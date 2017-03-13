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Макроэкономика

Национальное бюро статистики (НБС) подвело итоги 2016 года для молдавской экономики. Рост экономики составил 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Как пишет государственное ИА Moldpres, этот показатель превысил ожидания аналитиков и чиновников, которые рассчитывали на 1,5−4,0% роста ВВП.

Наибольший вклад в экономический рост внесло сельское хозяйство, за которым следуют оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, информационные услуги и связь. Объем налогов на продукты возрос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Валовая добавленная стоимость в целом по экономике превысила уровень предыдущего года на 4,8%, положительно повлияв на динамику ВВП (+4,1%), ее удельный вес в ВВП составил 85,2%.

С точки зрения использования ВВП рост обусловлен в основном увеличением конечного потребления домашних хозяйств (+3,2%). Отрицательное влияние на индекс физического объема ВВП оказали валовое накопление основного капитала (-0,7%) и чистый экспорт (-0,5%).

Рост — выше оценок международных финансовых институтов, аналитиков и властей, которые ожидали, что он составит от 1,5% до 2,5%. Минэкономики прогнозировало двухпроцентный рост в 2016 году, Всемирный банк — 2,2%, Европейский банк реконструкции и развития — 1,5%.

Недавно Министерство экономики пересмотрело в сторону повышения до 4,5% оценки развития отечественной экономики в 2017 году. Ранее ожидался рост в 3,0%. На 2017−2020 годы прогнозируется рост ВВП на уровне 3,5−4,5% в год. Рост, как предполагается, будет обусловлен улучшением международной финансово-экономической ситуации, более активным продвижением экспорта, развитием и поддержкой предприятий частного сектора со стороны государства, продолжением структурных реформ и другими факторами, считает экономическое ведомство.

Между тем директор Всемирного банка по Молдавии Алекс Крамер считает, что долгосрочный успех требует пересмотра модели роста для Молдавии, поскольку влияние денежных переводов уменьшается. Модель роста должна в большей степени основываться на развитии частного сектора и создании новых рабочих мест.

Снижение уровня бедности в последние годы произошло за счет увеличения пенсий, социальных выплат и денежных переводов. «Они не являются устойчивыми ресурсами», — сказал директор ВБ по Молдавии. По его словам, удивительно, что Молдавия до 2014 года показывала самый высокий рост в регионе, но он был неустойчивым и вызванным ростом объемов денежных переводов и сельскохозяйственного производства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По словам Крамера, коррупция и политическая нестабильность воспрепятствовали созданию новых рабочих мест. В этой связи он отметил, что если в 2009 году около 10% компаний заявили, что коррупция является проблемой, то в 2013 году их число возросло до 23%. «Отсутствие высококвалифицированной рабочей силы также является серьезной проблемой», — подчеркнул Крамер, добавив, что это является фактором, который препятствует инвестициям. Молдавия является страной, где «самый низкий уровень квалифицированной рабочей силы». Население не готово к современному рынку труда, заявляет он.

Директор ВБ по Молдавии отметил шесть приоритетов в контексте создания рабочих мест, для достижения конечной цели снижения уровня бедности, в первую очередь — укрепление верховенства закона и повышение ответственности учреждений, совершенствование регулирующих рамок для бизнеса, повышение эффективности и справедливости процесса предоставления услуг и т.д.

Молдавия преодолела серьезный кризис, который длился с октября 2014 по ноябрь 2016 года, в течение которого поменялось несколько правительств, и вошла в зону стабильности и восстановления, добавил Алекс Крамер. По его словам, есть, однако, неопределенность в отношении направления реформ после 2018 года, когда в Молдавии пройдут очередные парламентские выборы.

Сланцевый газ

В центре внимания в Молдавии продолжает оставаться тема, связанная с контрактом молдавского правительства с американской компанией Frontera Resources International LLC, получившей право на поиск и добычу нефти и газа в Молдавии. Совладелец компании Заза Мамулаишвили заявил, что Frontera Resources планирует разведать «сотни миллионов баррелей нефти» на территории страны.

«Мы думаем, что «охотимся» на залежи объемом сотни миллионов баррелей нефти», — заявил Мамулаишвили. По его словам, в случае успеха компания создаст «несколько сотен» рабочих мест в Молдавии, при этом 90% сотрудников будут гражданами Молдавии. «Для местной экономики на протяжении 10−20 лет это будет означать вливания в объеме $500 млн», — отметил совладелец Frontera Resources.

