Будущее внутреннего туризма. Мнения экспертов и «губернаторов новой волны»
В четверг, 25 марта, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в Москве провел круглый стол на тему: «Внутренний туризм: на новой волне возможностей».
В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, директор Центра цифрового развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Вера Адаева. Модератором круглого стола выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, будут поддержаны и должны развиваться и дальше. Это говорит о том, что внутренний туризм сегодня является одним из приоритетов развития.
На круглом столе были представлены результаты исследования ВЦИОМ о внутреннем туризме. Главные результаты исследования:
- путешествия для людей по приоритетности находятся сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы;
- чаще всего в 2020 году путешествовали в другие регионы России — 18−24-летние (42%) и 25−44-летние (34−36%);
- 92% от тех, кто путешествовал по России в год пандемии, остались довольны;
- 22% в этом году намерены провести отпуск в России (в 2020 году — 13%).
По словам Дарьи Кислицыной, возросший интерес людей к путешествиям по стране открыл для них российские регионы в новом измерении — как туристически привлекательные территории.
Зарина Догузова отметила, что за прошедшие семь дней с момента старта программы туристического кешбэка объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей.
Владимир Солодов рассказал, что в прошлом году Камчатку посетили туристы из 76 регионов страны.
По словам Владимира Солодова, туризм в регионе «должен быть для людей, благодаря людям и о людях». Среди ключевых задач губернатор назвал необходимость сделать туризм драйвером экономики Камчатки, а также расширение доступных мест для отдыха туристов.
Андрей Никитин сообщил о том, как в Новгородской области организована работа по привлечению молодежи.
Алексей Цыденов рассказал об участии региона в чартерной программе Ростуризма, запущенной в 2020 году. Запуск чартеров позволил значительно снизить стоимость поездки для конечного потребителя. Бурятия стала первым регионом, принявшим участие в программе.
Александр Моор подчеркнул, что туризм является одним из драйверов развития региональной экономики.
По словам губернатора, Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов, которые выбирают россияне в рамках программы туристического кешбэка.
Владимир Владимиров рассказал, как сегодня меняются традиционные курорты Кавказских Минеральных Вод.
Алексей Черников подчеркнул, что приоритетом для Пермского края должен стать промышленный туризм. По итогам 2019 года более 40 тысяч туристов посетили 65 предприятий края.
Ольга Захарова рассказала о том, что нужно современному туристу: «Отсутствие сервиса и дороговизна не останавливают туриста. Люди едут к людям. Современный турист хочет впечатлений, он хочет нового опыта. И когда туризм построен на смыслах и людях, тогда это абсолютно другой вид отдыха. Современный турист ценит время, поэтому каждая минута его путешествия должна быть наполнена новыми впечатлениями. Он не едет просто по природным территориям в рамках экологического туризма или по предприятиям в рамках промышленного туризма, он едет за многообразием. И он может простить абсолютно все: где-то не до конца качественный сервис, где-то дороги ухабистые, хотя иностранцы на самом деле воспринимают это целым приключением — им кажется, что они первопроходцы. Поэтому удаленность наших территорий, недоступность, на мой взгляд, это преимущество. И не всегда нужно иметь эти дороги, иногда нужно сделать так, чтобы человек стремился к тому, чтобы пуститься в это уникальное путешествие».
Вера Адаева рассказала о цифровых решениях в туристической отрасли, размещенных на платформе АСИ «Смартека».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, концепция губернаторов новой волны была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года. В докладе авторы выделили три ключевые черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы. В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию. Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).