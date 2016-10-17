



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мальчик Петя умеет жить

Украинцы всегда гордились тем, что им удалось найти ответ на два извечных вопроса русского либерала: «кто виноват?» и «что делать?»… Конечно же, во всех бедах виноваты русские и пророссийские власти. После столь очевидного ответа на первый вопрос, следует столь же очевидный ответ на второй — надо менять власть на настоящую украинскую. По мнению украинцев, они тем и отличаются от русских, что способны восстать против прогнившей и коррумпированной системы. Русские на такое не способны…

Однако, решив два сложнейших русских вопроса, граждане незалежной всегда сталкиваются с третьим, на этот раз сугубо украинским вопросом. Почему смена власти никогда ещё не приводила к достижению желаемого результата? С каких щей после любой «рэволюции» украинцы кричат «зрада» и мечтают вновь выйти на майдан? Чтобы объяснить причину превращения «перемоги» в «зраду», мне хотелось бы рассказать историю одного человечка, у которого сбылась мечта…

В простой советской семье родился мальчик и назвали его Петей. Только не подумайте, что мой рассказ о том Пете, фамилия которого сегодня у всех на слуху. Нашего Петю никто не забирал на машине из школы и не покупал неизвестно откуда бравшиеся в Советском Союзе заграничные вещи. Напротив, наш герой всеми фибрами своей чистой души ненавидел всех тех, кто жил лучше его. Он был обычным и ничем не выделявшимся из числа других советских детей октябрёнком, пионером и комсомольцем. Потом была служба в Советской Армии с прекрасной характеристикой для поступления Коммунистическую партию Советского Союза и институт.

Однако в советской стране произошли перемены. СССР распался и на его обломках родилась независимая Украина. Партии, а вместе с ней ума, чести и совести не стало. С институтом у Пети не сложилось. То ли денег не хватило, то ли знаний, а может и того, и другого. Даже пойти по стопам своих родителей у Пети как-то не вышло. Местный колхоз-миллионер колхозники растащили на части и нашему герою пришлось искать счастье вдали от родных берегов. Он стал странствующим по миру гастарбайтером. Польша, Португалия, Испания, Италия, Россия… О том, где ступала нога нашего путешественника, знает лишь его загранпаспорт. Да и мы бы не знали нашего Петю, если бы не «революция национального достоинства».

Именно благодаря этому эпохальному событию в истории независимой Украины наш Петя стал знаменит. Сегодня у него даже есть личная страничка в интернет-энциклопедии. Правды ради, информации о нём до 2013 года даже меньше, чем я написано мной. Словно не было у Пети до революции никакой жизни. Вроде как родился, учился и сразу попал на евромайдан. Впрочем, а может быть действительно не жил наш герой, а маялся в ожидании самого главного события своей жизни?

Евромайдан и Петя были словно созданы друг для друга, и их историческая встреча состоялась в столице Украины. Именно в Киеве выходец из депрессивного села вновь нашёл свою линию жизни. Он выступал на сцене, говорил зажигательные речи и на него смотрела вся страна. Впрочем, Петя и был олицетворением этой униженной, растерзанной и разграбленной страны. Каждый украинец узнал в нём себя. Умного, честного, искреннего и готового на самопожертвование ради всех остальных.

Как и абсолютное большинство украинцев, Петя ненавидел преступную власть, из-за которой его светлые детские мечты растворялись в неведомом будущем. Как и все он протестовал против нищеты, коррупции и беззакония. Петя кричал «ганьба» олигархам, коррупционерам и миллионы украинцев увидели в нём своего спасителя. Для них Петя стал тем самым Данко из рассказа Максима Горького, который вырвет своё сердце и осветит путь в Европу. Никто не сомневался в том, что именно в Европейском Союзе сбудутся все мечты украинцев…

Преступный режим безвольно рухнул к ногам восставшего народа, а карьера нашего Пети полетела вверх с ускорением свободного падения. Сначала он попал на войну. Никто не знает, в каких боях он участвовал и какие подвиги совершил, но высокие государственные награды сделали из него героя. Спаситель. Этого было достаточно, чтобы Петя стал членом одной из патриотических партий, которая победила на парламентских выборах. Так наш герой стал народным депутатом Верховной Рады Украины.

