Ольга Корнева
Последние публикации
«Из «Ленфильма» вытравили, выжгли кино». Интервью
Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации, председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России Сергей Снежкин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о печальном положении дел на прославленной советской и российской киностудии «Ленфильм». Сергей...
30 августа 2021
Четвертый конкурс «Лидеры России»: 85 регионов РФ и 132 страны мира
Более 173 тысяч человек из всех 85 регионов России и 132 стран мира зарегистрировались на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего за четыре года на участие в конкурсе пришло более 833 тысяч заявок. Об этом...
21 мая 2021
Тобольский тракт. Распутин и неистовая Марина
Корреспонденту ИА REGNUM представился счастливый случай побывать в Доме-музее Григория Распутина в Тюменской области. Неоднозначная фигура «самого известного русского» Григория Распутина, приближенного к семье последнего русского императора Николая II, по сей день вызывает много споров среди...
12 мая 2021
Навальный в отношениях между Западом и Россией. Европейская аналитика
В отношениях между Россией и Западом на сцену активно возвращается Алексей Навальный, который с помощью добровольно начатой голодовки призывает своих сторонников к протесту и снова привлекает внимание международных СМИ к своей личности в период пандемии и новой волны терроризма, когда между Москвой...
26 апреля 2021
«Цифровой прорыв» рассыпался на цифры — хакатоны, кейсы, команды, призеры
Завершился первый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». На хакатоне «Образование. Развитие кадров» были представлены 8 кейсов, в том числе 1 кейс от федерального органа исполнительной власти...
19 апреля 2021
«Россия – страна возможностей»: вводятся отдельные конкурсы для студентов
Интервью заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова специально для ИА REGNUM. Антон, за последнее время проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», и в частности конкурс «Мастера гостеприимства», трансформировались, значительно...
15 апреля 2021
Президент ОСИГ: «В этом году внутренний туризм будет бить все рекорды»
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян рассказал корреспонденту ИА REGNUM о главных тенденциях развития регионального туризма, как строить региональные команды и выводить российские туристические продукты на международный уровень. Грант, в Мурманске...
10 апреля 2021
«Главное направление работы РГО — просветительское» — интервью
ИА REGNUM: Второй сезон Русское географическое общество выступает партнером конкурса «Мастера гостеприимства». «В этом году мы также учредили свою номинацию «Этнокультурный туризм», которая нацелена на поиск проектов, способствующих популяризации географии, традиций народов России, сохранению...
9 апреля 2021
Выберут ли в новую Думу кого-нибудь «новенького» в одномандатных округах?
В четверг, 8 апреля, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления». Ведущие эксперты обсудили перспективы обновления Государственной думы в 2021 году в...
8 апреля 2021
Муниципальные выборы: высокая конкуренция, минимум нарушений
В воскресенье, 28 марта, в четырех субъектах РФ завершились муниципальные выборы. Голосование прошло в Якутии, Удмуртии, Курганской и Амурской областях. По итогам всех кампаний эксперты зафиксировали жесткую политическую конкуренцию, лидерство «Единой России» и высокий электоральный потенциал ряда...
29 марта 2021
Будущее внутреннего туризма. Мнения экспертов и «губернаторов новой волны»
В четверг, 25 марта, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в Москве провел круглый стол на тему: «Внутренний туризм: на новой волне возможностей». В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, губернатор Ставропольского края...
25 марта 2021
«Олимпиада «Я — профессионал» помогла мне лучше узнать себя». Интервью
Студентка Западного филиала РАНХиГС по направлению «Экономика городского хозяйства» Александра Соловьёва уже в третий раз участвует в олимпиаде «Я — профессионал» и пробует свои силы в самых разных направлениях. В прошлом году она стала победителем по направлению «Туризм», а еще — прошла в финал по...
23 марта 2021
«Я — профессионал» — итоги второго сезона, истории успеха и планы
ИА REGNUM: Валерия, ранее вы говорили о пяти причинах, почему необходимо принять участие в олимпиаде. Добавились ли, по итогам второго сезона, еще какие-нибудь важные причины для участия в олимпиаде? Я однозначно могу сказать — да, добавились. Начнем с того, что нынешний сезон значительно...
8 апреля 2019