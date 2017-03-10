Сланцевый газ

Larsboelen.nl Экологические последствия активной добычи сланцевого газа

Главным событием не только последней недели, но всего начала года в молдавской энергетике стало подписание правительством Молдавии и американской компанией Frontera Resources International договора о концессии на разведку и добычу нефти и газа с последующей эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений в Молдавии.

Речь идет о сотрудничестве сроком на 50 лет. Глава Frontera Resources Стив Никандрос сообщил, что в ближайшие пять лет компания будет заниматься разведкой. «В наших планах провести разведку нефти и газа на юге Молдовы. Мы намерены инвестировать за пять лет $6 млн. В случае успеха, эта сумма вырастет до $100 млн», — сказал Никандрос, добавив, что компания планирует создать 200−300 рабочих мест.

3 марта премьер-министр Павел Филип и исполнительный директор американской компании Frontera Resources подписали Декларацию о сотрудничестве между правительством Республики Молдова и Frontera Resources International относительно разведки углеводородов в бассейне Доброджа на юге Молдавии. Во встрече принял участие и посол США в Кишиневе Джеймс Петтит.

После подписания Филип сказал, что это сотрудничество «выходит за рамки понятия инвестиций, содействуя безопасности и энергетической независимости страны». «Это отразится на более низких ценах на энергоносители, а также поможет избежать любые геополитические вмешательства», — добавил он.

В свою очередь, директор американской компании Стив Никандрос сказал, что он признателен правительству Молдавии. «Мы хотим содействовать развитию безопасности и энергетической независимости Республики Молдова», — заявил исполнительный директор компании Frontera Resources.

Присутствовавший на мероприятии посол США Джеймс Петтит отметил, что бизнес-среда в Молдавии улучшилась. «Я очень горжусь тем, что американская компания реализует крупный проект в Молдове, и надеюсь, что это всего лишь начало роста инвестиций: не только американских, но всех иностранных инвестиций», — заявил Петтит.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил обеспокоенность взятыми молдавским правительством обязательствами. «Меня беспокоит, что, подписав данный документ, кабинет министров взял на себя обязательство сдать американской компании в концессию около 40% территории Молдовы на 50 лет. Помимо концептуальных аспектов подобного контракта, знаю, что в отношении этой компании в различных странах были многочисленные проблемы», — отметил Игорь Додон.

Президент потребовал, чтобы правительство и другие уполномоченные учреждения в срочном порядке представили всю информацию относительно этого договора.

Frontera Resources — основанная в 1996 году международная компания по разведке и добыче нефти и природного газа. Приоритетной задачей является определение возможностей и деятельность на развивающихся рынках Восточной Европы вокруг Черного моря.

Молдавские СМИ при этом отметили что компания специализируется на разработке и добыче сланцевого газа. В договоре с американцами не указано точно, о каких именно полезных ископаемых идет речь: написано — «углеводороды». Эксперты не сомневаются, что речь — именно о разведке и добыче сланцевого газа.

По словам эксперта IDIS Viitorul Вячеслава Ионицэ, компания Frontera Resources специализируется на сланцевом газе. «Я считаю, что сланцевый газ произвел революцию в мире, но в Европе к нему очень напряженное отношение из-за густонаселенности. Нужно провести разведку, чтобы понять, есть ли у нас запасы. Речь пока не идет об эксплуатации. Но разведка должна быть максимально открытой», — приводит слова Ионицэ издание NewsMaker. Он также уверен, что если речь пойдет о сланцевом газе, то этот вопрос будет решаться на законодательном уровне.

Экономический аналитик Думитру Барбалат, в свою очередь, полагает, что некоторые условия контракта (более экономное использование воды и энергоресурсов, противооползневые и противоэрозийные меры) «явно указывают на то, что все-таки речь идет о сланцевых газах». Он также отметил. что по контракту необходимо провести работы по снижению воздействия на окружающую среду, но сроки их проведения не оговорены.

