В четверг, 25 марта, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в Москве провел круглый стол на тему: «Внутренний туризм: на новой волне возможностей».

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм в России

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, директор Центра цифрового развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Вера Адаева. Модератором круглого стола выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны и должны развиваться и дальше. Это говорит о том, что внутренний туризм сегодня является одним из приоритетов развития.

На круглом столе были представлены результаты исследования ВЦИОМ о внутреннем туризме. Главные результаты исследования:

путешествия для людей по приоритетности находятся сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы;

чаще всего в 2020 году путешествовали в другие регионы России — 18−24-летние (42%) и 25−44-летние (34−36%);

92% от тех, кто путешествовал по России в год пандемии, остались довольны;

22% в этом году намерены провести отпуск в России (в 2020 году — 13%).

По словам Дарьи Кислицыной, возросший интерес людей к путешествиям по стране открыл для них российские регионы в новом измерении — как туристически привлекательные территории.

«Кроме очевидного экономического результата такое осознание ведет к росту доверия внутри общества. Личный опыт освоения страны дает понимание культуры других регионов, осознание единства страны и как минимум пробуждает туристический патриотизм. Сегодня 58% россиян заявляют, что с открытием границ путешествия по России останутся для них приоритетом. Важно, что значительная часть из них — это молодежь. Второй важный момент — развитие регионов. Сегодня развитие внутреннего туризма является одним из ключевых направлений работы правительства России. Как регионы воспользуются этим шансом — уже зависит от губернаторов. Кто-то лучше справляется — как губернаторы новой волны, кому-то еще предстоит наладить туристическую отрасль в своем регионе, но возможности сейчас есть практически у всех», — отметила Дарья Кислицына.

Зарина Догузова отметила, что за прошедшие семь дней с момента старта программы туристического кешбэка объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей.

«Сто тысяч человек уже приобрели туры или забронировали гостиницы в рамках программы. В виде кешбэка туристам уже вернулось 500 миллионов рублей. Мы видим рост интереса к программе в три раза — и по темпам бронирования, и по динамике спроса. Кратно выросла узнаваемость программы. Граждане поверили в программу, попробовали, убедились, получили возврат. Многие воспользуются ей уже в третий раз. Это означает, что возросло доверие, а дальше сработало сарафанное радио, и все это привело к тому, что программа популярна и востребована. Важно, что эта мера стала не разовой, а системной мерой поддержки внутреннего туризма», — отметила глава Ростуризма.

Владимир Солодов рассказал, что в прошлом году Камчатку посетили туристы из 76 регионов страны.

«Для меня основным показателям является не количество туристов на Камчатке, главное — эффект, который оказывает отрасль на развитие региона. Мы ставим задачу создать 10 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма», — отметил губернатор Камчатского края.

По словам Владимира Солодова, туризм в регионе «должен быть для людей, благодаря людям и о людях». Среди ключевых задач губернатор назвал необходимость сделать туризм драйвером экономики Камчатки, а также расширение доступных мест для отдыха туристов.

Андрей Никитин сообщил о том, как в Новгородской области организована работа по привлечению молодежи.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы к нам приезжала молодежь, поэтому отдельная программа — поддержка региона в строительстве хостелов, коливингов, недорогих отелей, чтобы мы могли привлекать студентов. Проект, который мы сделали первыми: Алиса в «Яндексе» научилась проводить экскурсии по Великому Новгороду. Теперь она может провести квест, что-то рассказать, поиграть в новгородскую историю. Это очень интересно для молодежи, самостоятельных туристов», — отметил он.

Алексей Цыденов рассказал об участии региона в чартерной программе Ростуризма, запущенной в 2020 году. Запуск чартеров позволил значительно снизить стоимость поездки для конечного потребителя. Бурятия стала первым регионом, принявшим участие в программе.

