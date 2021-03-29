В воскресенье, 28 марта, в четырех субъектах РФ завершились муниципальные выборы. Голосование прошло в Якутии, Удмуртии, Курганской и Амурской областях. По итогам всех кампаний эксперты зафиксировали жесткую политическую конкуренцию, лидерство «Единой России» и высокий электоральный потенциал ряда оппозиционных партий, в частности «Справедливой России». Независимые общественные наблюдатели отмечают, что выборы прошли без существенных нарушений на достойном организационном уровне. Там, где комиссии допускали ошибки, их оперативно исправляли под контролем наблюдателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

В этот раз за чистотой кампаний следили не только независимые общественные наблюдатели, но и эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев работал на дополнительных выборах депутата Государственного совета Удмуртской Республики. А исполнительный директор НОМ Алена Булгакова контролировала процедуры голосования в составе мониторинговой группы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра города Якутска.

Республика Саха (Якутия)

Наибольшее внимание, в том числе федеральных СМИ, привлекли досрочные выборы главы Якутска, назначенные после того, как в январе в отставку по состоянию здоровья подала Сардана Авксентьева, занимавшая этот пост с 2018 года. Выборы в Якутске стали полем жесткой конкурентной борьбы, в которой большинством голосов победил кандидат от «Единой России» Евгений Григорьев (44% голосов), опередивший ближайшего соперника — Виталия Обедина из «Справедливой России» более чем на 3 тысячи голосов.

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По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, выборы Якутке были отмечены весьма напряженной конкуренцией, их результаты показали, что «Справедливая Россия» сохраняет существенные электоральные перспективы. Эксперт также отметил «позитивную роль наблюдательского сообщества, сделавшего все, чтобы выборы прошли под настоящим общественным контролем».

«Прогнозы на то, что ресурсы «Справедливой России» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» вырастут, оправдались. Избирательная кампания была очень конкурентной», — согласен директор по политическому анализу «Инсомар», социолог, политический консультант Виктор Потуремский, называющий выбор якутян «прагматическим».

Голосование по выборам главы Якутска было многодневным и проходило в течение трех дней. Наблюдатели отмечают, что выборы проходили на хорошем организационном уровне и без серьезных нарушений, хотя и не без накладок. Некоторые наблюдатели проявляли высокую, а часто и избыточную бдительность, например, посчитав «подготовкой вброса» выезд на надомное голосование. Сообщение было быстро опровергнуто. При этом реальные ошибки избиркомов устранялись по подсказкам наблюдателей. Так, на одном из участков члена комиссии, вычеркнувшего из списка избирателей 17 строк, отстранили от работы со списками.

Yagtik.ru Участковая комиссия №723 на выезде для голосования вне помещения. Якутск

Эксперты отметили работу партийного наблюдения «Справедливой России», чьи партийцы прошли обучение на семинаре по обучению независимых наблюдателей Ассоциации НОМ и Общественной палаты, партия максимально воспользовалась знаниями и вела серьезную работу по партийному наблюдению за голосованием. На выборах в Якутске партийцы опробовали свое новое приложение «Справедливый наблюдатель». Руководитель проекта Анастасия Павлюченкова сообщила по итогам наблюдения, что половина жалоб, подававшихся наблюдателями проекта, была устранена сразу же, а остальные оказались незначительными.

Член ОП РФ, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова, работавшая на выборах в составе мониторинговой группы, отметила высокий уровень подготовки общественных наблюдателей.

«Мы смогли задействовать всю инфраструктуру общественного контроля для обеспечения легитимности процесса: эксперты, наблюдатели, мобильные группы, общественный штаб и образованный на его площадке информационный центр, технические инструменты (портал nom24.ru, «горячая линия»)», — сказала она.

Она отметила, что через портал nom24.ru поступило 11 сообщений с избирательных участков, «по двум из которых мы инициировали обращения в вышестоящий избирком». Один из случаев касался незаконной агитации на автомобилях, вторая ситуация — уже упомянутая некорректная работа члена УИК со списками избирателей.

«По нашей инициативе члена УИК отстранили от работы со списками избирателей. Эта ситуация наглядно отражает оздоровление среды и саморегулирование самой системы избирательных комиссий», — отметила Алена Булгакова.

Член общественного совета при МВД Республики Саха (Якутия) Ольга Чернышова добавила, что голосование проходило с соблюдением санитарных норм. Председатель общественной организации «Лига отцов Якутии», генеральный директор Ассоциации саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев назвал трехдневные выборы «интересным решением» с учетом загруженности людей, отметив, что таким образом избиратель получил больше возможностей исполнить свой гражданский долг. Кроме того, эксперт отметил кампанию ближайшего соперника победителя как «достойную».

Республика Удмуртия

В Удмуртской Республике состоялись дополнительные выборы депутата республиканского государственного совета по Рабочему одномандатному избирательному округу. Прежний депутат Зоя Степанова скончалась в сентябре прошлого года от последствий коронавирусной инфекции. Ее мандат завоевал представитель «Единой России» Андрей Денисов, набравший 49,92% голосов. На второе место вышел кандидат от КПРФ Александр Перевощиков с результатом 30,88%.

Как отмечают эксперты НОМ, выборы прошли без серьезных нарушений, хотя в комиссии и поступил ряд жалоб, касающихся незаконного распространения агитматериалов в дни тишины. Что касается процедуры голосования, то здесь наблюдателям пришлось столкнуться не столько с нарушениями, сколько с необоснованными претензиями и попытками распространения недостоверной информации, которые удалось оперативно пресечь.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод обратил внимание на невысокую явку, объяснив ее тем, что «избиратель в большей степени ориентирован на предстоящие федеральные выборы».

«Во-вторых, это говорит о том, что не было искусственной мобилизации электората, особенно бюджетников», — пояснил Александр Брод.

«Наблюдатели от партий и общественники пристально следили за прошедшими выборами, и даже самые рьяные критики вынуждены были признать отсутствие грубых нарушений», — пояснил он, добавив, что Зоя Степнова была «заслуженным и авторитетным человеком в регионе» и Андрей Денисов, которому предстоит занять ее место в Госсовете, «также воспринимался электоратом как человек дела».

Заместитель председателя Общественной палаты Ижевска, адвокат Наталья Машинникова подчеркнула, что как общественные наблюдатели, так и наблюдатели от партий присутствовали на всех участках. Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко сообщил, что в ТИК поступило шесть жалоб, связанных с незаконным распространением агитматериалов, однако нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, зафиксировано не было.

Udmurt.izbirkom.ru На избирательном участке. Удмуртия

Исполняющий обязанности директора Ижевского филиала РАНХИГС Максим Тенсин отметил, что и наблюдатели-общественники и наблюдатели от партий были «максимально заинтересованы в том, чтобы обеспечить прозрачность и открытость выборов». «Людей, которые могли оценивать ситуацию с разных сторон, было достаточно, и никто из них не зафиксировал никаких нарушений», — сказал он.

С такой оценкой согласился и представитель незарегистрированного движения «Голос».

"Есть мелкие недостатки, которые не влияют. Комиссии хорошо работают», — сообщил представитель незарегистрированного движения Владимир Егоров в беседе с председателем Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым на одном из участков.

Также в минувшие выходные состоялись выборы в местную Думу в Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области. Кандидаты от «Единой России» получили 12 из 15 мандатов, 2 места досталось «Справедливой России» и 1 мандат получит ЛДПР. Явка на выборах составила 28,99%. Жалоб по поводу нарушений в областную избирательную комиссию не поступало. А в Амурской области прошли дополнительные выборы депутатов Варваровского сельского совета Октябрьского района области.