В компании также признали, что подписанный с молдавским правительством контракт подразумевает и возможность добычи сланцевого газа. При этом во Frontera Resources утверждают, что не собираются этим заниматься. «Я не думаю, что это экономически целесообразно. Даже если это предусмотрено контрактом, нас это не интересует», — заверил Заза Мамулаишвили.

Ранее министр окружающей среды Молдавии Валерий Мунтяну категорически отрицал, что по условиям договора возможна и добыча сланцевого газа, утверждая, что речь идет лишь о природном газе и нефти.

Мамулаишвили также признал, что сейчас компания добывает углеводороды лишь в Грузии. Речь, по его словам, идет о «тысячах баррелей».

(сс) Bilfinger SE Сланцевый газ

Правительство Молдавии подписало договор концессии с Frontera Resources International LLC 2 января этого года. В нем говорится, что концессионер получает эксклюзивное право на геологическое исследование углеводородов в Молдавии с последующей эксплуатацией месторождений. В договоре также указано, что условия добычи полезных ископаемых в случае их обнаружения будут оговорены в отдельном контракте, который подпишут стороны.

Согласно договору, срок концессии — 50 лет, из которых пять лет компания может заниматься разведкой месторождений, а затем 45 лет их разработкой. Период разведки может быть продлен до десяти лет, в этом случае срок эксплуатации разведанных месторождений составит 40 лет. При этом контракт можно будет продлить. Планируется, что исследования будут проходить на юге Молдавии на территории 12 тыс. квадратных километров.

Издание NewsMaker отмечает, что в прошлом году глава Frontera Resources Стив Никандрос встречался в США с лидером Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Мамулаишвили, комментируя это, заявил, что компания уже около пяти лет планировала попасть на молдавский рынок и обсуждала это с бывшими премьер-министрами Владимиром Филатом,Юрием Лянкэ и Кириллом Габуричем. На вопрос, случайно ли, что именно после встречи Никандроса и Плахотнюка в Молдавии был объявлен тендер, который выиграла Frontera Resources, Мамулаишвили ответил, что, возможно, это совпадение.

Американская компания Frontera Resources, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, была основана в 1996 году. Компания предпочитает работать на рынке Восточной Европы вокруг Черного моря. Впрочем, издание Natural Gas World пишет, что, по сути, компания работает лишь в Грузии в «блоке 12» площадью 5 тыс. кв. км, в котором она миноритарный производитель и экспортер сырой нефти, а также проводит оценку газового комплекса в Южной Кахетии. За первую половину 2016 года компания объявила об убытках в размере $10,9 млн и обвинила власти Грузии в том, что те препятствуют разведке газа «в пользу сохранения действующей монополии».

Государственное ИА Moldpres пишет, что обнаружение месторождений углеводородов поможет Молдавии стать энергетически независимой от России. Расходы оценены примерно в 6 млн долл. в последующие пять лет. Агентство приводит слова Зазы Мамулаишвили о том, что Frontera Resources не получала в свое распоряжение концессию 40% территории Молдавии, о чем писали многие СМИ. «Нам земля не принадлежит. Мы не будем владеть никакими участками в Республике Молдова. Если мы достигнем договоренности с фермерами о бурении скважины на их территории, они будут вознаграждены очень хорошо», — отметил председатель американской компании.

Он пообещал, что компания не будет добывать сланцевый газ, хотя согласно контракту имеет такую возможность. «Существует потенциал сланцевого газа в Грузии, где мы осуществляем деятельность, но мы его не добываем. Нас не интересует добыча сланцевого газа», — добавил Заза Мамулаишвили. По его словам, обнаруженных в Грузии газовых месторождений хватит им на 150 лет. «Я был бы счастлив то же самое объявить о Молдове через несколько лет», — подчеркнул глава американской компании.

Он отметил, что компания уже начала работы — это анализ геофизической, геологической и другой информации. Заза Мамулаишвили сказал, что он никогда не думал приезжать в Республику Молдова, но, проработав 15−20 лет в Причерноморской зоне, обнаружил интересный бассейн, охватывающий юг Молдавии, юго-запад Румынии и юг Украины. «Мы считаем, что существуют большие резервы нефти и газа», — заявил председатель компании-концессионера.

