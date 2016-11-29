



Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь

Искать порядочных людей в украинской политике столь же бесполезно, как пытаться найти девственницу в борделе. Не бывает. Не то заведение, где ценится непорочность. Бывший президент Украины Виктор Янукович не является исключением. Он ничуть не лучше большинства из тех, кто сегодня находится у власти в Киеве. Сложись обстоятельства иначе, он мог оказаться на месте Порошенко, Тимошенко, Турчинова, Яценюка или Авакова. По этой причине абсолютно всех политиков незалежной стоит рассматривать исключительно в качестве фигур на шахматной доске, которыми надо играть.

В своём выступлении на допросе по делу о февральском перевороте 2014 года Виктор Янукович не сказал ничего нового для россиян. Однако на украинского обывателя всё сказанное их бывшим президентом произвело эффект разорвавшейся в сортире бомбы. Не потому, что озвученная Януковичем информация была тайной за семью печатями. Фактического материала предостаточно в сети интернет, да и российские телеканалы по-прежнему смотрят многие украинцы. Виктор Янукович вынес в информационное пространство всё то, что в незалежной три года называли «лживой российской пропагандой».

Давая показания в суде, Янукович однозначно указал на то, что расстреливали «небесную сотню» из зданий, захваченных боевиками евромайдана. Свои стреляли по своим. Впрочем, для родных и близких жертв евромайдана уже не совсем понятно, кто является «своими»? Парубий, Аваков, Турчинов или Тягнибок? На эту тему украинцы могут подискутировать между собой до следующего сеанса связи с Ростовом-на-Дону.

В своём выступлении Виктор Янукович обвинил националистов в том, что их действия привели к выходу АР Крым из состава Украины. Заметьте, по его версии, виновата уже не Россия, не жители Крыма, даже не простые украинцы, поддержавшие евромайдан, а радикалы. Так же на радикалов Янукович возложил ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе. Об этом украинцы могут поговорить между собой.

Не менее интересно украинцам было узнать причины, побудившие Януковича приостановить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Выяснилось, что «отец родной» (таким он выглядел во время видеоконференции) просто не хотел заключать кабальное для Украины соглашение. Он знал, что пострадают от этого простые украинцы. Последствия «евроинтеграции» уже известны. Выходит, что Янукович был прав? Тогда кто оказывается виноват? Снова украинцы могут поговорить между собой. При этом чем громче политики и эксперты будут кричать «Янукович всё врёт», тем больше появится желающих узнать правду.

Вне всяких сомнений, допрос Януковича и его демонстрация по телевидению не могли состояться без ведома ныне действующего президента. На это указывает хотя бы тот факт, что трансляцию в режиме онлайн вёл «5 канал», принадлежащий Порошенко. В этом нет ничего удивительного. Снять табу с расследования дела о преступлениях на евромайдане выгодно прежде всего ему. Порошенко действительно не был главным действующим лицом февральского переворота на Украине. Потому нет ничего странного, что никакого компромата на него Янукович не озвучил.

Порошенко «отдал» Крым России, и не он развязал войну в Донбассе. Это сделали как раз те, кто сегодня представляет серьёзную угрозу власти главного кондитера всей страны. Речь идёт о председателе Верховной рады Андрее Парубие, секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Александре Турчинове, министре внутренних дел Украины Арсене Авакове. В украинской политике их считают «ястребами», на которых завязаны военизированные группировки националистов. Порошенко они не подчиняются. На мой взгляд, именно ради того, чтобы иметь повод нейтрализовать всех этих «ястребов», Порошенко позволил своему предшественнику и коллеге выступить перед украинцами в режиме онлайн.

У Порошенко нет выхода. Либо он уничтожит радикалов, либо радикалы уничтожат его. По этой причине Пётр Алексеевич как никто иной заинтересован в том, чтобы правда о событиях на майдане стала известна украинцам. В этом случае у него появляется шанс расправиться со своими противниками и разоружить банды националистов. При этом будет большой глупостью, если Порошенко ограничится только шантажом своих противников.

В какой-то степени Пётр Порошенко должен пойти по пути турецкого лидера Реджепа Эрдогана, против которого в июле 2016 года была предпринята неудачная попытка вооружённого мятежа. Если Порошенко повезёт, он сможет уничтожить своих противников, тогда мы станем свидетелями очередного переобувания в воздухе, после которого Пётр Порошенко предложит украинцам нормализовать отношения с Россией. Европа не принимает, США бросили Украину, как сломанную игрушку, а украинцы страдают от разрыва выгодных торгово-экономических связей с РФ. Разве это не повод сменить геополитическую ориентацию Украины?

Ещё раз хочу подчеркнуть, в украинской политике не бывает порядочных людей. Порошенко не является исключением. Как и всех остальных, его необходимо рассматривать с точки зрения той выгоды, которую он может принести. Не будет ничего плохого, если Пётр Порошенко уничтожит главарей националистических группировок, а рядовых членов отправит на нары. Кто-то ведь должен убрать грязь, которая накопилась за 25 лет на Украине? Неужели этим должны заниматься русские? В конце концов, реанимировать рухнувшую экономику незалежной должны сами украинцы и за свой счёт. Россия, конечно, поможет федеральной Украине встать на ноги, но на общих основаниях, которые положены членам Евразийского союза. Правда, там достаточно жёсткие условия для вступления, но украинцам уже не привыкать… В Евросоюз они уже вступали…

Киев