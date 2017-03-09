Соглашение с МВФ

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Главной экономической новостью месяца для Молдавии стало то, что 7 ноября Исполнительный совет МВФ одобрил решение о новой трехлетней программе кредитования Молдавии. Доступ к финансированию установлен в размере 75% квоты Молдавии в МВФ или почти $179 млн.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что «это соглашение — старт для глубоких реформ, поддерживаемых международной экспертизой, и возрождения молдавской экономики». 16 ноября Филип сообщил, что первый транш от МВФ уже переведен на счет молдавского Минфина и будет направлен на финансирование бюджетного дефицита. Молдавский спикер Андриан Канду и вовсе заявил, что Молдавии в ближайшем будущем удастся вернуться к «истории успеха», с которой до «кражи миллиарда» из банковской системы страны ассоциировалась республика.

Между тем, новая трехлетняя программа с МВФ, заключения которой молдавские власти добивались три года, предполагает целый ряд жестких требований и условий, которые правительство должно выполнить. В противном случае фонд может отказать в выделении очередного транша. Молдавию в частности ждет повышение пенсионного возраста, рост тарифов на коммунальные услуги и жесткое регулирование в банковской сфере.

Избранный 13 ноября президентом Молдавии социалист Игорь Додон, который в период предвыборной кампании жестко критиковал соглашение с МВФ, заявил после выборов, что не намерен отказываться от сотрудничества с МВФ, Всемирным банком или какой-либо другой международной организацией. Однако он подчеркнул, что сотрудничество должно осуществляться «в национальных интересах Республики Молдова», и деньги надо брать не для текущего потребления, а для развития инфраструктуры.

«Я не согласен с некоторыми пунктами соглашения, которое было подписано, и буду блокировать его всеми законными способами, которые есть в моих полномочиях. Если будет необходимо, и референдум проведем. Так, я категорически против повышения пенсионного возраста, повышения с 1 января 2017 года тарифа на электроэнергию на 30%, а также против требования уменьшить фонд субсидирования сельского хозяйства. Сельхозпредпрития и так не могут конкурировать с продукцией фермеров из ЕС, которых субсидируют по несколько сотен евро на гектар против нескольких десятков евро у нас», — отметил избранный президент.

При этом Додон подчеркнул, что после открытия российского рынка и налаживания экономических отношений с Россией в целом Молдавия начнет сама зарабатывать деньги: «Мы будем брать кредиты, но не на текущее потребление, а на развитие инфраструктуры, экономики в целом. На зарплаты и пенсии мы должны и будем зарабатывать сами».

Эксперты говорят, что после заключения соглашения с МВФ правительству вряд ли удастся расслабиться. Властям действительно нужно будет проводить реформы, а пока их проводят, всегда есть недовольные, отметила в интервью изданию NewsMaker доктор экономики Татьяна Ларюшина. «Реформы доставляют неудобства, затрагивают интересы определенных групп, которые могут начать сопротивляться. Поэтому властям нужно готовить «подушки» для смягчения эффекта, например, от пенсионной реформы или сокращения расходов и льгот», — пояснила Ларюшина.

Эксперт видит риск и со стороны «драконовских регуляторных мер» на банковском рынке, которые для подписания соглашения были законодательно закреплены в сентябре во исполнение условий МВФ. «Ни для кого не секрет, что Молдавию, как маленькую страну, доноры охотно используют, как тестовую площадку для различного рода реформ, чтобы потом провести их на Украине. Тот же пакет антикоррупционных мер, например, там сложно реализовать сразу, поэтому его протестируют сначала у нас», — отметила Ларюшина.

Мнение о том, что деньги МВФ — это кабала для народа на десятки лет вперед, эксперт считает необоснованным. По ее словам, Молдавия получает деньги для лечения больной экономики, а возвращать будет, уже выздоровев, поэтому кредитование со стороны МВФ считается наиболее дешевым и выгодным, особенно с учетом того, что вслед за соглашением с фондом в страну обычно активно приходят иностранные инвестиции.

