Официальный Вашингтон и связанные с ним лица неоднократно шли на манипуляцию фактами в угоду своему стремлению провести ту или иную вооруженную операцию. Несмотря на то, что из-за таких операций погибли сотни тысяч мирных людей и было уничтожено несколько государств, США по-прежнему применяют силу, несмотря на сомнительность обоснований таких шагов. На этот раз такой подход может привести к войне с вооруженной ядерным оружием Россией, пишет Джон Бейсил Атли в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Наиболее известным из этих эпизодов стало то, с какой уверенностью США говорили о наличии у иракского лидера Саддама Хуссейна оружия массового поражения. Тогда, перед вторжением 2003 году, Хуссейна обвиняли еще и в том, что он поддерживает связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ни то, ни другое так и не подтвердилось, что не помешало США все же вторгнуться в Ирак.

Это вторжение не стало первым нападением на Ирак, осуществленном на основании неправдивой информации. Так, еще в 1991 году первую войну в Ираке оправдывали тем, что иракские солдаты якобы убивали новорожденных детей в Кувейте. Тогда доказательством зверств иракцев стали заявления 15-летней дочери кувейтского посла Наиры ас-Сабах. В 1990 году она выступила перед конгрессом, заявив, что видела «как вооружённые иракские солдаты ворвались в больницу [где она якобы работала медсестрой], выбросили из инкубаторов новорождённых детей и оставили их умирать на холодном полу». Эти обвинения впоследствии оказались ложью.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Затем, говорилось о том, что Ирак готовится напасть на Саудовскую Аравию, что послужило одной из причин отправки американских военных в Кувейт. Затем выяснилось, что ни ЦРУ, ни Пентагон не считали нападение на Саудовскую Аравию вероятным развитием событий, а оценку количества иракских войск назвали «сильно завышенной». Без проверки остались и якобы имевшиеся у Белого дома материалы аэрофотосъемки.

На основании этих «доказательств» США напали в 1991 году на Ирак, уничтожив систему ирригации, водопровода и канализации, а также электростанции страны. При этом в Вашингтоне знали и рассчитывали на массовое заражение питьевой воды страны. За вторжением последовала блокада нужных для восстановления товаров, из-за которой в течение девяти лет от болезней и голода умерло до полумиллиона детей. США обвинили в этом Хуссейна, однако именно они контролировали финансовые потоки, идущие по программе нефть в обмен на продовольствие.

Затем не стоит забывать о Сербии, по которой США и НАТО стали наносить удары в ответ на якобы массовое убийство 100 тыс. жителей Косово со стороны сербов. В результате в стране было уничтожено огромное число заводов и объектов гражданской инфраструктуры. После заключения навязанного мира бо́льшая часть сербов была вынуждена уйти из Косово, где потом были уничтожены сотни древних христианских церквей.

Gage Skidmore Трамп

В Европе появился анклав, где с помощью радикального исламистского образования, финансируемого Саудовской Аравией, взращивается ненависть к христианам. Не так давно Великобритания, Франция и США вторглись в Ливию, оправдывая это тем, что лидер страны Муаммар Каддафи планирует осуществить массовое убийство мирных жителей в Бенгази. С помощью НАТО были уничтожены его вооруженные силы, а сам он был свергнут. Его военные склады были разграблены, а похищенное с них оружие осело на черных рынках Азии и Африки.

С помощью этого оружия боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли посеять хаос в Нигерии и странах севера Африки, откуда пошел массовый поток мигрантов и беженцев, заполонивших государства Западной Европы. Часть этого оружия также попали и в руки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И вот недавно от так называемой сирийской оппозиции поступает информация о том, что официальный Дамаск в очередной раз применил химическое оружие. На этом фоне уместен вопрос, зачем Асаду применять отравляющие вещества тогда, когда президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе американских войск из Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Алькаида» (запрещенная в России организация)

Эти события во многом повторяют ситуацию, которая сложилась летом 2013 года, когда бывший президент США Барак Обама был готов пойти на военное вмешательство в Сирии. Тогда его удалось остановить только благодаря конгрессу, члены которого получили огромное число писем с требованием проголосовать против вторжения. Впоследствии американские журналисты указали на сомнительность того, что за химатакой стояли сирийские военные.

Таким образом, после сотен тысяч невинных жертв действий США, можно было бы подумать, что в Вашингтоне задумаются и будут с осторожностью относиться к риску случайной гибели российских военнослужащих, инструктирующих сирийские военных и возможности начала конфликта нового типа с вооруженной ядерным оружием Россией.

Вероятно, предполагает автор, именно в этом и была цель прежнего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Теперь же его план может осуществиться благодаря манипуляциям, дезинформации, раздуванию каждой угрозы со стороны СМИ и склонности Вашингтона верить любой лжи.