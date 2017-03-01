



«Бурлаки на Волге». И. Репин 1873

Валютный рынок

Состоявшийся 30 октября в Молдавии первый тур президентских выборов не оказал влияния на традиционно чувствительный к политическим событиям валютный рынок. Как сообщает Infotag, в день после выборов и в последующие дни ситуация на рынке была стабильной, без какой-либо реакции участников.

На вопрос, какие настроения царят у дилеров, профессиональный участник рынка ответил, что «никаких настроений не отмечается». На просьбу прокомментировать действия Национального банка (НБМ) на рынке, собеседник сказал, что в начале предыдущей недели его дилеры вышли на рынок с продажами валюты в пределах нескольких миллионов, но потом интервенций со стороны НБМ не было.

«Наверняка регулятор видит «валютные позиции» банков, которые переполнены, и понимает, что у банков достаточно валюты, чтобы удовлетворять ею спрос на рынке», — отметил дилер, предположив, что такой курс национальной валюты по отношению к доллару США и евро НБМ вполне устраивает.

Говоря о результатах выборов президента, некоторые дилеры обратили внимание на «апатию молодых избирателей, в частности представителей среднего класса», которые просто не пришли на избирательные участки. «Они согласились с аксиомой, что демократия — это когда тебе дают возможность выбрать того, кого тебе предложили», — заметил один из дилеров.

На вопрос, оживится ли рынок после утверждения 7 ноября Исполнительным советом директоров МВФ Программы финансирования Молдавии, некоторые собеседники предположили, что до появления в стране нового президента решение Фонда может быть отложено «до полной ясности».

Тем временем объем денежных переводов от молдавских гастарбайтеров на родину продолжает уменьшаться. Физические лица (резиденты и нерезиденты) получили за девять месяцев этого года через банки Республики Молдова денежные средства на сумму, эквивалентную 857 млн долларов США, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации государственного ИА Moldpres, колебания обменных курсов оригинальных валют по отношению к доллару США, при фактическом снижении переводов (исключая влияние обменного курса с помощью пересчета переводов по обменному курсу соответствующего периода предыдущего года) способствовали снижению трансферов.

По данным НБМ, наибольшая часть переводов (46,3% от общего объема) была осуществлена в сентябре в евро и 27,2% — в долларах США. Доля денежных переводов в молдавских леях, которые составили в сентябре 15%, превысила долю переводов в российских рублях, снизившуюся до 11%.

Суммы конвертируются из оригинальной валюты перевода в доллары США по официальному курсу НБМ на дату осуществления денежного перевода. Следует отметить, что как происхождение, так и предназначение этих сумм может иметь различный характер. Они включают, помимо переводов молдавских мигрантов, также и другие денежные перечисления. По данным Национального бюро статистики, «денежные переводы из-за рубежа остаются важным источником для бюджета домохозяйств. В среднем они составили во втором квартале этого года 18,1% от общего объема поступлений или на 1,8 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Молдавия — Турция

С 1 ноября 2016 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Молдавией и Турцией. Как заявил в ходе Круглого стола, организованного Министерством экономики, вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, оно направлено на поощрение взаимной торговли, развитие экономических отношений между двумя странами и создание условий для дальнейшего привлечения инвестиций, особенно для развития смешанных инвестиций в двух государствах.

Калмык подчеркнул, что Турция является стратегическим партнером, примером чего служит объем внешней торговли в январе-августе 2016 года, который составил 220,3 млн долларов США. По словам министра экономики, соглашение обеспечит неограниченный, без тарифных барьеров импорт на турецкий рынок сельскохозяйственной и промышленной продукции, устранение таможенных пошлин, ясную перспективу развития и стимулирования общего бизнеса и концентрации по диагонали (для промышленных товаров) в пределах системы PanEuroMed.

«Посредством этого документа мы можем реализовать несколько инвестиционных проектов с участием компаний из Турции, а благодаря Соглашению об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом, в том числе DCFTA и положениями Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ, можем стать очень привлекательной платформой для развития экономических отношений между Западом и Востоком, в том числе для турецких партнеров», — отметил Октавиан Калмык.

Министр также заметил, что подписание Соглашения о свободной торговле с Турцией было первым опытом для Молдавии, в ближайшее время начнутся двусторонние консультации по инициированию таких соглашений с Египтом и Китаем. Октавиан Калмык также уточнил, что растиражированная некоторыми источниками информация о том, что подписание таких документов наносит ущерб отечественным производителям и может привести к исчезновению некоторых областей народного хозяйства, являются необоснованными, поскольку при разработке и доработке документа были приняты во внимание интересы всех экономических агентов страны. «Например, квоты, установленные для продукции из Турции, которая будет импортирована в Молдавию в рамках Соглашения о свободной торговле, составляют 1−2% от объема внутреннего рынка», — сказал министр экономики.