Зампред парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам коммунист Олег Рейдман отметил, что «есть мнение, что в той зоне есть смысл проводить поисковое бурение». «Эти работы очень дорогие. Если компания готова их провести, то пожалуйста. В любом случае, исследования проводить необходимо, а то мы, как собака на сене», — отметил коммунист.

Доктор экономических наук Татьяна Ларюшина напомнила, что разговоры о запасах нефти и газа в Молдавии продолжаются несколько десятилетий. «Если разведку собираются проводить для диверсификации источников — это разумный процесс. Но должна быть максимальная прозрачность. Пусть исследуют. Если найдут углеводороды, то почему нет», — считает эксперт.

Министр окружающей среды Валерий Мунтяну отрицает, что добывать будут сланцевый газ. 7 марта Мунтяну опубликовал договор концессии с Frontera Resources International LLC на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что концессионер получает эксклюзивное право на геологическое исследование углеводородов в Молдавии с последующей эксплуатацией месторождений. В договоре также указано, что условия добычи полезных ископаемых в случае их обнаружения будут оговорены в отдельном контракте, который подпишут стороны.

Согласно подписанному 2 января договору, срок концессии — 50 лет, из которых пять лет компания может заниматься разведкой месторождений, а затем 45 лет их разработкой. Период разведки может быть продлен до 10 лет, тогда срок эксплуатации разведанных месторождений составит 40 лет. При этом контракт можно будет продлить.

Площадь территории на юге Молдавии, где Frontera Resources разрешено проводить исследование недр, —12 тыс. кв. км. В контракте оговорено, что по результатам исследования определят объем полезных ископаемых, который перейдет на баланс государства, а затем правительство разработает условия их добычи. Согласно договору, компания также обязуется выплачивать все положенные налоги и нанять на работу не менее 60% работников из числа граждан Молдавии.

Министр Мунтяну объяснил, что «вознаграждение», которое Молдавия получит за исследование американцами недр — это информация о запасах нефти и природного газа.

Ruxpert.ru Схема добычи сланцевого газа

Конкурс на право разведки и разработки месторождений нефти и газа в Молдавии правительство объявило летом прошлого года. Заявку на участие в нем, кроме Frontera Resources, подала британская компания Overseas Minerals Corporation. По мнению конкурсной комиссии, британцы не соответствовали всем необходимым критериям, поэтому победителем была признана Frontera Resources.

Примечательно, что за несколько месяцев до этого координатор правящей коалиции и нынешний лидер правящей Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк во время своего визита в США встречался с главой Frontera Resources Стивом Никандросом. Последний в беседе с NewsMaker на вопрос, повлияла ли эта встреча на его приход в Молдавию, сказал, что на это повлияли реформы, проводимые молдавским правительством.

Американская компания Frontera Resources, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, была основана в 1996 году. Компания предпочитает работать на рынке Восточной Европы вокруг Черного моря. Впрочем, издание NaturalGasWorld пишет, что, по сути, компания работает лишь в Грузии в «блоке 12» площадью 5 тыс. кв. км, в котором она миноритарный производитель и экспортер сырой нефти, а также проводит оценку газового комплекса в Южной Кахетии. За первую половину 2016 года компания объявила об убытках в размере $10,9 млн и обвинила власти Грузии в том, что те препятствуют разведке газа «в пользу сохранения действующей монополии».

Идея передать в концессию разведку и добычу полезных ископаемых в Молдавии не нова. В 1995 году власти Молдовы заключили такой договор концессии на 20 лет с другой американской компанией — Redeco LTD. Однако в 2007 году из-за невыполнения инвестиционных условий сотрудничество с Redeco LTD было прервано. Сейчас добычей нефти и газа в небольших объемах занимается в Молдавии компания Valiexchimp.

«Молдову перероют вдоль и поперек», — комментирует приход американцев «Спутник-Молдова». Издание отмечает, что в концессию американцам отдается около 40% территории страны, и если Frontera Resources найдет нефть и газ в Молдавии, компания получит право на эксплуатацию месторождений в течение 40 лет, Молдавии будет получать 1% от дохода.

