторых, значительное число протестующих может напугать власть и раньше времени спровоцировать её на силовое решение конфликтной ситуации. В конце концов, зачем организаторам протеста держать толпу возле парламента, если отсутствует интерес у западных СМИ? Картинка, подобная той, что шла по всем мировым телеканалам во время Евромайдана-2014, сегодня еще пока заказчикам нужна. Если Саакашвили понадобится группа поддержки в «час Х», то её соберут очень быстро и в необходимых количествах и уже тогда покажут по всем мировым каналам в прайм-тайм.

Стоит отметить, что все официальные требования представителей «Михомайдана» к власти не стоят и ломаного гроша. Речь идёт исключительно о свержении Петра Порошенко и полной перезагрузке власти. Даже если президент и подконтрольный ему парламент удовлетворят все уже высказанные протестующими требования, то вслед за ними появится другие, и так будет продолжаться до финальной развязки.

«Михомайдановцы» избрали вполне разумную тактику раскачивания ситуации в стране. 28 октября в Виннице активисты движения «Освобождение» начали предупредительную блокаду фабрики Roshen. Участники требовали национализировать компанию: «Не продали, так мы заберём! Работай или торгуй!» 31 октября активистка FEMEN сожгла фигуры медведей, стоящие возле магазина Roshen в районе станции метро «Арсенальная» в Киеве. На груди девушки на английском значилась надпись: «Конфеты или импичмент». 6 ноября в Киеве возле здания Высшего специализированного суда Киева активисты напали на советника главы МВД Зоряна Шкиряка и немного над ним поглумились. 7 ноября в центре Львова неизвестные активисты сожгли рекламную фигуру декоративного зайца у магазина Roshen…

Возможно, к части из этих акций «михомайдановцы» вообще не имеют никакого отношения, но все они, вместе взятые, создают негативный фон, на котором красуется лоснящееся лицо коррумпированного, жадного и лживого президента. Противники режима Порошенко создают информационные поводы, которые СМИ не могут игнорировать. В условиях отсутствия широкого доступа к электронным массмедиа такой подход разумен и эффективен.

У «михомайдановцев» больше шансов захватить власть, чем у Порошенко её удержать. Сотня активистов гораздо лучше перенесёт осенние холода в палатках, нежели Порошенко в своём кабинете, в котором становится всё жарче и жарче. Западные партнёры едва ли не ежедневно требуют от Киева провести некие реформы и начать реальную борьбу с коррупцией. Порошенко, конечно, старается справиться с одним и другим, но он ведь не может бороться сам с собой? Украинская коррупция замыкается не на абстрактных чиновников, а именно на Порошенко и его ближайшее окружение.

Не важно, кто именно санкционировал расследование дела о «рюкзаках Авакова», но есть два очевидных факта. Во-первых, к коррупции в системе МВД опосредованно причастен сам глава ведомства Арсен Аваков. Во-вторых, Верховная рада, не без согласия/давления украинского президента, не позволила отправить его в отставку. Мотивация Порошенко вполне понятна. В обмен на лояльность главы МВД он сохранил за Аваковым пост. Однако вместе с тем, президент ещё раз продемонстрировал всему украинскому обществу, а также западным партнёрам, что он является стержнем всей коррумпированной системы.

С реформами, которые проводит нынешний режим, всё тоже не очень гладко. Ведь у простых украинцев и западных партнёров совершенно разное понимание их сути и конечной цели. Одни возмущаются реформами, поскольку считают, что их эффективность измеряют ростом доходов и качеством жизни. Западные партнёры требуют как раз обратного, чтобы за счёт снижения уровня жизни украинцев сбалансировать трещащий по швам бюджет. Кроме того, от украинского правительства требуют приватизации государственной собственности, что всегда крайне болезненно воспринимается украинским обществом. Таким образом, ожидания у внешних сил и простых украинцев конфликтуют друг с другом. Удовлетворить всех одновременно невозможно в принципе.

«Михомайдановцы» находятся в удобном положении, когда они могут говорить всё что угодно, и это будет правдой. Порошенко ничего не может сказать, кроме старых сказок о «российской агрессии» и «западной помощи». Даже ярлык «агентов Кремля» на оппозицию трудно прилепить, поскольку он уже не клеится, как сто раз использованная изолента.

Зимой 2014 года Виктор Янукович надеялся, что с оппозицией можно договориться, а Запад выступит гарантом соблюдения всех договорённостей. Порошенко понимает, что после того как он уничтожил бизнес своих конкурентов, договариваться о «почётной капитуляции» бесполезно. Если он потеряет власть, то у него заберут всё до последней копейки, «приватизируют» всю его собственность на радость обнищавшей толпы. Даже его частную резиденцию, внешне напоминающую Белый дом в Вашингтоне, сожгут, чтобы соблюсти историческую традицию украинского бунта — уничтожать панские владения.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан и Петр Порошенко

Если уж говорить об определённых гарантиях кому-то из представителей нынешнего режима, то их может получить только тот, кто в нужный для оппозиции момент предаст Петра Порошенко. И это тоже является исторической традицией Украины. Элита страны состоит из таких моральных уродов, что предательство является едва ли не добродетелью. Ну как можно было не предать Кучму, если он злодей? Как можно не предать Ющенко, если он простофиля? Янукович вообще пророссийский, а потому с ним можно поступать вообще самым низким образом. Порошенко уже ничуть не лучше. Потому, сколько бы ни покупал Пётр Алексеевич себе слуг, они ему всё равно при случае засунут шило между лопаток и потом будут гордиться этим.

Прогнозы о скором государственном перевороте на Украине делались и ранее. Однако нынешняя «революционная ситуация» отличается тем, что у противников режима Порошенко появился лидер в лице Михаила Саакашвили, а поддерживают его такие деятели, как Мустафа Найем и Сергей Лещенко. Эти известные «грантоеды» и «американофилы», которые очень чутко улавливают «ветер перемен», которым украинские паруса надувает Джордж Сорос. Если они включились в борьбу, сделали ставку на «Михомайдан», то Петру Порошенко есть чего опасаться.