В соответствии с соглашением, Молдавия и Турция упразднят 99,5% и, соответственно, 100% пошлин в торговле. Соглашение предусматривает постепенную либерализацию для наиболее чувствительных секторов экономики, предлагая целый ряд инструментов для защиты коммерции в соответствии с международной практикой.

С 1 ноября 2016 года все таможенные пошлины на импорт и любые сборы, имеющие эквивалентное значение для промышленной продукции, будут отменены, за исключением некоторых промышленных товаров из Турции (обувь, мебель, пластмассовые изделия и т.д.), для которых Молдавия ходатайствовала об установлении переходного периода от 3 до 5 лет.

Соглашение о свободной торговле между Молдавией и Турцией было подписано 11 сентября 2014 года в Кишиневе, документ вступает в силу после ратификации обеими странами.

3 ноября посол Турции в Молдавии Хулуси Кылыч заявил на встрече с министром экономики Молдавии Октавианом Калмыком, что Турция заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Республикой Молдова по всем направлениям, в том числе путем реализации инвестиционных проектов с участием компаний из обеих стран.

По мнению турецкого дипломата, о заинтересованности Турции углубить двусторонние отношения говорит и вступившее в силу 1 ноября Соглашение о свободной торговле между Молдавией и Турцией, которое предоставляет новые возможности для инициирования взаимовыгодных проектов как в промышленной сфере двух стран, так и в агропищевой отрасли.

В свою очередь вице-премьер Октавиан Калмык отметил, что Турция всегда была стратегическим партнером Молдавии, о чем свидетельствует присутствие турецких компаний в топ-10 стран с наибольшими прямыми иностранными инвестициями в национальной экономике, а вступление в силу Соглашения о свободной торговле позволит не только диверсифицировать торговлю, но и инициировать новые двусторонние проекты с перспективой экспорта товаров как на рынки Запада, так и Востока.

Также министр экономики, коснувшись активизации двустороннего сотрудничества, отметил, что после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Молдавией и Турцией и принятия правительством Республики Молдова Плана действий по улучшению социально-экономической ситуации Автономного территориального образования Гагаузия на 2016−2019 гг., появились новые возможности для реализации инвестиционных проектов в этом регионе, с участием турецкого капитала.

В этом контексте собеседники отметили, что Инвестиционный форум «Invest Gagauzia-2016», который пройдет в Комрате, а также встреча в рамках форума вице-премьера Октавиана Калмыка со своим турецким коллегой Тургулом Туркешем — хорошая возможность для определения новых программ двустороннего сотрудничества.

Энергетика

В течение трех лет Молдавия и Румыния намерены завершить реализацию двух трансграничных проектов, которые призваны объединить энергетические сети двух стран. Как сообщает издание NewsMaker, на начало 2019 года намечена сдача в эксплуатацию газопровода Унгены-Кишинев, а на конец того же года — высоковольтной линии электропередач Исакча-Вулканешты-Кишинев.

Как сообщил министр экономики Октавиан Калмык 4 ноября на пресс-конференции по итогам заседания молдавско-румынской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, стоимость проекта «Исакча-Вулканешты-Кишинев» составляет, по примерным оценкам, около €200 млн. Какую часть из этой сумма должна будет оплатить Молдавия, министр не сказал. «Сейчас мы на финальном этапе разработки технико-экономического обоснования. После этого мы должны будем найти необходимую сумму для проектирования», — сообщил Калмык, добавив, что деньги на это Кишинев намерен попросить у Бухареста. Переговоры о финансировании самого строительства, отметил он, уже ведутся и с частными компаниями, и с внешними партнерами.

Тема энергетического сектора, по словам Калмыка, была одной из основных на этом заседании межправкомиссии. Кроме проекта строительства высоковольтных ЛЭП на юге Молдавии, которые должны соединить электросети Молдавии и Румынии, стороны обсудили и проект строительства газопровода Унгены-Кишинев, который подключит столицу Молдавии к трансграничному газопроводу Унгены-Яссы, сданному в эксплуатацию два года назад, но с тех пор простаивающему.

Завершение строительства ветки газопровода Унгены-Кишинев намечено на начало 2019 года, сказал Калмык (ранее планировалось, что газопровод запустят в 2018 году). Работы по проектированию, по его словам, начнутся в ближайшее время, а выполнит их румынская госкомпания Transgaz. Необходимые на проектирование почти €550 тыс. выделила Румыния в качестве гранта, уточнил министр. Осенью следующего года, добавил он, Минэкономики проведет тендер, чтобы выбрать компанию, которая займется строительством газопровода Унгены-Кишинев.