По словам бывшего главы парламентской экономической комиссии, а ныне эксперта IDIS Viitorul Вячеслава Ионицэ, финансирование МВФ сложно назвать кредитом. «В рамках соглашения о финансировании Молдавия, как и другие страны, просто получает право доступа к заимствованию определенной суммы, причем под очень низкий процент и на длительный период — обычно под 0,2% и на период до 10−12 лет. При этом Нацбанк может и не воспользоваться оговоренными в соглашении средствами, по крайней мере, всеми», — пояснил эксперт. Он добавил, что, по его сведениям, часть денег в рамках новой программы (примерно $20−25 млн) может пойти на прямую бюджетную поддержку.

Ионицэ также отметил, что деньги МВФ, или большая их часть, обычно идут на пополнение валютных резервов, Нацбанк использует их для восстановления платежного баланса страны, стабилизации национальной валюты и макроэкономической ситуации. Эксперт при этом подчеркнул, что главная ценность кредитной программы с МВФ не в деньгах, а в наличии такой программы. Это сигнал для других доноров, особенно для Еврокомиссии, о том, что с этой страной можно сотрудничать. Ионицэ отметил в этой связи, что деньги МВФ — всего лишь 3% от внешнего финансирования Молдавии.

Отрицательных деталей, связанных с соглашением с МВФ, Ионицэ не видит. «В МВФ сидят не злодеи, они просто постоянно задают вопросы, неудобные властям. Например, почему при дефиците в 9 млрд леев у вас набирается на 3 млрд налоговых льгот. Или — почему из 8 млрд леев выполненных госзакупок 30% связаны с коррупцией и откатами. Или такие неприятные вопросы: почему при сокращении числа детей на 200 тыс. количество школ и учителей почти не уменьшается, как вы умудрились накопить долги в энергосекторе на 8 млрд леев и почему, в конце концов, доходы не сходятся с расходами», — рассказал эксперт.

По его словам, правительству придется отвечать на подобные вопросы, и при этом отвечать и перед народом, которому не понравится дальнейшее сокращение школ, рост тарифов, уменьшение льгот и т.д.

Предыдущая трехлетняя программа сотрудничества Молдавии с МВФ завершилась в апреле 2013 года. Она предусматривала финансовую поддержку в размере примерно $570 млн, из которых Молдавия получила около $490 млн. Последний транш — $76 млн — не был получен из-за недовольства МВФ слишком большими социальными расходами и высоким бюджетным дефицитом.

Энергетика

Право на разведку и разработку месторождений нефти и газа в Молдавии получила на условиях концессии американская компания Frontera Resources International LLC. Решение об этом приняла по итогам конкурса комиссия, сформированная министерством окружающей среды, сообщает издание Ziarul de Garda. По условиям договора, концессионер будет платить государству 1% от доходов.

Министр окружающей среды Валерий Мунтяну объяснил инициативу правительства о передаче в концессию сферы разведки и добычи нефти и газа необходимостью снижения зависимости Молдавии от российских энергоресурсов. «Раньше было много информации, что у нас есть нефть и газ. Власти, которые были до нас, препятствовали разведке и разработке месторождений, чтобы мы и дальше были энергетически зависимы от российского газа», — заявил Мунтяну.

Конкурс был организован летом этого года, участие в нем приняли две компании. По мнению конкурсной комиссии, британская компания Overseas Minerals Corporation не соответствовала всем необходимым критериям, поэтому победителем была признана Frontera Resources International LLC. За это решение проголосовали единогласно все члены комиссии, которую возглавлял министр Мунтяну. В комиссию также входили представители Минюста, Минфина, Агентства по геологии и минеральным ресурсам и гражданского общества.

По условиям конкурса, компании-участники должны были обладать 15-летним опытом работы по разведке и разработке месторождений нефти и газа, бурении скважин, обработке связанных с этим данных, производстве, транспортировке и продаже нефтепродуктов на международных рынках. Кроме того, инвестиции компании в аналогичные проекты в других странах должны быть не менее $50 млн.

