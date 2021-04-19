Завершился первый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровое пространство

На хакатоне «Образование. Развитие кадров» были представлены 8 кейсов, в том числе 1 кейс от федерального органа исполнительной власти (ФОИВ), 2 кейса от региональных органов исполнительной власти (РОИВ), 2 кейса от некоммерческих организаций и 3 кейса от крупных корпораций.

На протяжении 48 часов 161 команда занималась решением кейсов EdTech, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране. Цифровые помощники, кружки и секции, HR, стажировки, цифровая грамотность, геймификация — этим и другим вопросам были посвящены кейсы хакатона. Во время хакатона участникам помогала большая команда профессионалов: 125 экспертов, 30 трекеров и 11 код-ревьюеров, в числе которых представители Samsung, Mail.ru Group, госкорпорации «Росатом». Всего в рамках хакатона было представлено 136 решений. В хакатоне приняли участие представители 68 регионов нашей страны. 24 команды заняли призовые места. И всё это за 48 часов.

До финала хакатона дошли 81,1% команд.

Победителями кейса АНО «Россия — страна возможностей» стали команды:

HaHaTec (Московская область) Data Drivers (Москва) «Спреццатура» (Ульяновская область)

«Мы предложили участникам разработать рекомендательный сервис, который поможет пользователю ориентироваться на платформе RSV.RU. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, а еще различные образовательные программы и предлагает самые разные возможностей для персонального роста. В таком многообразии полезных материалов и мероприятий легко запутаться. Поэтому мы искали способ упростить этот процесс, автоматизировать навигационную помощь по сайту. В идеале — создать рекомендательный сервис, который в том числе позволит задавать уточняющие вопросы и сообщать об ошибках. То есть нам был нужен самый настоящий цифровой помощник для пользователей платформы. Наш кейс решали более 20 команд, и некоторым удалось разработать максимально удобные прототипы. Отдельно хочу отметить, что в решении нашего кейса отлично проявил себя программист-самоучка из Саратова с расстройством аутистического спектра. В составе команды Wild code crew он дошел до финала хакатона и попал в шорт-лист. Мы решили учредить специальный приз для этой команды — «путевку в финал» за Волю к победе! Я очень надеюсь, что вместе с командами, принявшими участие в этом хакатоне, мы продолжим вместе с вами работу над цифровым помощником и доведем его до идеала», — рассказал журналистам Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Победителями кейса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» стали команды:

ANT (Свердловская область) Bruh (Ставропольский край) «Мамкины стартаперы» (Ульяновская область, Москва)

«Команды в ходе соревнований были максимально собраны и ориентированы на результат. По мнению экспертов, ребятам удалось показать хороший уровень подготовки и высокую квалификацию. Я хочу поблагодарить все команды, которые включились в хакатон из разных уголков страны — каждая обладает высоким потенциалом, и теперь нужно использовать возможности, которые дает «Цифровой прорыв», — рассказала Галина Бобылева, руководитель направления «Развитие человеческого капитала», АО «РИР» госкорпорации «Росатом».

Победителями кейса компании Samsung стали команды:

«Телевизор» (Санкт-Петербург, Москва, Липецкая область) Flywell (Волгоградская область) Shine Squad (Свердловская область)

«Социально-образовательная программа «IT Школа Samsung» активно развивается по всей стране на протяжении 7 лет: от Калининграда до Дальнего Востока. Программа пользуется неизменно большой популярностью и ежегодно обновляется нашими коллегами-учеными из Исследовательского института Samsung в России и лучшими преподавателями. Являясь многолетним членом ассоциации РАЭК, мы очень рады были стать партнером уникального конкурса «Цифровой прорыв» и уверены, что представленные командами решения по геймификации образовательного процесса в «IT Школе Samsung» помогут сделать обучение еще более интересным и интерактивным для учащихся и преподавателей», — прокомментировал Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Победителями кейса компании Mail.ru Group стали команды:

BigFloppas (Ростовская область) javaStripters (Москва и Московская область) FirstFive (Ростовская область)

«Сегодня существует множество офлайн-кружков и секций, в которых занимаются дети дошкольного и школьного возраста. Мы предложили ребятам разработать мини-приложение «ВКонтакте», которое позволит собирать полезную информацию о развитии ребёнка, его достижениях и направлениях развития. Спасибо всем участникам и победителям, кто работал над нашим кейсом. Именно ваши решения могут стать полезными», — комментирует Сергей Марданов, директор по связям с вузами Mail.ru Group, заместитель генерального директора в проекте «Сферум».

