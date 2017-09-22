На фоне повышения напряженности в отношениях США с КНДР после очередного ядерного испытания эксперты и аналитики подробно разобрали, какой в новых условиях будет политика США в отношении Китая, возможность достижения соглашения с Пхеньяном и как загнать его в угол. Меньше внимания было уделено тем не менее перспективе вторжения Китая — ограниченного или крупномасштабного — в КНДР в случае нападения на страну или ее развала. Пойдя на такой шаг, Пекин сможет защитить свою границу, не дать США подойти к реке Ялу, а также предотвратит появление объединенной Кореи — союзника Вашингтона, пишет Джон Дейл Гроувер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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Автор отмечает, что окажет ли Пекин помощь Пхеньяну в случае войны — вопрос непростой, поскольку, с одной стороны, граждане и военные Китая могут негативно воспринять отказ руководства страны от защиты собственного союзника, с другой, Пекин, возможно, считает КНДР большой проблемой, из-за которой не стоит отказываться от многомиллиардной торговли с США и Южной Кореей, не говоря уже о том, чтобы идти на ядерную войну. К тому же то, в какой степени КНР верна КНДР, подлежит сомнению. Тем не менее лучше задаться вопросом, что будет делать КНР в случае появления угрозы своим ключевым национальным интересам и в случае отсутствия плана действий между Пекином, Вашингтоном и Сеулом по этой озабоченности.

Основной и наиболее важной причиной для вторжения может стать необходимость сдерживания потока северокорейских беженцев в Китай. КНДР — хрупкое государство, в котором проживает 25 млн человек. КНР уже приходилось справляться с потоками беженцев численностью до 200 тыс. человек. Война же приведет к тому, что миллионы человек направятся в северный Китай, создавая большие проблемы для местных властей и населения. Для предотвращения такого развития событий Пекин может пойти либо на создание буферной зоны, либо частичную или полную оккупацию КНДР.

Также немаловажной проблемой для Пекина является вопрос о том, кто возьмет под контроль северокорейское ядерное оружие в случае коллапса правительства страны. Такой шаг будет сопряжен с рядом проблем. В частности, неизвестно, все ли пусковые площадки Северной Кореи раскрыты, как и непонятно, могут ли они быть уничтожены или захвачены. Обостряет ситуацию и то, что они размещены по большей части на границе с КНР, из-за чего Пекин может столкнуться со всё большей необходимостью их захвата, чтобы не допустить появления войск США у своего порога.

Наконец, Пекин может посчитать, что исчезновение Северной Кореи негативно скажется на его ключевых интересах, особенно в случае объединения полуострова под контролем Сеула — союзника США, которые получат доступ к реке Ялу. Несмотря на то, что высказываются мнения о том, что Вашингтон, возможно, покинет Корейский полуостров в результате объединения двух стран, пример распада СССР, с которым также связали возможный уход США из Европы, показателен для Пекина.

И Китай не один год готовится к частичному или полномасштабному вторжению в КНДР. Отношения между Пхеньяном и Пекином никогда не были столь прохладными, и председатель КНР Си Цзиньпин не хочет исключались никакие варианты. Так, Китай продолжает проводить учения и осуществляет попытки исторического ревизионизма, признавая Корею древней частью Китая. Как отметил в личных беседах с экспертами США ряд высокопоставленных военных Китая, если северокорейский кризис примет достаточно опасные черты, Пекин с большой долей вероятности пойдет на вторжение — либо для аннексии Северной Кореи, либо для учреждения там марионеточного государства. Тем не менее, будучи сопряженным с большим числом рисков, такое вторжение может носить различный характер.

Так, в случае развала КНДР вторжение будет представлено как гуманитарная миссия, направленная на стабилизацию страны. Стоит ожидать, что Пекин попытается добиться мандата Совбеза ООН, как только первые китайские подразделения пересекут границу с КНДР. Параллельно Пекин будет с помощью дипломатических маневров в ООН противодействовать принятию резолюции США или Республики Корея, в рамках которой бы осуществлялось их собственное вторжение или объединение полуострова.

В случае же нападения на Северную Корею Китай может вмешаться в качестве союзника для сохранения лица перед своими гражданами. В случае, если первый удар по США или Южной Корее нанесет Пхеньян, вторжение Китая будет носить более ограниченный характер. Пекину известно, что сознательное вступление в войну на стороне агрессора не стоит свеч. Именно поэтому Пекин уже дал понять, что не будет помогать Пхеньяну в случае начала им войны. Таким образом, Пекин все равно пойдет на вторжение, но даст поручение своим военнослужащим избегать конфронтации с американскими и южнокорейскими войсками. Вашингтону же Пекин даст понять, что его цель состоит исключительно в обеспечении контроля за границей, а не боевых действиях на стороне Пхеньяна.

С учетом всего перечисленного, крайне важное значение имеет диалог между Пекином, Вашингтоном и Сеулом по вопросам, взывающим обеспокоенность каждой из сторон. Ввиду нестабильной ситуации вокруг северокорейского кризиса крайне важно, чтобы Вашингтон, Пекин и Сеул сформировали собственный план действий заранее. Благодаря координации и налаженному каналу связи в случае быстрого коллапса КНДР и начала в стране боевых действий удастся избежать втягивания Китая в войну с США и Южной Кореей.