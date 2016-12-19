Итоги года

Pixabay.com Газ

2016 год для экономики Молдавии, хотя и был более благоприятным по сравнению с 2015 годом, подтвердил основную проблему молдавской экономики — низкую конкурентоспособность. Как сообщает молдавское государственное ИА Moldpres, после рецессии в 2015 году (-0,5%) ВВП зарегистрировал незначительное оживление в 2016 году, его рост оценивается почти в 3%. Согласно оценке, представленной в исследовании Независимого аналитического центра Expert-Grup, это было обусловлено ростом в двух секторах — сельского хозяйства и услуг, которые, скорее всего, не являются устойчивыми.

Агросектор зарегистрировал компенсаторный рост после засухи 2015 года. Но рост не может быть устойчивым из-за снижения инвестиций. Сектор услуг восстановился благодаря скромному увеличению конечного потребления, что, в свою очередь, было обусловлено ростом зарплат; но этот прогресс произошел на фоне снижения производительности труда и инвестиций в основной капитал, что подразумевает последствия для конкурентоспособности, отмечают эксперты.

Недостатки в конкурентоспособности развиваются в связи с тем, что в 2016 году конечное потребление стало основным двигателем экономического роста, а это привело к увеличению импорта, экспорт в реальном выражении упал. Таким образом, как и предполагалось в предыдущих исследованиях, основной источник амортизации экономических потрясений в 2015 году — чистый экспорт — исчерпал себя в 2016 году.

«На первый взгляд экономические тенденции на 2017 год кажутся обнадеживающими, рост ВВП на 4−5%. Но рост происходит на фоне снижения конкурентоспособности: дефицит счета текущих операций будет расти ввиду разрыва между импортом и экспортом — одного из главных вызовов на ближайшие годы, замедления потоков денежных переводов и прямых иностранных инвестиций и высокой задолженности страны», — считает исполнительный директор Expert-Grup Андриан Лупушор.

Основной среднесрочной проблемой является низкая производительность труда. Разрыв между ростом реальной заработной платы и производительностью труда в последние годы усиливается даже в условиях эмиграции граждан трудоспособного возраста. В то же время основная долгосрочная проблема — рост дефицита платежного баланса. Разрыв между финансовыми потоками, покидающими Молдавию и прибывающими в страну, как ожидается, вырастет в ближайшие годы, колеблясь в пределах 4−5% от значений ВВП, считают эксперты.

Бюджет-2017

5 декабря кабинет министров Молдавии утвердил проект Закона о государственном бюджете на 2017 год. Он основан на экономическом росте на 3%, повышении экспорта на 10% и импорта на 9%. Согласно документу, доходы в государственный бюджет вырастут на 11% по сравнению с 2016 г. Повышение доходов обусловлено на 73,5% увеличением поступлений от налогов и сборов. Второй важный фактор — гранты, которые достигнут 3 млрд леев (около $150 млн; $1 = 20,1 лея), увеличившись на 47% по сравнению с уходящим годом.

Всего правительство планирует получить в следующем году более 10 млрд леев ($0,5 млрд) внешней помощи. Это составит почти треть от общих доходов государственного бюджета на 2017 год.

Запланированный правительством на 2017 год объем зарубежного финансирования в два раза больше, чем в 2015-м. Почти 27% внешней помощи, по расчетам властей, составят гранты. Их объем планируется в сумме 3 млрд леев, большая часть из которых поступит по линии Еврокомиссии. Эти деньги будут напрямую направлены в госбюджет.

Кроме грантов правительство планирует получить 7,9 млрд леев в виде кредитов, из которых в госказну попадет около 6 млрд леев, а остальные средства пойдут на обслуживание кредитов. Планируется, что деньги поступят из ЕС, Румынии, Всемирного банка и МВФ. И все они пойдут на покрытие бюджетного дефицита.

Как уточняет агентство IPN, в 2017 году основным кредитором правительства будет Всемирный банк, который предоставит займы в размере 1707,4 млн леев (83,7 млн долларов) посредством Агентства международного развития, что составляет около 21,7% от общего объема притока внешних государственных займов. Европейская комиссия выделит макроэкономическую помощь в размере 924 млн леев (45,3 млн долларов), или 12,5% от общего объема государственного внешнего займа.

Финансирование, предоставленное правительством Румынии, составит 1155 млн леев (56,6 млн долларов) — 15,6%. Еще одним важным донором является Европейский инвестиционный банк, который выделит Молдавии 1 263,9 млн леев (62 млн долларов), или 17,1% от общего объема притока внешних государственных займов.

В 2017 году предусмотрено также финансирование в форме кредитования государства со стороны Международного валютного фонда (механизм EEF/ECF) в сумме 542,6 млн леев (26,6 млн долларов).