После того, как в молдавских СМИ и экспертных кругах стали все громче задавать вопросы о целях Frontera Resources в Молдавии, премьер Павел Филип заявил, что Frontera Resources, является «американским благонадежным инвестором», который работал в течение 20 лет в Восточной Европе и на Черном море, в зоне добычи нефти и газа.

«Я приветствую приход компании Frontera Resources, поскольку у нашей страны огромный потенциал, в том числе и энергетический, и мы хотим провести более глубокое исследование этой области в последующие годы, для достижения энергетической независимости при более низких ценах и отсутствии каких-либо геополитических примесей», — заявил Павел Филип.

Мунтяну подчеркнул, что в 50−60-е годы осуществлялись подобные исследования, которые показали, на тот период, что в нашей стране существуют запасы нефти. «Вместе с тем существуют более широкие исследования, к которым подключена и Молдова, я имею в виду зону Черного моря, Украину и Румынию, поэтому предпосылки для обнаружения значительных запасов природного газа и нефти есть. Согласно национальному законодательству, компания, которая осуществляет поисково-исследовательские работы на природные ресурсы, и находит их, имеет право на их добычу. В этой ситуации, больше всего выиграет Молдова, особенно с точки зрения энергетической безопасности», — уверяет Мунтяну.

Газоснабжение и электроэнергетика

Молдавия закупила в 2016 г. свыше 1,037 млрд. куб. м российского газа — на 3% больше, чем годом ранее. При этом, до потребителей дошло лишь 965,3 млн. кубометров (+4,1%).

Как пишет Infotag, в денежном выражении «Молдовагаз» объемы закупок «голубого топлива» упали на 16,7% — снижение объясняется падением стоимости газа. Основным потребителем остается энергетический сектор, на долю которого пришлось 41,9% отпущенных объемов (-1 п.п.). На втором — население — 29,6% (+0,3 п.п.).

Сбор платежей за газ вырос за год на 2,8%. Тем самым затраты «Молдовагаз» на закупки российского газа покрыты с лихвой. Причем уровень оплаты потребителями достиг 99,1% против 97,8% годом ранее. Вырос и уровень расчетов «Молдовагаза» перед «Газпромом» — с 84,6% до 108,8%.

Gazprom.ru «Газпром»

АО «Молдовагаз» создано в 1999 г. 50% акций предприятия принадлежит «Газпрому», 35,33% — Молдавии и 13,44% — властям Приднестровья. В 2005 г. ПМР заявила в одностороннем порядке о выходе из АО, передав акции в доверительное управление «Газпрому». На 1 января задолженность Молдавии за российский газ составила порядка $6,5 млрд., из которых $5,791 млрд. (88,6%) — Приднестровья, власти которого с 2009 г. не рассчитываются за газ, направляя собираемые с потребителей платежи на пополнение собственного бюджета.

Что касается электроэнергии, то энергопоставляющие предприятия Молдавии закупили в прошлом году 3,603 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 447 млн меньше 2015 г. При этом, лишь пятую часть — 742,9 (-28,2 млн. кВт/час) — у энергетиков РМ, а остальное — импортировали — с расположенной в Приднестровье и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС» Молдавской ГРЭС.

В денежном выражении закупки уменьшились за счет снижения закупочной цены энергии от Молдавской ГРЭС. При этом в количественном выражении потребление уменьшилось на 12,4%, а в денежном — возросло на 16%. Столь серьезную разницу между ценой закупки и продажи электроэнергии поставщики объясняют большими расходами на транспортировку и распределение электроэнергии. Уровень расчетов потребителей за электроэнергию составил 99,2%.

В Молдавии, отметим, два энергопоставляющих предприятия — Furnizarea Energiei Electrice Nord, обслуживающее потребителей севера РМ, и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, занимающаяся поставками электроэнергии по регулируемым тарифам потребителям центра и юга республики.