По информации властей, пропускная способность трансграничного газопровода Унгены-Яссы составляет 1,5 млрд кубометров газа в год (ежегодные потребности страны — около 1,3 млрд кубометров). Но для таких объемов газопровод надо подвести к Кишиневу.

Оба энергетических проекта, по замыслу молдавских властей, диверсифицируют источники поставок энергии в Молдавию, снизив ее зависимость от российского газа. Кроме того, эти проекты помогут республике интегрироваться в рынок ЕС через объединение с европейской энергетической системой (ENTSO-E).

По итогам двухдневного заседания молдавско-румынской межправкомиссии стороны, кроме того, подписали соглашения о сотрудничестве в области прав потребителей, таможни и индустриальных парков.

О том, что газопровод Унгены-Кишинев может быть введен в эксплуатацию в начале 2019 года пишет и ИА Moldpres. «Это — крайний срок, по которому была достигнута договоренность на уровне экспертов. Они разработают план действий для каждого из этапов проекта расширения газопровода от Унген до Кишинева», — приводит агентство слова министра экономики Октавиана Калмыка.

«Проект осуществим, учитывая, что в скором времени мы войдем в процесс проектирования», которым будет заниматься румынская компания «Transgaz». Она будет сотрудничать с молдавской компанией, которая представит первичную информацию, касающуюся нашей национальной специфики. «Процесс проектирования займет до шести месяцев. Предположительно следующей осенью будет объявлен тендер по отбору компании, которая займется строительством газопровода», — уточнил Калмык.

«Соответственно и на территории Румынии будет построен участок магистрали для получения доступа к источникам природного газа, чтобы обеспечить потребности нашего внутреннего рынка согласно расчетной мощности — от 1,5 млрд. до 2,2 млрд. кубометров. Такова способность транспортировки голубого топлива по этому газопроводу», — пояснил министр экономики.

«Газопровод Унгены-Кишинев находится на продвинутой стадии проектирования. У нас есть проектировочный план. Надеемся, что румынские компании примут участие в строительстве этого газопровода, и что он будет готов как можно скорее. В настоящее время Румыния производит больше газа, чем нужно для внутреннего потребления», — заявил заместитель министра экономики, торговли и отношений с деловой средой Румынии Костин Григоре Борк.

Румынский чиновник добавил, что компания «Transgaz» преимущественно с государственным капиталом, зарегистрирована на Бухарестской фондовой бирже, ведет эффективную деятельность. Румыния готова софинансировать этот проект, наряду с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и другими финансовыми институтами, заверил Костин Григоре Борк.

Экономические прогнозы

В Молдавии закончилась рецессия экономики, наметилось улучшение показателей роста, — говорится в ноябрьском обзоре Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) региональных экономических перспектив (Regional Economic Prospects). Как сообщило ИА Infotag, эксперты ЕБРР считают, что во всем регионе ожидается оживление роста, несмотря на сохраняющиеся серьезные риски.

Что касается Молдавии, то прогнозы роста ее ВВП по сравнению с предыдущим, майским обзором, увеличены с 0% до 1,5%, а на 2017 г. — с 2% до 2,5%. ЕБРР объясняет это тем, что экономика РМ вернулась к умеренному росту в первом полугодии: ВВП вырос на 1,3%, в основном, благодаря потребительской активности домохозяйств. Валовое накопление основного капитала и экспорт товаров и услуг в реальном выражении сократилось. Снижение экспорта в долларовом выражении и сокращение денежных переводов повлияли на снижение внешнеторгового дефицита. Ужесточение фискальной и кредитно-денежной политики вернуло инфляцию к однозначному показателю и обеспечило устойчивость официальных резервов.

В августе и министерство экономики РМ улучшило прогноз роста ВВП на 2016 г. с 1% до 2%, а на 2017 г. — с 2,5% до 3%. После этого также пересмотрел прогнозы роста молдавской экономики МВФ, повысив их, соответственно, с 0,5% до 2% и с 2,5% до 3%. Актуализированные прогнозы Всемирного банка показывают рост ВВП РМ в 2016 г. на 2,2%, а в 2017 г. — на 2,8%.

В 2016 году инфляция в Молдавии вернется к целевым показателям Нацбанка — 5% ±1,5%. По итогам года она составит в среднем 6,3%. Ранее НБМ прогнозировал 6,7%. В то же время, как сообщает NewsMaker, по новому прогнозу НБМ, в 2017-м цены вырастут на 4,6% вместо 4,4%. Новый прогноз основан на изменении влияния как внешних, так и внутренних факторов.

Согласно обзору по инфляции, представленному накануне главой Нацбанка Сергеем Чоклей, в третьем квартале этого года инфляция в Молдавии составила 4,5%. Это на 3,4% меньше, чем во втором квартале 2016-го. В сентябре НБМ зарегистрировал инфляцию в размере 3%. В докладе говорится, что главная причина такого снижения — слабый потребительский спрос, на который повлияли девальвация лея и повышение тарифа на электроэнергию в 2015 году. Чокля добавил, что сдерживать цены в дальнейшем будет низкая экономическая активность в стране.