«По итогам летнего сезона 2020 года программа получила самую высокую оценку, поэтому было предложено продолжить ее зимой. Программа показала свою востребованность и дала толчок для развития не только мест размещения, но и мест посещений, визитов, активностей, вовлечения туристов». По словам главы Республики Бурятия, включенные в чартерную программу пакетные туры для туристов предполагают насыщенные экскурсии, что дает дополнительное развитие для регионального малого бизнеса. «Кроме того, это стимул для многих видов деятельности: питание, производство сувениров, оказание услуг», — заключил Алексей Цыденов.

Александр Моор подчеркнул, что туризм является одним из драйверов развития региональной экономики.

«Десять лет назад мы воспринимали туризм второстепенным направлением, сегодня же совершенно точно видим эту сферу как самостоятельную и имеющую огромный потенциал. В 2020 году была разработана инвестиционная стратегия развития Тюменской области — туризм входит в список девяти основных направлений привлечения инвестиций», — отметил он.

По словам губернатора, Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов, которые выбирают россияне в рамках программы туристического кешбэка.

«Тюмень — первый российский город за Уралом. Второй город был основан через год — Тобольск. Богатое историческое наследие этого периода у нас есть, и, безусловно, это наша главная жемчужина. На чем ещё мы строим наши перспективы — у нас есть большое подземное горячее минеральное море. Тюмень без преувеличения становится термальной столицей. И отдельно выделю развитие инфраструктуры в регионе», — рассказал Александр Моор.

Владимир Владимиров рассказал, как сегодня меняются традиционные курорты Кавказских Минеральных Вод.

«У нас 21 раз приезжать в один и тот же санаторий в одно и то же время на протяжении десятков лет — нормально. Конечно, для нас основным туристом является человек, который постоянно приезжает в Кавказские Минеральные Воды, чтобы поправить свое здоровье. Но мы меняем ситуацию, приглашаем и семейных людей. Чтобы приезжали семьи, нужны развлечения для детей, условия внутри санаториев, детские площадки в городской среде. Этим направлением мы сегодня занимаемся, уделяем этому огромное внимание при обустройстве городов. И, конечно же, это молодые люди. Для них развиваем гастрономический туризм, туризм, связанный с посещением новых этномест, и событийный туризм», — рассказал губернатор Ставропольского края.

Алексей Черников подчеркнул, что приоритетом для Пермского края должен стать промышленный туризм. По итогам 2019 года более 40 тысяч туристов посетили 65 предприятий края.

«И мы готовы в этом направлении двигаться. Мы рассматриваем промышленный туризм не только с точки зрения привлечения туристов, а с точки зрения продвижения края, — отметил глава региона.

Ольга Захарова рассказала о том, что нужно современному туристу: «Отсутствие сервиса и дороговизна не останавливают туриста. Люди едут к людям. Современный турист хочет впечатлений, он хочет нового опыта. И когда туризм построен на смыслах и людях, тогда это абсолютно другой вид отдыха. Современный турист ценит время, поэтому каждая минута его путешествия должна быть наполнена новыми впечатлениями. Он не едет просто по природным территориям в рамках экологического туризма или по предприятиям в рамках промышленного туризма, он едет за многообразием. И он может простить абсолютно все: где-то не до конца качественный сервис, где-то дороги ухабистые, хотя иностранцы на самом деле воспринимают это целым приключением — им кажется, что они первопроходцы. Поэтому удаленность наших территорий, недоступность, на мой взгляд, это преимущество. И не всегда нужно иметь эти дороги, иногда нужно сделать так, чтобы человек стремился к тому, чтобы пуститься в это уникальное путешествие».

Вера Адаева рассказала о цифровых решениях в туристической отрасли, размещенных на платформе АСИ «Смартека».

"Один из сервисов, который мы запустили, позволяет получить информацию о том, насколько информированы в других субъектах России о туристических возможностях конкретного региона. Второй сервис по анализу цифрового следа туриста позволяет на основе данных социальных сетей, данных сотовых операторов сформировать картинку по поводу целевой аудитории, которая может быть привлечена в конкретный регион в зависимости от их интересов», — отметила Вера Адаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концепция губернаторов новой волны была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года. В докладе авторы выделили три ключевые черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы. В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию. Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).