На реализацию проектов с внешним финансированием в проекте государственного бюджета предусмотрены средства, составляющие 7,4% от общего объема расходов бюджета. В 2017 г. будут внедряться 73 проекта, из которых наиболее важными являются: программа поддержки дорожного сектора, развития инфраструктуры в сельском хозяйстве и строительство жилья для социально уязвимых граждан.

В 2017 г. предусмотрены ассигнования на реформу полиции и на завершение строительства/реконструкцию объектов капитальных инвестиций в контексте Стратегии реформирования сектора юстиции. В разделе «Социальная защита» предусматривается индексация пенсий социального страхования на 6,8%; повышение размера единовременного пособия при рождении ребенка; повышение на 50% пособия молодым специалистам и индексация стипендий в зависимости от уровня инфляции.

Также будут увеличены зарплаты государственным служащим, судьям, прокурорам. В то же время заработная плата работников налоговой и таможенной служб повысится в два раза в целях обеспечения более эффективного администрирования поступлений в государственный бюджет и ликвидации коррупционного фактора.

«Это сбалансированный и ответственный проект бюджета, который учитывает финансовые возможности Республики Молдова на 2017 год», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.

«В 2016-м мы полностью сосредоточились на преодолении кризиса, в котором оказалась страна. 2017-й станет годом развития. Мы заложили в проект бюджета реальный рост на 3%, но думаю, что потенциал развития гораздо больше», — отметил министр финансов Октавиан Армашу.

Между тем по состоянию на конец октября 2016 года государственный долг Молдавии достиг исторического максимума, превысив 50,34 млрд леев. Рекордный рост госдолга связан с включением в него 13,26 млрд леев, выданных Нацбанком под гарантии правительства трем банкам, из которых был выведен миллиард долларов. Банки, которые сейчас ликвидируются, не вернули выданные им средства. Поэтому кабмин решил перевести эти деньги в госдолг, выпустив на эту сумму ГЦБ со сроком погашения 25 лет.

После включения 13,26 млрд леев в госдолг его общая сумма (50,34 млрд леев) превысила доходы национального публичного бюджета на этот год и составила около половины ВВП страны. При этом в 2017 году, по расчетам правительства, госдолг вырастет еще на 10 млрд леев. Другими словами, к концу следующего года государственный долг может достичь 60,8 млрд леев при прогнозируемом курсе доллара на уровне 20,9 лея за $1.

Национальная валюта

Молдавский лей в последующие несколько лет продолжит обесцениваться по отношению к американскому доллару. Таковы ожидания министерства финансов республики, которые отражены в проекте государственного бюджета на следующий год. «На 2017−2019 годы прогнозируется легкое обесценивание национальной валюты. Так, средний обменный курс будет варьироваться от 20 леев в 2017 году до 21,7 лея за один доллар США в 2019 году», — отмечено в тексте законопроекта.

Разработчики главного финансового документа страны полагают, что «относительное сдерживание обменного курса повлияет на стабильность цен. Так, среднегодовые индексы потребительских цен на 2017−2019 годы прогнозируются на уровне 104,4−5%».

На 2016 год средний обменный курс нацвалюты к «американцу» прогнозировался на отметке 20 леев за доллар. По итогам трех кварталов этого года доллар стоит 19,89 лея. Нынешний год молдавская денежная единица начала с негативного тренда по отношению к «крепким собратьям». На 1 января американская валюта располагалась на отметке 19,65 лея, а европейская — 21,47 лея. Затем начались разнонаправленные скачки. На начало 2015 года американский доллар стоил 15,61 лея, а евро — 18,99 лея. Рекордный курс был зафиксирован 18 февраля 2015 года: доллар — 20,99 лея, а евро — 24,01 лея.

Экспорт в Россию

В 2017 году Молдавия рассчитывает на возобновление поставок сельскохозяйственной продукции в Россию. В конце ноября во время встречи в Москве вице-премьера, министра экономики Октавиана Калмыка с заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным было объявлено, что Российская Федерация готова отменить запрет на ввоз продуктов, подлежащих фитосанитарному контролю, из Республики Молдова.

Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт заявил 9 декабря, что Россия готова разрешить импорт фруктов и овощей из Республики Молдова при условии, что это будет отечественная продукция.

«Молдавия хочет, чтобы российский рынок открылся немедленно. Мы открыли его достаточно, но для принятия каких-либо решений мы должны убедиться в наличии запасов фруктов. Я хочу знать, где они находятся и сколько тонн хранится», — сказал глава Россельхознадзора.

В июле Национальное агентство продовольственной безопасности Молдавии (ANSA) «представило российской инспекции конкретные данные о садовых участках, предполагаемом объеме продукции на экспорт около 100 производителей, потенциальных экспортерах фруктов». Российские власти были проинформированы также о мерах, принятых молдавскими садоводами по обеспечению качества и безопасности продукции.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила импорт фруктов из Республики Молдова 21 июня 2014 г. Российское ведомство объяснило свое решение тем, что молдавские производители нарушили фитосанитарные требования. Впоследствии ограничения были частично сняты.