По условиям договора, компании-концессионеру будет дано пять лет на разведку и оценку нефтяных и газовых месторождений в Молдавии, а затем будет предоставлено право в течение 40 лет на их эксплуатацию с возможностью продления концессии еще на десять лет, пишет другое молдавское издание Mold Street. Государство, согласно договору, будет получать «минимум 1% от дохода», полученного от продажи углеводородов. Компания должна начать работы не позднее чем через два года после подписания контракта.

На сегодняшний день известно о разведанных в Молдавии запасах природного газа в объеме 1 млрд кубометров, что сопоставимо с годовым потреблением страны. Добычей нефти и газа на юге республики занимается компания Valiexchimp. Из 21 скважины работают только 15, годовой объем добычи газа составляет 300 тыс. кубометров.

Глава Valiexchimp Валентин Бодиштяну сказал в интервью изданию NewsMaker, что полученная Frontera Resources International LLC концессия никак не затрагивает его компанию, так как речь идет о разработке американцами 5 тыс. кв. км на участке Унгены — Бессарабка и к югу до Вулканешт. Эта зона не пересекается с территорией, на которой находятся скважины Valiexchimp.

Попытки проведения разведки и добычи нефти и газа в Молдавии уже предпринимались. Как напоминает ИА Infotag, правительство уже проводило подобный конкурс в 90-х годах ХХ века. По его итогам в 1995 г. концессионное соглашение на разведку нефти и газа на юге Молдавии на 20 лет было заключено с компанией Redeco (США).

Фирма инвестировала более $12 млн., пробурила несколько скважин, однако в 2007 г. правительство разорвало контракт из-за того, что проводимые работы не были последовательными, а договорные обязательства выполнялись инвестором не в полной мере.

Frontera Resources International LLC является частью концерна Frontera Resources. В Молдавии Frontera Resources International LLC является учредителем компании Frontera Resources Energy, которую возглавляет Габриела Ребежа.

Внешняя торговля

Экспорт товаров из Молдавии в январе-сентябре составил $1,423 млрд., уменьшившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. При этом реэкспорт вырос на 3,9% — до $519,3 млн, что составляет более 36% от объема экспорта.

По данным бюро статистики, 63,8% поставок за рубеж пришлось на страны Евросоюза — $914,5 млн. (+1,7%). В то же время, экспорт в СНГ уменьшился за год на 17,9% — до $300,9 млн.

В структуре экспорта превалируют промышленные товары — 24,6% (+2,5 п.п.), продовольствие — 23,4% (-1,3 п.п.), машины и оборудование для транспорта — 16,4% (на прошлогоднем уровне).

Импорт в РМ сократился на 2,2% — до $2,896 млрд. Почти половина его поступило из ЕС — на $1,435 млрд. Доля СНГ в импорте уменьшилась до 25,2% — $729,2 млн.

Дефицит торгового баланса республики сократился на 3,4%, составив к началу октября $1,463 млрд. Степень покрытия импорта экспортом достигла 49,5% против 48,9% год назад.

Валютный рынок

Результаты президентских выборов в США и Молдавии не оказали существенного влияния на курс молдавского лея, пишет NewsMaker. В среднесрочной перспективе резкие колебания пары доллар-лей маловероятны, считают эксперты. К тому же, по их мнению, стабилизации курса нацвалюты поможет новая кредитная программа с МВФ и разблокирование внешнего финансирования.

По данным Нацбанка, молдавский лей за 10 месяцев 2016 года девальвировался по отношению к доллару почти на 2%, а по отношению к евро — примерно на 1,9%. Как ранее отметили в Минэкономики, главными факторами девальвации национальной валюты в этом году были сокращение объемов экспорта и денежных переводов из-за границы, колебания курса доллара на международных валютных рынках и жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка.