Балканская редакция ИА REGNUM
Последние публикации
Болгария начала поиск шпионской сети России во главе с Решетниковым
Председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову предъявлено обвинение, сообщил главный прокурор Сотир Цацаров на специальной пресс-конференции по поводу вчерашних арестов членов движения. Согласно словам прокуратуры, он передавал секретную информацию иностранным организациям. Речь...
10 сентября 2019
Экономика Молдавии: переводы гастарбайтеров растут, но госдолг — быстрее
Переводы гастарбайтеров Денежные переводы из-за рубежа через банки в пользу физических лиц в июле увеличились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального банка Молдавии, в республику поступили денежные средства на сумму $105,3 млн, что на 9,7 млн больше, чем в...
29 августа 2017
ПМР минус Россия: Приднестровье становится «внутренней проблемой» Молдавии
Власти Молдавии нарушают собственные обещания о том, что, по крайней мере, на протяжении первых шести месяцев после введения совместного молдавско-украинского контроля на приднестровско-украинской границе они не будут проводить контроль граждан на въезде в Приднестровье. Как сообщил Первый...
23 августа 2017
Рогозин нон грата в Молдавии: при чем тут США?
Решение властей Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина вызвало в среде экспертов самые различные версии и рассуждения, в том числе о том, было ли это сделано Кишиневом по указке США или по собственной инициативе с расчетом угодить Вашингтону. Заведующий кафедрой...
4 августа 2017
Экономика Приднестровья: выйти из тени и привлекать российский бизнес
«Многим российским малым и средним предприятиям было бы целесообразно перенести свои производственные мощности в Приднестровье, — заявил в ходе Приднестровского международного экономического форума руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков. У...
11 июля 2017
Вину за «кражу века» переложили на МВФ и ВБ. Обзор экономики Молдавии
Внешняя финансовая помощь Послы стран ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о макрофинансовой помощи Молдавии. Европейскому парламенту и Европейскому совету будет предложено принять это решение без дополнительных обсуждений. Ранее Европарламент отложил принятие решения о выделении...
16 июня 2017
Молдавия: министр солгал, американцы смогут добывать сланцевый газ в стране
Макроэкономика Национальное бюро статистики (НБС) подвело итоги 2016 года для молдавской экономики. Рост экономики составил 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Как пишет государственное ИА Moldpres, этот показатель превысил ожидания аналитиков и чиновников, которые рассчитывали на 1,5−4,0% роста...
3 апреля 2017
Молдавию перероют вдоль и поперек в поисках сланцевого газа
Сланцевый газ Главным событием не только последней недели, но всего начала года в молдавской энергетике стало подписание правительством Молдавии и американской компанией Frontera Resources International договора о концессии на разведку и добычу нефти и газа с последующей эксплуатацией нефтяных и...
13 марта 2017
«Если Киев перекроет газ, Молдавия замерзнет за пару дней»: обзор экономики
Итоги года 2016 год для экономики Молдавии, хотя и был более благоприятным по сравнению с 2015 годом, подтвердил основную проблему молдавской экономики — низкую конкурентоспособность. Как сообщает молдавское государственное ИА Moldpres, после рецессии в 2015 году (-0,5%) ВВП зарегистрировал...
12 декабря 2016
«На Молдавии МВФ отрабатывает украинские реформы»: обзор экономики
Соглашение с МВФ Главной экономической новостью месяца для Молдавии стало то, что 7 ноября Исполнительный совет МВФ одобрил решение о новой трехлетней программе кредитования Молдавии. Доступ к финансированию установлен в размере 75% квоты Молдавии в МВФ или почти $179 млн. Премьер-министр Павел...
23 ноября 2016
Молдавия: олигархический и антиприднестровский «проект Додон»
Центризбирком Молдавии завершил подсчет голосов на состоявшихся 13 ноября президентских выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM победу одержал лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, набравший 52,18% голосов. Его оппонент председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду получила...
15 ноября 2016
Переводы гастарбайтеров падают: экономика Молдавии за неделю
Валютный рынок Состоявшийся 30 октября в Молдавии первый тур президентских выборов не оказал влияния на традиционно чувствительный к политическим событиям валютный рынок. Как сообщает Infotag, в день после выборов и в последующие дни ситуация на рынке была стабильной, без какой-либо реакции...
6 ноября 2016
Румыния: Похожий на Путина премьер в Кишиневе развернет Молдавию на восток
На фоне летнего затишья во внутриполитической жизни Румынии одной из главных тем публикаций румынских СМИ стала ситуация в Молдавии, где в конце июля было назначено новое правительство во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом. В Бухаресте обнаружили внешнее сходство нового молдавского...
18 августа 2015
У Гагаузии нет автономии: юридическая реальность
Кандидат в премьер-министры Молдавии Валерий Стрелец, просивший 30 июля вотума доверия парламента, в своем выступлении ни словом не упомянул Гагаузию, пишет «Гагауз-инфо». Стрелец подчеркнул, что утверждение правительства проходит в крайне сложные для страны времена, как с политической и...
7 августа 2015
Отменить Молдавию: «все ее проблемы – от независимости»
Назначенный в конце прошлой недели премьер-министр Молдавии Валерий Стрелец высказался за «перезагрузку» отношений с Россией, пишет NewsMaker. В Москве к заявлению отнеслись скептически, а нынешнюю молдавскую власть охарактеризовали как «оголтело антироссийскую». Эксперты полагают, что единственное...
5 августа 2015
Гагаузия: Молдавия применяет к гагаузам «психотропное оружие»?
Гагаузия — Молдавия: «Опыт выстраивания межнациональных отношений Прибалтики нам не подходит». Столица: МВД Молдавии устанавливает в Комрате «психоэлектронный излучатель», который «может вызвать у людей страх и рассеивать толпу в случае митинга». Общество: «30% населения Гагаузии находится за...
31 июля 2015
Приднестровье: «Чей форпост будет на Днестре, если там не будет русских?»
Руководство Приднестровья загнало в угол Москву, пишет главный редактор РИА «Днестр» Роман Коноплев. По факту, говоря шахматным языком, можно говорить о шахе. Хитроумные приднестровцы начисто переигрывают Кремль. Ситуация не в пользу Москвы начала складываться ещё пятнадцать лет назад, когда...
29 июля 2015
Молдавия: «Олигофрены снова у власти»
Либерал-демократ Валерий Стрелец намерен в кратчайшие сроки сформировать правительство и уже в четверг предложить новый Кабмин на утверждение парламента, пишет NewsMaker. В том, что депутаты за него проголосуют, сомнений почти нет: Стрелец не выдвигает никаких условий и намерен строго блюсти...
29 июля 2015
На юге Молдавии и Украины «может появиться новая сепаратистская республика»
«Гагаузский сепаратизм»: «Донбасс, Крым, Приднестровье и Буджак — части одного масштабного конфликта». Власть: «Когда башкан Ирина Влах заявила, что будет управлять мужским составом Исполкома методом «кнута и пряника», мужики опустили головы и не посмели даже полслова сказать в свою мужскую защиту»...
25 июля 2015
Молдавия: «На смену вертикали власти пришла мафия»
Политика: «Если в Киеве есть президент-олигарх Порошенко, почему в Кишиневе не может быть президента-олигарха Плахотнюка?» Экономика: «Финансово-экономическая ситуация в Молдавии дошла до абсурда». Блокада Приднестровья: «Введенные Киевом блокадные меры оказались столь жесткими, что об их...
23 июля 2015