Latimes.com Добыча сланцевой нефти

По его словам, эти резервы достигают 100 млн баррелей нефти. «Это позволяет нам рисковать нашим капиталом в Республике Молдова. Если нам удастся, мы вам принесем хорошие вести через пять лет», — подытожил Мамулаишвили.

Посол США в Молдавии Джеймс Петтит отметил, что «этот долгосрочный проект сопряжен с определенным риском, но он на 100% является риском компании. Я горд, что американская компания реализует этот проект, и надеюсь, что это начало роста иностранных инвестиций».

Наибольшие протесты решение правительства отдать разведку нефти и газа на юге Молдавии американской компании вызвало в Гагаузии, территория которой входит в зону, где американцы могут искать и добывать углеводороды.

Министр окружающей среды Валерий Мунтяну и другие правительственные чиновники даже специально отправились в Гагаузию, чтобы обсудить эту тему с руководством и жителями автономии. Как отмечает NewsMaker, гагаузскую «группу поддержки» правительственной делегации составили два депутата-демократа из Гагаузии — Корнел Дудник и Николай Дудогло.

На встрече Мунтяну зачитал доклад, в котором говорилось, что разведка месторождений нефти и газа в Молдавии началась еще в середине прошлого века. Но в 1972 году ее решили прекратить из-за отсутствия результатов. Затем этот вопрос поднимался в середине 80-х годов в рамках работ по сейсмической безопасности. Тогда, по словам Мунтяну, на территории Молдавии было пробурено 49 скважин, самая глубокая из которых R106 — на 4806 метров. В середине 90-х, продолжил министр, был заключен договор концессии на 20 лет на разведку и добычу нефти и газа с американской Redeco LTD. Позже его расторгли из-за невыполнения условий, а права разведки и разработки месторождений перешли к компании Valiexchimp. Но это небольшая компания, и она не может проводить разведку ресурсов нефти и газа. Поэтому, сказал Мунтяну, правительство решило найти такую компанию, которая может этим заняться.

Министр заверил, что конкурс на право концессии проходил максимально прозрачно. И пока договор подписан только на разведку. Доля доходов от добычи углеводородов, которую получит государство, добавил министр, тоже будет оговорена отдельно, и в новом контракте будет указан объем разведанных залежей, которые может добывать концессионер.

Бывший депутат Иван Бургуджи обвинил правительство в нарушении закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» и Конституции, согласно которой земля и недра принадлежат народу. Поэтому, заявил Бургуджи, решение о концессии правительство должно было согласовать с автономией.

Мунтяну ответил, что министерство, которое он возглавляет, руководствовалось в этом случае Кодексом о недрах. Аналогичные контракты на добычу других ископаемых, например, щебня, подписываются регулярно. «Никаких различий нет. Мы на конкурсной основе открываем карьеры, в том числе в Гагаузии. И ни с кем не согласовываем. И это по закону», — заверил министр.

Anton Rakitskiy Щебень повышенной лещадности

Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что решение о концессии «нагло и бессовестно» приняли за спиной автономии, и пригрозила референдумом. «Мы оставляем за собой право обратиться в суд и потребовать отмены решения правительства о концессии. […] Мы оставляем за собой право провести в автономии референдум о том, будет ли договор концессии действовать на территории Гагаузии. У нас есть много возможностей. И мы этими возможностями будем пользоваться», — пригрозила Влах.

В спор вмешался депутат-демократ Корнел Дудник, заверивший, что «никто не собирается отнимать недра у Гагаузии», и речь идет лишь о разведке. Его перебили вопросом о сланцевом газе. «Сланцевый газ и природный газ — это разные вещи. Методы добычи и разведки абсолютно разные», — сказал депутат.

Тогда министр Мунтяну пообещал внести в договор концессии полную ясность по сланцевому газу. «В договоре речь идет об углеводородах и в скобках указано — нефть и газ. Я подумал, что это будет абсолютно понятно. Но мы внесем поправку в договор и напишем — кроме сланцевого газа. Мы сделаем это. И не стоит столько топтаться на пустом месте», — нервно сказал министр.

По окончании дискуссий Ирина Влах сказала, что вопрос концессии еще раз обсудят на заседании исполкома и НСГ и после этого примут решение о дальнейших действиях Комрата.