Энергетика

Намерение Украины отказаться от транзита российского газа стало поводом для громких заголовков в молдавских СМИ, которые написали, что Молдавия к 2020 году рискует остаться без газа. Несколько молдавских СМИ сообщили, что к 2020 году Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, в связи с чем страна рискует замерзнуть через несколько дней.

Украина начала готовиться к полному отказу от транзита российского газа через свою территорию в Молдавию, Румынию, Болгарию, Македонию, Грецию и Турцию из-за намерения России достроить к 2020 году газопровод «Турецкий поток».

Издание Мold-street ссылается при этом на пресс-релиз украинской компании «Нафтогаз», которая не разрешила «Укртрансгазу» закупать оборудование для реконструкции трех компрессорных станций (КС) — «Ананьев», «Заднепровская» и «Пивденнобузька». В «Нафтогазе» решили, что если Россия будет поставлять газ Турции в обход Украины, то не имеет смысла тратить 4 млрд гривен на модернизацию станций, которые настроены только на транспортировку газа в направлении Турции.

Эти три станции обслуживают газопровод Кременчуг — Ананьев (и его продолжение — Ананьев — Измаил), который как раз и является основным путем транзита российского газа через Украину в Молдавию.

Далее СМИ ссылаются на публикацию в российском «Коммерсанте», который приходит к выводу, что отказ от модернизации системы Кременчуг — Измаил может привести к ее остановке. Это, в свою очередь, пишет издание, заблокирует возможность поставок российского газа в Турцию в отсутствие «Турецкого потока», поскольку проект уже сталкивался с политическими и технологическими трудностями. В частности, отмечает «Коммерсантъ», до сих пор неясно, кто будет прокладывать морскую часть трубы: с прежним подрядчиком Saipem контракт не только расторгнут, но и идет судебный процесс.

В то же время российское издание подчеркивает, что к 2020 году «Газпром» хочет «сократить транзит через Украину с 60−80 млрд кубометров до 10−15 млрд кубометров в год, которые пойдут в центральном коридоре для южной Польши, Венгрии, Молдавии, Болгарии, Греции и Македонии и, возможно, Румынии. То есть прекращать поставки в Молдавию «Газпром» не собирается.

Молдавские издания между тем пишут, что реализация проекта «Турецкий поток» станет серьезным ударом для экономики Молдавии, поскольку из-за возможного удлинения пути поставок вырастет цена на газ, а кроме того, Молдавия потеряет $50-$60 млн из-за прекращения транзита. СМИ также приходят к выводу, что из-за разногласий между Украиной и Россией, в том числе по газовому вопросу, возникает риск того, что к 2020 году «Молдавия останется без газа уже через несколько дней, так как обычные резервы газа не превышают 12−15 млн кубометров, которые зимой могут быть использованы за сутки».

Как пишет издание NewsMaker, эксперты назвали подобные предположения «фантазиями». При этом посоветовали молдавским властям побыстрее начать строительство газопровода Унгены — Кишинев, который может стать весомым аргументом на переговорах с «Газпромом». По мнению эксперта Сергея Тофилата, такой вариант развития событий «очень маловероятен», в первую очередь из-за того, что строительство «Турецкого потока» может затянуться. «Но даже если трубопровод на Турцию запустят вовремя, Россия придумает, как продолжить поставки в Молдавию, да и сомнительно, что Украина полностью откажется от транзита. К тому же газ через Тирасполь идет на Измаил», — пояснил эксперт.

Он также уверен, что в ситуацию вмешается Евросоюз, если Украина повторит сценарий 2009 года, когда пол-Европы, а заодно и Молдавия, мерзли из-за прекращения поставок российского газа.

Тофилат при этом отметил, что остается риск аварийных ситуаций из-за значительного износа украинской газотранспортной системы, поскольку Украина совсем не вкладывает средства в их модернизацию, на которую необходимо более $5 млрд. Поэтому, по мнению эксперта, Молдавии нельзя откладывать строительство ветки Унгены — Кишинев, которая станет продолжением румынско-молдавского газопровода Яссы — Унгены.

С ним согласен экс-глава Нацагентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов. Он считает, что существование альтернативного варианта поставок газа в страну позволит Молдавии использовать этот аргумент на переговорах с «Газпромом». «Если к 2020 году «Турецкий поток» построят, а газопровод Унгены — Кишинев нет, то руки нам будет выкручивать кто угодно. Так что властям надо очень постараться, чтобы график проектных, а затем и строительных работ строго соблюдался», — заключил эксперт.