



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Украина — прекрасная страна. Но любить ее лучше на расстоянии. Спасать её также лучше всего издалека, чем и занимаются экс-регионалы из «Комитета спасения Украины» в Москве. Теоретически всю эту компанию «спасателей» следовало бы забыть навсегда. Слишком много неприятных воспоминаний связано с ними. Проблема в том, что других «спасателей» у нас пока нет.

Украина — расколотая страна. Это факт. При этом, свою роль в расколе государства сыграли как «пророссийские», так и проевропейские политические силы. Всем было дешевле и проще проходить во власть, играя на противоречиях между двумя частями страны. «Пророссийские» «спасали» Украину от националистов и Европы. Их противники «спасали» Украину от русских и России. Только принципиальной разницы между одними и другими нет. Практически любой украинский политик мог оказаться как в одном, так и в другом лагере. Сложись обстоятельства иначе, то Тимошенко с Порошенко сегодня могли бы успешно защищать Русский мир где-то в Москве, а Янукович до сих пор пытался впихнуть Украину в Европу. Исключение составляют генетические бандеровцы, которые два десятка лет особой роли в политике не играли.

Русские украинцы не многим отличаются от своих украинских сограждан. Одни мечтают о Европе, другие о России. В идеале все хотят сбежать из украинского дурдома вместе со своим огородом. Отсюда проистекает евроинтеграция западных и центральных регионов страны и пророссийские настроения юго-восточной её части. Одни надеются на то, что их спасителем выступит Запад и в пику России превратит Украину в оазис европейского процветания. Другие рассчитывают на Россию, но ожидают приблизительно того же.

Проевропейские украинцы уже разочаровались в своём цивилизационном выборе. Одним геополитическим «вектором» стало меньше. Евросоюз однозначно указал на то, что Украина — не Европа, и никогда ею не станет. Вроде бы осталась Россия, которая, как считают даже приверженцы европейского выбора, непременно примет Украину в свои объятья. Только за последние годы позиция российского руководства по украинскому вопросу не изменилась. Кроме присоединения к Таможенному союзу и вступления в Единое экономическое пространство, других предложений со стороны России не поступало. Собственно ничего удивительного нет. Реальные масштабы духовной и материальной разрухи таковы, что о присоединении Украины к России не может быть и речи.

Вспоминается недавняя встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с жителями Крыма. Абсолютно «пророссийская» пенсионерка жалуется на свою скромную пенсию в размере 8 тысяч рублей и спрашивает: «Вы же сказали, будет индексация, где она в Крыму, эта индексация? Что такое 8 тысяч? Это мизер. Ноги вытирают об нас здесь!». Также из толпы слышится фраза: «На пенсии невозможно прожить, цены бешеные». Дмитрий Медведев ответил: «Найдём деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Многие возмутились вроде бы циничным ответом российского премьера. Только в чём он не прав?

Для тех, кто до сих пор так ничего и не понял, напоминаю о том, что на Украине такая же пенсионерка получает в три раза меньше! При этом цены на продукты первой необходимости в незалежной ненамного ниже, а услуги ЖКХ давно превышают российский уровень. Кроме того, все почему-то считают, что ремонтом инфраструктуры, содержанием детских садиков, школ, больниц занимается некий абстрактный дядя, и делает это он из своего личного кармана. Нет, всё это финансирует российское государство, и долгие годы не финансировала Украина. Если посчитать все блага незаметно получаемые россиянами, то их уровень жизни окажется значительно выше украинского.

Теперь представьте, что произойдёт, если в «братскую семью» народов России вольётся 45 млн граждан Украины! Реально, их, конечно, уже на 5−7 миллионов меньше, но всё-таки речь идёт об огромной стране, население которой очень хочет хорошо жить и ничего не хочет понимать.

К примеру, что должен будет делать Газпром с уже строящимися альтернативными путями доставки энергоресурсов в Европу? Закрыть проекты и начать спасать превращённую в хлам украинскую ГТС? Что делать с другой транспортной инфраструктурой? Переключать грузопоток с уже построенных российских портов на умирающие украинские порты? Как быть с множеством производств в России, которые уже начали замещать продукцию тех производителей, которые остались на Украине и давно устарели? Ни граждане Украины, ни «спасители» Украины ответов на эти вопросы не знают. Большинство из них до сих пор считают, что стоит только поменять власть и Украина вернётся на исходную ступень 2013 года.

За прошедшие с момента распада СССР четверть века единый народно-хозяйственный комплекс распался. По многим позициям Россия и Украина давно конкурируют друг с другом. При этом все предыдущие предложения российского руководства действовать совместно на мировых рынках саботировались «пророссийской» властью Украины. Не хотели в Киеве ни создавать зерновой пул с Россией и Казахстаном, ни учитывать интересы российского ВПК на мировых рынках. Украина демпинговала, продавала секреты советской «военки» налево и направо в погоне за своими 30 сребрениками. Теперь, после того, как «пророссийских» изгнали с Украины, «проевропейских» послали от Европы, пришло время поговорить о дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве?

В декабре 2010 года российский лидер Владимир Путин сказал: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы». Ни убавить, ни прибавить. Мечтать воссоздать Советский Союз в прежнем формате и на прежних условиях может только безумец, который не понимает, что причина его распада как раз и кроется в системе привилегированного положения окраин. Именно эта политика привела к созданию у граждан союзных республик иллюзии о том, что они «кормят» РСФСР. В будущем хотелось бы избежать советских ошибок. Всё должно быть честно — восстанавливать страну после незалежной разрухи должны сами украинцы и за свой счёт.

Для каждого украинца Россия должна стать страной возможностей, а не золотой рыбкой исполняющей пожелания бесноватой старухи. Российская Федерация должна быть успешным и процветающим государством, и по этой причине я являюсь противником присоединения к ней Украины. Впрочем, а почему «должна быть»? Россия уже есть успешное и процветающее государство. Мы просто в это до сих пор не можем поверить.