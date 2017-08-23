Власти Молдавии нарушают собственные обещания о том, что, по крайней мере, на протяжении первых шести месяцев после введения совместного молдавско-украинского контроля на приднестровско-украинской границе они не будут проводить контроль граждан на въезде в Приднестровье. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, по факту молдавский контроль на контрольно-пропускном пункте «Кучурган» уже проводится.

Novostipmr.com Флаги Приднестровья и России

Телеканал описывает ситуацию с направлявшимся в Тирасполь микроавтобусом: «В маршрутку зашел сотрудник молдавской пограничной полиции. Собрал паспорта граждан Украины и России и поставил в них молдавский дата-штамп. На вопрос, что происходит, силовик ответил: вы, дескать, въезжаете на территорию Молдовы. Важно отметить, что маршрутка на самом деле ехала в Приднестровье, а представители Кишинева ранее обещали первые полгода заниматься исключительно мониторингом на совместном таможенно-пограничном посту».

По словам президента ПМР Вадима Красносельского, всем гражданам, кто не имеет молдавского гражданства, предлагают регистрироваться на данных постах, и определяется срок пребывания не больше 90 дней. «Включая Приднестровье, я так понимаю. А лица, которые будут нарушать данные нормы, будут привлекаться к админответственности», — отметил Красносельский.

Согласно законодательству Молдавии, после такого штампа в украинском или российском паспорте граждане обязаны получить регистрацию, оформленную в компетентных органах Молдавии. На это отведен срок — полгода. И это только первые ограничения в свободе передвижении граждан.

Сегодня Молдавия торопит Украину с введением тотального контроля границы Приднестровья. По задумке Кишинева и Киева планируется открыть тринадцать совместных таможенно-пограничных пунктов. И происходит все это в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам специалистов, это нанесет прямой ущерб экономике Приднестровья в размере около $40 млн, а также может оставить без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

Также получила развитие история о том, что Кишинев намерен ввести тотальный контроль передвижения за рубеж высшего руководства Приднестровья. Бывший вице-премьер Молдавии, а ныне депутат парламента Евгений Карпов отметил, что в отношениях Кишинева и Тирасполя настало время санкций. «Я думаю, что пришло время, когда Красносельского и других лидеров с левобережья Днестра можно было бы включить в список, чтобы они не могли приезжать без уведомления, без согласия Кишинева, а тогда, когда мы посчитаем, что они могут приехать на правый берег, или, если нет, не разрешить им въезд», — сказал Карпов.

Он также отметил, что пока не видит необходимости в созыве формата «5+2». По словам Евгения Карпова, в данных условиях невозможно достичь какого-либо прогресса. Таким образом, он подтвердил позицию официального Кишинева, который на словах выступает за возобновление переговорного процесса, а на деле всячески его тормозит.

«Молдова пытается все-таки реализовать один из элементов, который касается, прежде всего, изменения самого статуса конфликта, то есть из молдавско-приднестровского конфликта он станет исключительно внутренней проблемой Республики Молдова, которую Молдова попытается решать самостоятельными силами», — отметил бывший замминистра иностранных дел ПМР Сергей Симоненко.

Он также прокомментировал информацию о том, что в парламенте Молдавии обсуждается возможность введения визового режима для граждан России. «Это один из шагов по минимизации роли России в данном регионе. Естественно, это один из элементов, который может повлиять и на молдавско-приднестровское урегулирование. Это попытка контролировать, прежде всего, российских граждан. Российских военнослужащих, которые приезжают на ротацию в Приднестровье», — сказал Симоненко.