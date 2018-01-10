Переводы гастарбайтеров

Point.md Экономика Молдавии

Денежные переводы из-за рубежа через банки в пользу физических лиц в июле увеличились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального банка Молдавии, в республику поступили денежные средства на сумму $105,3 млн, что на 9,7 млн больше, чем в июле 2016 года.

Наибольшие объемы переводов через банковскую систему поступили в Республику Молдова из Российской Федерации ($37,18 млн), Израиля ($15,98 млн), Италии ($13,0 млн), США ($8,33 млн), Великобритании $4,9 млн), Германии ($4,7 млн). Согласно данным НБМ, доля денежных переводов в долларах США составила 49,7%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем в июне 2016 года, затем следуют переводы в евро — 39,3% (больше на 3,3 процентного пункта) и в российских рублях — 11,0% (меньше на 2,2 п.п.).

За семь месяцев денежные переводы в пользу физических лиц составили $656 млн.

В Нацбанке уточняют, что переводы денежных средств из-за границы в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) представляют собой суммы денежных средств, переданных в страну через национальную банковскую систему, в том числе через международные системы денежных переводов. Суммы конвертируются из оригинальной валюты перевода в доллары США по официальному курсу НБМ на дату осуществления денежного перевода. Данные не включают банковские расчеты Приднестровья.

По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют от 20% до 30% от ВВП страны. Абсолютный рекорд по объему денежных переводов в Молдавию из-за рубежа в пользу физических лиц через коммерческие банки был в зарегистрирован в 2008 г., когда он составил $1 млрд 660,09 млн.

Макроэкономика

Молдавская экономика в значительной степени стабилизировалась и вернулась к траектории роста. Об этом говорится в исследовании, обнародованном German Economic Team (GET-Moldova). Как передает ИА «ИНФОТАГ», его авторы отметили позитивный рост основных макроэкономических показателей РМ, однако считают, что потенциал роста использован далеко не полностью. «Для этого необходимы структурные реформы, аналогичные тем, которые в настоящее время проводятся в банковской сфере при поддержке МВФ», — считают они.

Эксперты отметили увеличившийся в 2017 году рост денежных переводов, объемов внешней торговли, а также то, что дефицит бюджета будет составлять приемлемые 3,7% от ВВП. По их мнению, в 2017 г. существует возможность возобновления и консолидации государственных инвестиций наряду с увеличением кредитования реального сектора банками.

Справка: GET Moldova — это группа немецких экономистов, консультирующая правительство РМ с 2010 г. по вопросам экономической политики. Финансируется министерством экономики и энергетики Германии, осуществляется фирмой Berlin Economics.

Инвестиции

Турция готова увеличить инвестиции в Молдавию и поддержать внедрение новых проектов в стране. Об этом заявил посол Турции в Молдавии Хулуси Кылыч на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, на которой стороны обсудили расширение молдавско-турецкого сотрудничества, которому придал динамику состоявшийся в мае этого года визит в Кишинев премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Глава кабмина поблагодарил турецкую сторону за поддержку проектов в приоритетных областях и заявил, что Молдавия выступает за дальнейшее сохранение восходящей динамики двустороннего диалога. «Тот факт, что у нас есть Соглашение о свободной торговле, что граждане путешествуют без виз, а сейчас ведутся переговоры по соглашению о передвижении граждан обеих стран на основе удостоверения личности, является доказательством того, что у нас очень хорошие отношения», — заявил премьер-министр.

Павел Филип отметил недавнее утверждение проекта закона о ратификации соглашения между двумя странами о социальном страховании граждан обеих стран. Кроме того, были подчеркнуты хорошие результаты в области экономики в январе — июне 2017 г., объем товарооборота вырос примерно на 17%. «Мы ценим турецкие инвестиции в Молдавии, у нас есть много компаний с турецким капиталом, и, надеюсь, они чувствуют себя хорошо здесь, а молдавско-турецкий бизнес-форум, который прошел в мае нынешнего года, показал, что существует потенциал на этом сегменте», — добавил Павел Филип.

В свою очередь посол Турции в Молдавии Хулуси Кылыч отметил, что продолжит поощрять турецких предпринимателей вкладывать свои инвестиции в Молдавию. Турецкий дипломат заверил, что его страна поддержит реализацию проектов на благо граждан Молдавии, отметив, в частности, проекты, реализованные в Гагаузии, среди которых реконструкция больницы в Комрате и решение проблемы водоснабжения в городе Вулканешты.

Внешний долг

Внешний государственный долг Молдавии продолжает увеличиваться на фоне того, что суммы получаемых страной новых кредитов превышают суммы ее платежей по прежним займам, а также на фоне изменения курса доллара США по отношению к другим валютам, пишет Noi.md. В частности, только из-за этих курсовых колебаний внешний госдолг Молдавии с начала этого года вырос почти на $100 млн и превысил $1,6 млрд.

По данным минфина, на 31 июля с.г. внешний государственный долг Молдавии сложился в сумме $1 млрд 626,04 млн, увеличившись с начала этого года на $161,37 млн, или более чем на 11,02%. Как отмечают в министерстве финансов, такая динамика задолженности была обусловлена положительным значением чистого внешнего финансирования в первые семь месяцев в сумме $67,32 млн (объем полученных новых кредитов в указанный период составил $100,1 млн в пересчете на доллары и превысил платежи по основной сумме внешнего долга за этот период, которые были равны $32,78 млн), а также положительным значением колебаний обменного курса доллара США по отношению к другим валютам в сумме $94,05 млн.