Независимый аналитический центр Expert-Grup подготовил обзор, в котором перечислил проблемы, связанные с подписанным контрактом. Эксперты центра отметили непрозрачность действий министерства окружающей среды. Например, 7 июля проект выложили для публичного обсуждения на 15 рабочих дней, однако его приняли на неделю раньше дедлайна — 20 июля. Кроме того, в требования для участия в тендере не был включен пункт о финансовом состоянии концессионера, и только в контракте указано, что компания обязана «снизить использование токсических субстанций», а не исключить их. При этом в договоре не указаны санкции на случай, если компания нанесет ущерб окружающей среде.

Также эксперты указали на то, что компания фактически становится монополистом в этой сфере и получает последующее право на эксплуатацию запасов. Они также обратили внимание на то, что, согласно контракту, компания должна зарегистрироваться в Молдавии спустя два месяца после его подписания, однако это было сделано еще в 2015 году. Expert-Grup порекомендовал властям обнародовать все документы с Frontera Resources, касающиеся концессии, а Наццентру по борьбе с коррупцией провести расследование и ужесточить законодательство по концессии.

Газоснабжение

Российский концерн «Газпром» подал иск в арбитраж на «Молдовагаз», в котором ему принадлежит 50%, о взыскании долга за поставленный в 2014 г. газ на сумму $768,6 млн. По информации Infotag, иск был подан в феврале 2017 года.

Gazprom.ru Газ

Ранее Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России удовлетворил исковые требования концерна к «Молдовагаз» о выплате задолженности за газ, поставленный в 2012 г. в размере $830,767 млн. А в сентябре 2016 г. арбитражный суд удовлетворил исковые требования «Газпрома» к «Молдовагаз» по выплате долга за поставки газа в 2013 г. в размере $562,3 млн.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев во время визита в Кишинев заявлял, что реструктуризация исторического долга Молдавии за российский газ возможна при сохранении 100-процентной оплаты текущих расходов. В 2016 году Молдавия рассчиталась за российский газ на 108,8%, закупив свыше 1,037 млрд кубов газа, что на 3% больше, чем в 2015 г.

АО «Молдовагаз» создано в 1999 г. 50% акций принадлежит «Газпрому», 35,33% — РМ и 13,44% — Приднестровью. В 2005 г. Тирасполь заявил в одностороннем порядке о выходе из АО, передав акции в управление «Газпром». На 1 января задолженность РМ за газ составила порядка $6,5 млрд, из которых $5,791 млрд (88,6%) — Приднестровья, которое с 2009 г. не рассчитывается за газ, направляя собираемые с потребителей платежи на пополнение бюджета.

Тем временем Молдавия и Румыния договорились ускорить строительство ветки газопровода Унгены — Кишинев, через который в перспективе планируется поставлять газ из Румынии благодаря уже построенному, но до сих пор простаивающему газопроводу Яссы — Унгены.

По итогам совместного заседания правительств Молдавии и Румынии было заявлено, что газопровод Унгены — Кишинев планируется построить к концу 2018 года, а не 2019-го, как ожидалось ранее. Это стало возможным благодаря решению Еврокомиссии увеличить с €10 млн до €40 млн грант, выделяемый на этот проект.

Молдавский премьер-министр Павел Филип отметил, что уже подписаны документы о финансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). А во время заседания правительств пришло сообщение о том, что Еврокомиссия одобрила увеличение гранта на финансирование проекта с €10 млн до €40 млн.

Румынский премьер Сорин Гриндяну сказал, что на встрече обсуждали текущие и будущие инфраструктурные проекты и возможность увеличения румынских инвестиций в молдавскую экономику. Румыния, по его словам, может принять активное участие в приватизации госактивов на территории Молдавии.

Решение построить ветку газопровода от Унген до Кишинева с опережением сроков, судя по всему, действительно принимали в последний момент, пишет Rtr.md. Еще двумя днями ранее вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык на слушаниях в парламенте говорил о том, что газопровод достроят до конца 2019 года.

Gazprom.ru Газопровод

Он заявил, что в августе этого года завершится подготовка технического проекта, которую выполняет румынская компания. Потом организуют международный тендер для выбора подрядчика. Обычно тендерные процедуры с участием иностранных компаний занимают не меньше 5−6 месяцев. Учитывая, что начало строительства может прийтись на зимний период, строительные работы могут затянуться.

В октябре прошлого года €550 тыс. на разработку проекта строительства газопровода Унгены-Кишинев выделило румынское правительство. Деньги поступили из средств румынской финансовой помощи Молдавии в размере €100 млн, соглашение о выделении которых было подписано еще в 2010 году.