Энергетические тарифы

Молдавию ждет повышение тарифов на все энергоресурсы, пишет Infotag. Премьер-министр Павел Филип объяснил, что эти и другие непопулярные реформы связаны в том числе с условиями соглашения с МВФ.

По словам премьера, Молдавии предстоит провести структурные реформы для улучшения положения дел в энергетическом секторе. «Повышение тарифов на электроэнергию и тепло будет осуществлено в строгом соответствии с методологиями Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которые позволят покрыть операционные расходы, инвестиции, в том числе за счет поддержки иностранных партнеров, потери в сетях и убытки, понесенные в 2011—2015 гг. Рассчитываем на помощь в этом процессе со стороны Всемирного банка и Энергетического сообщества ЕС», — сказал Филип.

Он заявил о намерении выполнять взятые перед МВФ обязательства. В то же время, премьер отметил, что правительство намерено развивать систему социальной защиты, поддерживать социально уязвимые семьи и т.д.

Между тем уже 7 марта акционерное общество «Термоэлектрика» обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении на 6% тарифа на поставку теплоэнергии потребителям, пишет Moldpres.

АО «Термоэлектрика» аргументирует свое предложение техническими показателями, включенными в производственный план на этот год, обновленным прогнозом макроэкономических показателей на 2017−2019 год, индексом розничных цен, обменным курсом доллара и повышением тарифов на электроэнергию, которого требует Gas Natural Fenosa.

В документе говорится, что больше всего на рост тарифов влияет поставка, затраты на которую увеличились примерно на 30%.

Запрос АО «Термоэлектрика» поступил через шесть месяцев после того, как админсовет НАРЭ установил в середине сентября 2016 года новый тариф на теплоэнергию, поставляемую потребителям в Кишиневе, который на 8,3% больше прежнего тарифа, действовавшего с 2011 года.

Предприятие требовало тогда повысить тариф на производство электроэнергии на 12,3%, а тариф на поставляемую потребителям теплоэнергию на 27,4%. Представители предприятия объясняли запрос значительным повышением стоимости производства и поставки электрической и тепловой энергии после последнего изменения тарифов в октябре 2011 года.

Esp.md Северная ТЭЦ в Бельцах

Северная ТЭЦ также представила в НАРЭ запрос об увеличении на 16% тарифа на теплоэнергию. Предыдущее изменение тарифа на поставляемую этим предприятием теплоэнергию было произведено в октябре 2011 года.

Представитель предприятия сообщил, что в заявку о корректировке тарифа не включены финансовые отклонения, а только затраты, «которые должны покрывать текущие расходы».

«Со времени предыдущей корректировки выросли цены на топливо, материалы и запасные части, необходимые для проведения ремонта, содержания и техобслуживания, и другие расходы», — сказал директор Северной ТЭЦ Ион Галаган.

По его словам, доходы от продаж «не покрывают минимальные затраты, необходимые для производства энергии и стабильного снабжения потребителей, а также эффективного использования производственных мощностей». Предприятие терпит убытки с 2012 года.

Компания-распределитель электроэнергии Gas Natural Fenosa Furnizare Energie также требует увеличить с 1 апреля 2017 года тарифы на поставку электроэнергии конечным потребителям в среднем на 12,7%.

Предыдущий запрос о повышении тарифов (на 10,5%) был направлен в НАРЭ в конце ноября 2016 года. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie аргументировала это тем, что некоторые из ранее накопленных отклонений не были приняты во внимание при расчете тарифа в июле 2015 года; а также накопленными в течение 2016 года; уровнем инфляции в 4,4% и увеличением основных расходов.

Отсрочка корректировки привела к накоплению новых финансовых отклонений и дополнительных расходов, в результате компания пересмотрела свой запрос о повышении тарифов до 12,7%, заявил на открытом заседании представитель Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Серджиу Кодряну.