Как предположил Нацбанк, на дефляционные процессы повлияет и отрицательная динамика роста экономики в еврозоне. В 2016-м ВВП в странах ЕС вырастет на 1,6%, в 2017 — на 1,3%. В то же время в России ВВП начнет восстанавливаться, следует из обзора. В 2016 году прогнозируется снижение экономического роста на 0,6% (вместо 0,9% в предыдущем обзоре), а в 2017 ВВП увеличится на 1,2%. Ожидается также, что мировые цены на нефть будут несколько выше, чем прогнозировалось ранее: в 2016 году — $42,5 за баррель, в 2017 — $53,7 баррель. Начнут расти и мировые цены на газ — с $185,5 за 1 тыс. куб. м в 2016-м до $217 тыс. — в 2017. Ожидается также резкий рост цен на продовольствие — в 2017 он составит 16,7% вместо ранее прогнозируемых 4%. Все это будет оказывать давление на инфляцию в следующем году, считают в НБМ.

В обзоре говорится, что некоторые внутренние факторы тоже могут спровоцировать рост цен на топливо и пищевую продукцию — это возможное увеличение акцизов и неопределенность в отношении урожая сельхозпродукции в 2017 году. Давление на инфляцию будут оказывать избыток ликвидности в банковском секторе и валютные колебания.

В то же время эксперты Нацбанка предположили, что снизить цены и изменить прогноз инфляции могут другие факторы. Так, с 1 ноября вступит в силу Соглашение о свободной торговли Молдавии с Турцией, с января 2017 закончится действие защитных таможенных пошлин на импорт украинских молочных продуктов. Кроме того, может быть отложено повышение энерготарифов под давлением социально-политической неопределенности, а к Нацагентству по регулированию в энергетике вернется функция регулирования цен на сжиженный газ.

О перспективах молдавской экономики высказались и специалисты Всемирного банка. Как заявил региональный вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер, у Республики Молдова есть возможность и потенциал для продолжения снижения уровня бедности и создания благополучия для своего народа. Ключ этого процесса — продолжение политики, направленной на обеспечение стабильности финансового сектора и прозрачной экономики, считает он.

Во время визита в Кишинев официальный представитель ВБ провел дискуссии, касающиеся экономических реформ в Молдавии и программы поддержки Всемирного банка. Он подтвердил приверженность Всемирного банка помочь рядовым молдавским гражданам получить достойные рабочие места и лучшие государственные услуги.

В пресс-релизе представительства Всемирного банка в Кишиневе говорится, что региональный вице-президент ВБ поздравил правительство со значительным прогрессом в принятии жестких, но необходимых решений, особенно в финансовом секторе и в том, что касается налоговой консолидации. Всемирный банк приложит все усилия, чтобы как можно скорее выделить 45 миллионов долларов на поддержку бюджета.

«Необходим новый этап реформ, касающихся борьбы с коррупцией, чтобы Республика Молдова смогла перейти от экономической стабилизации к устойчивому росту и созданию рабочих мест», — отметил Мюллер. «Вызовы Молдовы огромны, однако опыт других стран показывает, что инвестиции, рабочие места и современные услуги появляются очень быстро, одновременно с взятием обязательства эффективного управления».

Региональный вице-президент подтвердил партнерство Всемирного банка с Молдавией, заверив в поддержке чистой экономики и повышении эффективности государственных услуг. Всемирный банк будет продолжать «откровенный диалог с властями, чтобы помочь Республике Молдова показать ощутимые для своих граждан результаты». «Я надеюсь увидеть хорошие намерения правительства, отраженные в улучшенных показателях в следующем исследовании Всемирного банка «Стоимость ведения бизнеса» («Cost of Doing Business»), который будет опубликован в феврале 2017 года», — сказал Сирил Мюллер.

Во время своего визита официальный представитель Всемирного банка провел встречи с премьер-министром Павлом Филипом, вице-премьером, министром экономики Октавианом Калмыком, министром финансов Октавианом Армашу, а также с представителями бизнеса, гражданского общества, средств массовой информации и партнеров по развитию.

С момента присоединения Республики Молдова к Группе Всемирного банка в 1992 году было выделено более 1 млрд. долларов на 60 проектов по всей стране. В настоящее время портфель Всемирного банка включает в себя 9 активных проектов с общим объемом обязательств 356,15 млн. долларов. Области поддержки включают в себя регуляторную реформу и развитие бизнеса, образование, социальное обеспечение, электронное правительство, здравоохранение, сельское хозяйство, местные дороги, охрана окружающей среды и другие.