Договоренность о выделении Румынией денег на инфраструктурные проекты по взаимоподключению в энергетике была достигнута во время официального визита в Кишинев премьер-министра Румынии Дачиана Чолоша. Получателем €550 тыс. стало госпредприятие Vestmoldtransgaz, а исполнителем — румынский оператор транспортировки газа Transgaz.

Отметим, что на тех же слушаниях Калмык заявил о возможности передачи будущего газопровода Яссы — Кишинев в управление румынской компании Transgaz. Сейчас участок газопровода Яссы — Унгены принадлежит государству и находится на балансе госпредприятия Vestmoldtransgaz. Между тем две недели назад Агентство публичной собственности предложило исключить его из объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.

Отмывание денег

Прокуратура по борьбе с коррупцией рассказала о действиях по расследованию уголовного дела об отмывании 22 млрд долларов из России (известном как операция «Ландромат»), пишет Infotag. Согласно сообщению, в деле «Ландромат» фигурируют судьи, судебные исполнители, лица из руководства Национального банка Молдавии, а также сотрудники одного из коммерческих банков. Из данного уголовного дела были выделены уголовные дела в отношении 16 судей.

«Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя. Уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования», — отмечается в сообщении.

Также в этом деле фигурируют четыре сотрудника Национального банка Молдавии, в том числе один из вице-президентов НБМ и трое руководителей подразделений. Уголовное дело в их отношении направлено в суд для рассмотрения по существу. Все они обвиняются в «служебной халатности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

В сообщении отмечается, что под следствием находятся и девять сотрудников одного из коммерческих банков, через который осуществлялись действия по отмыванию денег. Это уголовное дело находится на этапе расследования. «Проведение следствия по данному уголовному делу сопряжено с трудностями из-за присутствия в нём иностранных граждан и причастности к нему различных физических и юридических лиц как из Молдавии, так и из-за её пределов», — отмечается в сообщении.

Согласно разъяснениям прокуратуры, результаты расследования стали возможными благодаря полученным ответам на поручения о производстве процессуальных действий, направленные компетентным органам других стран (например, Украины и Латвии). «Активизировать расследование позволит исполнение поручения о производстве процессуальных действий, направленного компетентным органам Российской Федерации. Раскрытие любой другой информации, полученной на данном этапе расследования, которое носит упреждающий характер, может поставить под угрозу нормальный ход расследования и подорвать действия по обнаружению имущества преступного происхождения», — отмечается в сообщении.

Ранее молдавские власти сетовали на нежелание российских компетентных органов оказывать содействие в расследовании э того дела. Более того, молдавские власти направили в адрес Москвы ноту протеста, в которой говорится, что молдавские прокуроры, сотрудники правоохранительных органов и другие чиновники, занимающиеся расследованием этого дела, подвергались преследованию со стороны спецслужб России.

Между тем, по информации молдавских правоохранительных структур, российские деньги продолжают отмываться через Молдавию, правда уже в куда меньших масштабах и по другим схемам. В конце марта оперативники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии задержали четверых молдавских граждан, работавших курьерами международной преступной группировки, которая отмывала деньги.

Как сообщил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Петр Штефырцэ, схема действовала с декабря 2016 г. по 21 марта 2017 г. «В один из коммерческих банков поступали через системы быстрых денежных переводов небольшие суммы на имена наших граждан. Те обналичивали их и копили. В частности, в ходе обыска жилья одного из курьеров изъяты $6 тыс. и 3 тыс. евро. Деньги собирались до поступления команды от координатора группы — гражданина России. Затем вывозились из страны в Россию. Это могла быть перевозка на личном транспорте курьера или поездом. В частности, один из курьеров был задержан при перевозке суммы денег поездом Кишинев — Санкт-Петербург. Деньги перевозили, естественно, контрабандно и не декларировали на границе», — сообщил прокурор, заметив, что такая же легализация денег происходила в ряде других стран СНГ.

«В курьеры попадали безработные или даже студенты. За доставку денег им платили эквивалент $200 плюс накладные расходы — на дорогу и питание», сообщил чиновник. По его утверждению, за указанный период по данной схеме ежемесячно в РМ «отмывались» от $500 тыс. до $1 млн. «Всего по делу проходит семь человек, но трех иностранцев мы лишь опросили и отпустили. Против них нет оснований для ареста», — пояснил Штефырцэ.