



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бесы

Сознательные украинцы (не путать с ватниками, колорадами и совками) воспринимают весь мир в виде некой вертикали власти, на вершине которой находятся США. Чуть ниже располагаются европейские вассалы, вписаться в число которых и мечтал самый «свободолюбивый» народ в мире. Для украинцев встраивание в саму эту систему представлялось решением всех существующих финансовых, экономических и социальных проблем. Главное вписаться. Всё остальное произойдёт благодаря волшебной руке рынка и при мудром наставничестве западного старшего брата.

Сознательные украинцы не видели Россию частью «цивилизованного» мира, что являлось одним из аргументов против присоединения к предлагаемым Москвой интеграционным проектам. Они считали Российскую Федерацию бедным и отсталым по всем меркам государством, к тому же вступившим в противостояние с богатым и процветающим Западом. Смысл борьбы украинцам был неведом, а результат вроде бы очевиден. По их мнению, Россия была обречена на поражение. При любом удобном случае украинцы напоминали россиянам о том, что ни союзников, ни друзей у них нет. Зато у незалежной союзников и друзей было в достатке, что являлось предметом их национальной гордости.

Победа на президентских выборах Дональда Трампа стала неприятным сюрпризом для украинцев. Удар был бы не столь впечатляющим, если бы до этого политики и эксперты незалежной не записали Дональда Трампа в число «пророссийских» кандидатов. Но абсолютно уверенные в победе Хиллари Клинтон они это сделали. Им очень хотелось прогнуть свою «гордую» спину перед Белой госпожой, которую на Западе уже давно изображают в виде ведьмы. Они желали оскорбительными выпадами в адрес Трампа продемонстрировать согражданам свой мощный политический вес на мировой арене, а Бастинде — свое раболепие в надежде на будущие нештяки. Благодаря усилиям этих клинических идиотов в массовом сознании украинцев Дональд Трамп превратился в «агента Кремля» и «марионетку» Владимира Путина.

Поэтому, когда «пророссийский» Трамп стал 45-м президентом США, Украина оказалась… в шоке. Дело даже не в тех глупостях, которые умудрились наговорить украинские политики о будущем президенте США. Трампу наплевать на папуасов, и его не волнует то, что они о нём думают. Трагедия незалежной заключается в том, что вместе со сменой хозяина Белого дома умирает украинская мечта вписаться в «цивилизованный мир». Президентом США стал прагматик со своей программой изменений во внешней и внутренней политике. Самое революционное в Трампе то, что он адекватно оценивает ситуацию в мире и называет происходящее своими именами. Этим он действительно похож на Владимира Путина.

В одном из своих предвыборных выступлений Дональд Трамп «смертельно» обидел украинцев тем, что выразил свою позицию по Крыму. «Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были», — сказал Дональд Трамп. Это заявление не понравилось украинцам, но ведь Трамп прав. Он сказал ту правду, которую до него все западные политики обходили десятой дорогой. Крымчане действительно хотели быть с Россией и сделали свой выбор на референдуме. Теперь никакая сила уже не способна вернуть Крым в состав Украины. Тогда с какой стати Дональд Трамп должен пытаться решить ту проблему, которую решить в принципе невозможно?

Конечно же, и до Трампа никто не собирался помогать Украине жить. В Америке любую украинскую власть всегда рассматривали в качестве полезных идиотов, используемых Вашингтоном в качестве инструмента для давления на Россию. Исходя из предвыборных выступлений Дональда Трампа, можно сделать вывод, что для него украинские власти стали бесполезными идиотами. Проблемы Украины Трампа не волнуют. Опять-таки дело не в его мифической «пророссийскости», а отсутствии весомых причин поддерживать Украину. Никаких финансовых и политических выгод поддержка незалежной не принесёт. Трамп прагматик. Оплачивать за счёт американских налогоплательщиков украинскую русофобию он не собирается.

Смена власти в США загнала Украину в тупик. С кем теперь украинцы будут защищать весь «цивилизованный мир» от «варварской» России? Какие сказки и о чём будут рассказывать киевские власти своим громадянам? В конце концов, кто определит легитимность украинской власти и станет третейским судьёй, разруливающим украинские междоусобицы? Украина превратилась в немощного раба, которого хозяин за ненадобностью выставил за дверь.

Некоторые скажут, что Дональду Трампу ещё надо дожить до вступления в должность. Итоги выборов могут отменить или переиграть по украинскому сценарию. Сам Дональд Трамп может попасть в автомобильную катастрофу или повторить скорбный путь Джона Кеннеди. Другие заявят, что американская бюрократическая система подкорректирует политику нового хозяина Белого дома, и радикальной смены внешней политики США не произойдёт. Всё может быть, но основной смысл победы Дональда Трампа заключается в другом.

По сути, в США произошла революция, такая же, какая произошла в конце 1980-х годов в Советском Союзе. Тогда под грузом собственных проблем ослабла сверхдержава, и при незначительном внешнем воздействии начал рассыпаться весь социалистический лагерь. В настоящий момент в мире происходят похожие процессы. Только на этот раз уходит в небытие глобальная гегемония США, что ведёт к выходу из-под их контроля бывших вассалов. Мир становится прагматичным и эгоистичным. Теперь каждое государство будет пытаться проводить политику в своих национальных интересах, а не ту, которую навязывали из Вашингтона.

13 ноября в Болгарии и Молдавии победили «пророссийские» президенты. 4 декабря состоятся президентские выборы в Австрии, на которых, по всей вероятности, победит «пророссийский» президент. В 2017 году состоятся президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Германии, которые также не сулят украинцам ничего хорошего. Европейцы, как и американцы, хотят перемен. Им не нравятся миллионы мигрантов, которые из-за безответственной политики нынешнего руководства оккупировали их города. Они против того, чтобы из-за какой-то Украины разрывались взаимовыгодные торгово-экономические связи с Россией. Европа хочет вернуться к тем самым европейским ценностям, о которых все уши прожужжали украинские демагоги и популисты. Европа борется за то, чтобы выжить. Украина делает всё, чтобы умереть.

Украинцы всегда кичились своим свободолюбием. Они не упускали возможности заявить, что весь мир с ними, а Россия одна. Возможно, у России не было союзников, но только она смогла восстать против существующего порочного миропорядка, а не прогибаться под «цивилизованный мир». Ситуация изменилась. У России становится всё больше ситуативных союзников, а незалежная превращается в страну-изгоя. Впрочем, это вполне закономерно и даже справедливо для государства, которое всю историю своего существования искало себе богатого и преуспевающего хозяина.