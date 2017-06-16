Внешняя финансовая помощь

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Послы стран ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о макрофинансовой помощи Молдавии. Европейскому парламенту и Европейскому совету будет предложено принять это решение без дополнительных обсуждений.

Ранее Европарламент отложил принятие решения о выделении Молдавии денег из-за запланированной молдавскими властями реформы избирательной системы, против которой выступает оппозиция. В Европарламенте заявили, что решение о выделении средств будет приниматься в зависимости от заключения Венецианской комиссии СЕ и выполнения молдавскими властями этих рекомендаций.

В пресс-релизе Совета ЕС говорится, что Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия договорились выступить с совместным заявлением об изменении избирательной системы в Молдавии. Заключение Венецианской комиссии по проекту реформы избирательной системы Молдавии, как ожидается, будет принято 16 июня.

В соглашении о финансировании Молдавии предусмотрена финансовая помощь от ЕС в размере около €100 млн. Из этой суммы €60 млн предоставляются в виде займов, а €40 млн — в виде грантов.

Макрофинансовая помощь призвана поддержать стабилизацию экономики Молдавии и повестку дня структурных реформ, она также поможет стране покрыть потребности во внешнем финансировании в 2017—2018 гг.

Выделение денег будет обусловлено соблюдением демократических принципов, касающихся многопартийной парламентской системы и верховенства закона, а также обеспечения соблюдения прав человека. Выдвигается также ряд условий касаемо прозрачности и эффективности расходования средств помощи.

Европейская комиссия и Европейская служба внешней помощи будут регулярно следить за выполнением этих предварительных условий и задач.

Макроэкономика

Экономика Молдавии зарегистрировала рост в реальном выражении на 3,1% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти в четыре раза по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года (0,8%). Как отмечает государственное ИА Moldpres, статистика подтверждает прогнозы аналитиков и властей, которые ожидают аванс в 3−4 процента в этом году.

По данным Национального бюро статистики (НБС), молдавская экономика растет пятый квартал подряд после спада, зафиксированного в 2015 году. По данным НБС, наибольший вклад в экономический рост внесли оптовая и розничная торговля, информации и коммуникации, добывающая и обрабатывающая промышленности, а также сельское хозяйство и строительство.

Отрицательный вклад в рост ВВП внесли органы госуправления и оборона; обязательное социальное страхование; образование; здравоохранение и социальная помощь, констатируют статистики.

Министерство экономики и Международный валютный фонд прогнозируют для Молдавии экономический рост на 4,5% в 2017 году. Недавно Всемирный банк улучшил оценку роста экономики Молдавии в этом году до 4,0% против 2,8%, прогнозировавшихся в октябре прошлого года. Национальный институт экономических исследований прогнозирует рост на 4,2%.

Дело о «краже миллиарда»

Всемирный банк и МВФ опровергают свою причастность к принятию в 2014 году тогдашним правительством во главе с Юрием Лянкэ решения о госгарантиях Нацбанку Молдавии на сумму убытков, понесенных в результате мошеннического вывода 1 млрд евро из банковской системы страны.

Многие экономические эксперты считают, что выделение госгарантий было частью схемы по краже этих денег. В одной из последних публикаций Лянкэ, который сейчас входит в правящую коалицию и занимает пост вице-спикера парламента, заявил, что подписал госгарантию только после консультаций и даже по рекомендациям Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Обе финансовые структуры тут же выступили с опровержением этой информации. «Гарантия правительства Национальному банку Молдавии в ноябре 2014 года за убытки, понесенные в связи с банковским мошенничеством, не была результатом консультаций/рекомендаций Всемирного банка. Кроме того, Всемирный банк не знал о намерениях правительства в отношении гарантии до момента ее вступления в силу», — говорится в заявлении ВБ.

Инвестиции

Премьер-министр Молдавии Павел Филип утвердил новую стратегию по привлечению в Молдавию инвестиций. В соответствии с документом, государство должно укрепить и модернизировать правовую базу в области инвестиций, наладить диалог с бизнесом, создать эффективный механизм рассмотрения жалоб инвесторов для дальнейшей оптимизации процедуры выдачи виз и разрешений на работу для иностранцев.

Также власти планируют создать официальный источник по информированию инвесторов о потенциальных партнерах в Молдавии. «Я абсолютно уверен, что эти обязательства будут направлять шаг за шагом наши действия, и у нас будут необходимые результаты», — подчеркнул премьер.

Согласно данным Нацбанка Молдавии, в конце 2016 года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил $3,58 млрд, что на 3,3% больше, чем в 2015 году. Большей частью рост обеспечивался инвесторами из Европейского союза.

Валютный рынок

Национальный банк Молдавии (НБМ) начал активнее покупать на рынке валюту, не желая, чтобы курс лея укреплялся больше чем 18,2 MDL:$1, пишет Infotag. Отказ от купли долларов и евро продолжил бы укреплять национальную валюту, что уже тревожит экспортеров, хотя удовлетворяет импортеров, не желающих понижать цены на импортные товары.

Профессиональные участники валютного рынка отмечают заметно возросшую активность дилеров НБМ, которые стали заметно больше и охотнее удовлетворять заявок на продажу банками валюты клиентов.

Как выразился один из валютных дилеров банка, в настоящее время «все находится в руках регулятора». «Если только он перестанет скупать излишки долларов и евро на рынке, то, понятное дело, что курс лея снова укрепится. Но парадоксальность ситуации заключается в том, что, несмотря на растущий курс национальной валюты, цены стоят как вкопанные на месте, хотя по логике вещей они должны снижаться, ведь импорт дешевеет на глазах у всех», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для бизнеса и специалистов понятно, что цены в валютном эквиваленте не падают, а в некоторых случаях они даже повышаются, хотя и незаметно.

На вопрос о том, каким дилеры прогнозируют курс лея до конца июня и на первую половину июля, собеседники агентства не видят признаков оживления импортеров, которые стали бы охотнее покупать валюту для обеспечения объемов импорта продукции.

«По большому счету, все упирается в курсовую тактику регулятора, а конкретнее — тот рубеж курса, выше которого НБМ не позволит лею укрепляться. Но и больших объемов валюты для пополнения резервов банк не сможет себе позволить из-за растущей ликвидности в системе», — говорят участники рынка, уповая на то, что «развязать» узел проблемы может реальный сектор экономики, абсорбируя больше кредитных ресурсов.