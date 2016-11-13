Центризбирком Молдавии завершил подсчет голосов на состоявшихся 13 ноября президентских выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM победу одержал лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, набравший 52,18% голосов. Его оппонент председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду получила 47,82% голосов.

Enigagauziya.md Игорь Додон

В понедельник, 14 ноября в Кишиневе прошла акция протеста румыноунионистов против результатов выборов. Около 1 тыс. манифестантов требовали отмены результатов голосования и проведения новых выборов. Поначалу они обещали разбить палатки у здания правительства, однако затем разошлись по домам, пообещав снова прийти на центральную площадь на следующий день.

Таким образом «майдан», которым молдаван на протяжении нескольких недель пугали в основном сторонники Додона, а также телеканалы, принадлежащие первому зампреду Демпартии Молдавии и фактическому руководителю страны Владимиру Плахотнюку, закончился так и не начавшись.

Причин тому несколько. Во-первых, Майя Санду не стала поддерживать протест и призывать своих сторонников выходить на улицу. Санду заявила, что считает выборы некорректными и грязными, но она уважает избирателей, голосовавших за оппонента, и все действия по опротестованию голосования будет принимать в законном порядке. Правда, самого Додона с победой она не поздравила, и встречаться с ним отказалась, заявив, что говорить с ним ей не о чем.

Во-вторых, выборы были признаны «в целом свободными» и «соответствующими международным стандартам» наблюдателями от ОБСЕ и ЕС. В то же время они отметили, что в ходе кампании использовалась резкая и нетерпимая риторика, в том числе «сексистские и гомофобные высказывания, а также эксплуатация гендерных стереотипов». Речь идет о кампании Додона, агитация которого была построена на том, что Санду незамужняя женщина без детей, которую поддерживают представители сексуальных меньшинств.

Санду заявила, что истинным победителем на выборах является олигарх Владимир Плахотнюк. В ходе кампании имел место целый ряд эпизодов, указывающих на то, что именно на победу Додона делал ставку Плахотнюк.

Перед первым туром Плахотнюк публично заявил о поддержке Санду. С учетом того, что антирейтинг олигарха превышает 94% и оба кандидата строили свою кампанию на критике Плахотнюка, такая «поддержка» была очевидным «отравленным яблоком» для Санду и благоприятствовала Додону. При этом принадлежащий Плахотнюку крупнейший медиахолдинг и после заявления олигарха продолжал агрессивную информационную кампанию против Санду и более чем лояльно освещал действия Додона.

Кроме того, вторым человеком в команде Майи Санду был лидер гражданской платформы DA Андрей Нэстасе, являющийся одним из личных врагов Плахотнюка. Ранее Нэстасе снялся с выборов в пользу Санду и появилась информация о том, что в случае победы Санду на выборах Нэстасе может быть выдвинут на должность генпрокурора. Нэстасе также не раз заявлял, что Додон является «послушным орудием» Владимира Плахотнюка. В очередной раз он заявил это на пресс-конференции после выборов, то есть уже вне предвыборной риторики.

Стоит отметить, что о тесной связи Додона с Плахотнюком (куда более тесной, чем с российскими «партнерами») ранее говорил и лидер другой пророссийской силы — «Нашей партии» — Ренато Усатый. Он говорил, что Додон получил крупную сумму денег за голосование в 2012 году за президента-русофоба Николая Тимофти и что в 2014 году именно по просьбе Додона Плахотнюк снял партию Усатого с парламентских выборов. Накануне второго тура президентских выборов, впрочем, Усатый высказался в поддержку кандидатуры Додона, но своих прежних заявлений опровергать не стал.

Большая часть экспертов сходится в том, что между Додоном и Плахотнюком существовала договоренность о координации своих действий в ходе нынешней кампании.

Как заявил политический аналитик Дионис Ченуша, конфликт между Додоном и теми, в чьих руках находится реальная власть в Молдавии, будет «управляемым». «В период избирательной кампании по различным косвенным причинам сложилось впечатление, что Додон и власть играют в одной команде», — приводит слова Ченуши молдавское издание NewsMaker.

То, что президент с одной стороны и парламент с правительством с другой декларируют противоположные внешнеполитические векторы, по словам эксперта, лишь пойдет им на пользу. Они смогут объяснять этим невыполнение своих обязательств перед внешними партнерами.

С победой на президентских выборах кандидата-социалиста уже поздравили премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду. Оба подчеркнули, что Додону лучше забыть о намерении повлиять на политику страны. «Соглашение об ассоциации с ЕС и реформы необратимы, пора забыть про возможности отклонения с этого курса, которые обсуждались во время предвыборной кампании. Молдова нуждается в мудрости сотрудничества», — заявил Филип.

«Молдова продолжит европейский курс, пройдя глубокие реформы, иногда трудные, но всегда необходимые. А глава государства должен быть президентом для всех и для каждого. Предлагаю скорее приступить к работе, каждый на своем месте», — сказал Канду.

Особых проблем Додон на посту президента Плахотнюку не доставит еще и потому, что Молдавия — парламентская республика и у президента практически нет никаких рычагов для влияния на внешнюю или внутреннюю политику, кроме публичных выступлений, председательства в Высшем совете безопасности и возможности инициировать консультативный (то есть ни к чему юридически не обязывающий) референдум.

В этом смысле все обещания Додона о намерении переориентировать страну на Россию, распустить парламент и организовать досрочные парламентские выборы и т.д. — как и соответствующие ожидания его внешних партнеров и избирателей — не более чем иллюзии. Тем более, что от одного из своих прежних обещаний — о денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС — Додон уже отказался.

Избиратели и партнеры, как и в случае с прежним «партнером Москвы» Владимиром Ворониным, будут довольствоваться символическими жестами вроде намерения Додона совершить свой первый визит в Москву, куда его уже пригласил Владимир Путин.

Зато несимволическими могут оказаться последствия его избрания для Приднестровской Молдавской Республики. Додон является сторонником решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации. В ходе предвыборной кампании он заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой.

И судя по заявлениям, звучащим после его избрания из Совета Федерации РФ, это не пустые слова. Москва, давно ищущая возможность сдать Приднестровье Молдавии под видом федерализации и с минимальными потерями для своего имиджа, вполне может использовать фактор бутафорского «пророссийского президента Молдавии».

Ирония судьбы состоит в том, что именно приднестровцы помогли Додону стать президентом. В день второго тура выборов проживающих в Приднестровье граждан Молдавии организовано на автобусах свозили на участки, открытые на территории Молдавии. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован командой действующего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывает и лидер платформы DA Андрей Нэстасе. По его словам, «друг Плахотнюка по воровским делам Шевчук (по информации молдавских СМИ, Плахотнюка и Шевчука связывают общие бизнес-интересы, связанные с существованием фирм-прокладок, являющихся посредниками при поставке электроэнергии из Приднестровья в Молдавию — ИА REGNUM ) мобилизовал людей с левого берега Днестра для поддержки Додона».