Прошло совсем немного времени и Петя получил квартиру в одном из престижных районов столицы Украины. У него появился хороший автомобиль, он стал питаться в дорогих ресторанах и одеваться в брендовых магазинах в соответствии с новым статусом. Петя стал тем, кого в независимой Украине называют «элитой».

Сегодня у Пети очень плотный график работы. С утра у него очередное заседание в парламенте, в обед интервью прессе, вечером телевизионный эфир. Петя кочует с канала на канал украинского телевидения и комментирует любые событие происходящие в любой части света. Он прекрасно разбирается во всех хитросплетениях мировой политики, на пальцах может показать как работает экономика и если его вдруг спросят об устройстве ядерного реактора, то он непременно расскажет. Ведь даже если Петя несёт фантастическую чушь, то этого никто не поймёт. Чтобы смеяться над шуткой, надо иметь чувство юмора, чтобы оценить Петин бред, надо самому не быть Петей…

Кто-то скажет, ну зачем я прицепился к этому несчастному персонажу? Неужели в украинской политике нет более достойных людей? На самом деле нет. О каждом представителе незалежной «элиты» можно написать свою историю. Можно рассказать о олигархах, скупивших на корню все мало-мальски ценные активы, включая саму власть. Можно написать о бандитах, сексуальных извращенцах, аферистах и идиотах со справкой, которые и стали этой самой властью. Нельзя обойти вниманием свободную журналистику и экспертов всевозможных аналитических центров, обслуживающую всех этих негодяев. Ведь именно они, находясь на содержании олигархов, четверть века дурят украинцев. Впрочем, можно написать и о маленьких человечках, которые за несколько долларов в день готовы митинговать по любому поводу и за кого угодно. Однако мне показался более интересным именно Петя. Потому что он — это и есть украинский народ.

Три года назад мой герои был обычным маленьким украинцем. Он переживал за страну и ненавидел власть. Когда Петя сам стал властью, то стал мыслить иначе. Он стал государственником и все происходящие события стал оценивать именно с точки зрения национальных интересов страны. Если бы три года назад какой-то чиновник ему сказал, что необходимо ввести визовый режим с Россией, то Петя бы возмущался больше всех остальных. Тогда он сам планировал выехать в РФ на заработки. Теперь всех выезжающих в Россию он считает предателями, недостойными украинского гражданства. Сегодня Петя призывает отказаться от торгово-экономического сотрудничества с Россией, потому что его личный доход от этого не зависит. Петя готов платить любую цену за газ, уголь и всё, что угодно. Он не бедный человек, может себе позволить платить по европейским тарифам. Все остальные? Им просто не повезло так, как повезло Пете…

Колесо «перемог» сделало свой круг и остановилась на точке «зрада». Снова граждане незалежной столкнулись со своим сугубо украинским вопросом: почему смена власти не привела к достижению желаемого результата. Хочется опять выйти на майдан, но лидеры куда-то исчезли. Палатки не расставили, полевые кухни не подвезли, а вся свободолюбивая пресса подобострастно вылизывает руки преступной власти. Нет на горизонте того Пети, который совсем недавно готов был вырвать своё сердце ради счастья других.

Пете не нужны перемены. Его жизнь удалась. Он уже не помышляет об евроинтеграции, поскольку свою Европу уже построил в Украине. Петя и ему подобные хорошо знают, что если вдруг сломается сама система украинской власти, то все они станут героями другой сказки. Их нынешние шикарные наряды превратятся в лохмотья, кареты в тыквы, кучера в ливреях в крыс. Вся эта свора, именующая себя «украинской элитой» внезапно получит то, что заслуживает. Бандиты окажутся в тюрьмах, извращенцы в борделях, их обслуга из числа журналистов, экспертов и активистов станут безработными. Потому вся эта камарилья будет защищать свою Европу в Украине до последней капли крови украинского народа. Слава Украине. Слава нашему герою Пете!