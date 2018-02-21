Россия играет на востоке Средиземноморского региона крайне опасную игру, уже приведшую к уничтожению израильского истребителя и поражению авиацией страны ряда сирийских и иранских целей на территории Сирии. Очевидно, что амбиции Москвы могут превратить Сирию в место полномасштабного столкновения между Тегераном и Тель-Авивом, пишет Исаак Кфир в статье для австралийского издания The Strategist.

Фото из открытых источников Истребитель F-16 израильских ВВС

Автор напоминает, что авиаудары ВВС Израиля были нанесены в ответ на нарушение воздушного пространства страны со стороны иранского беспилотника. В результате были уничтожены сирийские батареи ПРО, радарная установка и мобильная пусковая установка для БПЛА. В ответ официальный Дамаск применил против израильской авиации средства ПВО российского производства, сбив один F-16, который упал на севере Израиля после катапультирования пилотов.

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Несмотря на то что у России крепкие отношения с Ираном и Сирией, Москва и Тель-Авив встали в последнее время на курс улучшения отношений. Так, Кремль видит огромную стратегическую ценность в работе с Израилем, который, в свою очередь, может многое предложить России. Для достижения этой цели президент России Владимир Путин воспользовался напряженными отношениями, которые существовали между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Нетаньяху, похоже, ценит прагматическую позицию Москвы. Кроме того, израильтяне признают растущие присутствие и влияние России на востоке Средиземноморья, благодаря чему Россия начинает играть неоценимую роль для безопасности Израиля.

Kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Израиль понимает, что для обеспечения собственной безопасности Тель-Авиву необходимо убедить Кремль ограничить авантюризм Ирана. В Тель-Авиве прогнозируют, что с поражением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тегеран будет лишь наращивать свое присутствие, представляя ясную и настоящую опасность для Израиля. Две недели назад Нетаньяху отправился в Москву, где, как утверждается, он сообщил Путину, что Израиль рассматривает присутствие Ирана в Сирии «со всей серьезностью» и будет «действовать в соответствии с необходимостью» для уменьшения угрозы. По сообщениям, Нетаньяху попросил Путина оказать давление на Иран, чтобы тот вывел 70 тыс. ракет большой дальности действия, которые он разместил в Сирии.

Вскоре после вторжения иранского БПЛА Израиль обратился к Москве за помощью в разрешении сложившейся ситуации. В результате Кремль выступил с кратким заявлением, призвав стороны к «сдержанности» и указав на необходимость избежать негативных последствий для российских войск. Подобная тема неоднократно поднималась в израильско-российских дискуссиях, так как в Тель-Авиве понимают, что в Сирии находится большое количество российских войск и советников, жертв среди которых они не могут себе позволить.

Тот факт, что Тель-Авив обратился в Москву, подчеркивает влияние, которое Россия имеет в регионе. Напротив, никто не ожидал от США каких-либо действий, кроме простого призыва к спокойствию. Израильские политики признают, что в действительности в Сирии все решают Россия и Иран, поэтому они надеются, что Москва сможет сдержать Тегеран.

Сирия все больше представляет для Израиля угрозу его существованию. Так, в начале февраля Нетаньяху вместе с министром обороны посетили северную границу Израиля, после чего Израиль нанес воздушный удар по заводу на окраине Дамаска, на котором производились высокоточные ракеты. Более того, один из командующих ВВС Израиля признал, что за прошедший год страна провела тысячи миссий в Сирии, подчеркнув растущую обеспокоенность Израиля в отношении присутствия Ирана.

Cpl. Samantha H. Arrington, USMC Самолет C-130J «Геркулес»

Этим также можно объяснить планы Тель-Авива, о которых было сообщено в начале февраля, провести в середине 2018 года крупные военные учения с участием своей парашютно-десантной бригады. В ходе учений должны использоваться тяжелое вооружение и транспортные самолеты C-130J «Геркулес». Недавно израильский министр обороны Авигдор Либерман сказал: «Я могу четко заявить с нашей стороны, что мы полны решимости не дать Ирану закрепиться в Сирии».

Израильские политики смотрят на Ливан, где страной руководит шиитская группировка «Хезболла». Они опасаются, что Сирия тоже станет вассальным государством Ирана, если они не подорвут «режим» Асада. Тем не менее возможности Израиля по отношению к Сирии ограничены из-за российских амбиций, отсутствия лидерства США в регионе, а также опасений, что свержение Асада может превратить Сирию в еще одну Сомали. Этим могут воспользоваться три тысячи или около того боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в данный момент скрываются в пустыне на границе Ирака, Сирии и Иордании.

В сложившейся ситуации Израиль может продолжить нанесение стратегических ударов для замедления продвижения Ирана, нанося ему потери в надежде создать условия для дальнейшей внутренней нестабильности, или он может совместно с другими региональными игроками, прежде всего Саудовской Аравией и Египтом, бросить вызов амбициям Тегерана. Турция больше не рассматривается в качестве надежного партнера, по меньшей мере с точки зрения Тель-Авива.

Тем не менее пока в Кремле по-прежнему считают, что способны с помощью переговоров создать баланс в Сирии и с Ираном, благодаря которому Россия сможет сохранять свои позиции в Средиземноморье без начала крупномасштабного конфликта в регионе, спектр возможностей Израиля ограничен.