Победителями кейса «НуженДома» стали команды:

«Гиперион» (Московская область) uDubna (Московская область) «PROдвижение» (Краснодарский край, Московская область)

«Команда-победитель сделала главное — она стала командой с большой буквы, смогла чуть больше остальных. Мои искренние поздравления и победителям, и всем участникам», — отметил Владимир Старков, первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области.

Победителями кейса «ЦифраГрам» стали команды:

The One (Москва) Expertise Lab (Москва) dvabota (Кировская область)

«15 команд, 48 часов работы команд и экспертов на хакатоне показали, что вы хотите, можете и умеете создать такую игру, которая может решить очень серьёзные вопросы развития и оценки цифровой грамотности. Ваши решения пригодятся на рынке труда и образования. Продукты, которые представили команды, были уникальными, неожиданными и очень интересными. Вы показали отличную командную работу! Я уверена, что большинство ваших проектов найдут реализацию в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» и решат важные задачи повышения уровня цифровой грамотности в стране», — комментирует Алина Постовалова, руководитель направления независимой оценки компетенций Университета 2035, представитель кластера РАЭК EdTech.

Победителями кейса «PROF-образование» стали команды:

IT-animals (Удмуртия) X Æ A-XII (Ростовская область) Mozhayka Team (Санкт-Петербург)

«Коллеги, эксперты, трекеры — все, кто эти 48 часов помогал командам ковать победу. Сегодня, когда мы наблюдали за защитой наших команд, мы составили свой определённый рейтинг. Он один в один совпал с результатами, которые были оглашены. Поздравляю от всей души победителей. Хотел бы выделить ещё те команды, за которыми я наблюдал, которые мне понравились. Это команда Cheemsburger из Ярославля и первокурсники из Чебоксар из команды «EdTech: образовательный перформанс», — комментирует Василий Щербаков, заместитель начальника департамента профессионального образования Томской области.

Победителями кейса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации стали команды:

Algorithm (Свердловская область) Old school (Москва, Пермский край) webjox (Ростовская область)

«Присоединяюсь к словам благодарности. Мы впервые участвуем в таком мероприятии и увидели потенциал таких конкурсов — подобный формат представляется эффективным инструментом не только для получения альтернативных вариантов решения актуальных отраслевых задач, но и пересмотра текущих механизмов деятельности в части их усовершенствования. Для нас очень радостно, что наш кейс вызвал столько интереса у участников, а также факт глубокой проработки задачи командами. Хочется выразить отдельные слова благодарности организаторам. Подобные направления должны активно развиваться в нашей стране», — комментирует Наталья Шаньгина, заместитель директора департамента цифрового развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Я поздравляю всех участников с завершением хакатона! 48 часов — это совсем немного, но вы все приложили максимум усилий. Однако нам важен не краткосрочный рывок, а долгая и планомерная работа, которая только начинается. Многие команды показали блестящие результаты, хотя мы понимаем, что за пару дней реально разработать только прототип, а не решение, готовое к внедрению. Выражаю признательность всем причастным к организации хакатона за слаженную работу, а всем участникам — за ваш интенсивный брейнсторминг, идеи, за то, что вы сегодня здесь, — кто-то виртуально, а кто-то в региональных IT-хабах. Не только победители, но и все вы уже стали частью большого движения, имя которому «Цифровой прорыв». Надеемся, что сегодняшние победы станут отправной точкой для более амбициозных целей», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Многие решения, представленные участниками первого полуфинала «Цифрового прорыва 2021», могут быть реализованы в ближайшем будущем. Организаторы и партнеры конкурса, органы государственной власти отмечают важность развития EdTech-сервисов, наращивания кадрового резерва, формирования комфортной среды для обучения ИТ-специальностям.

«На мой взгляд, тематический подход оправдывает себя: этот хакатон объединил специалистов, заинтересованных в развитии EdTech и HRTech, со всей России. Причём усиленно создавался не только код — в рамках управленческого кейса была разработана дорожная карта, что стало нововведением этого сезона. Будем надеяться, что многие участники не остановятся на прототипах и продолжат работать над своими EdTech-проектами или задачами кейсодержателей. Мы нуждаемся в квалифицированных ИТ-кадрах. Именно такие кадры смогут вывести все сферы жизни на качественно новый уровень: будь то образование, ЖКХ, энергетика, транспорт. «Цифровой прорыв» подарит нам еще 7 увлекательных хакатонов по разным тематикам, зажжет еще не одну ИТ-звезду, даст жизнь еще не одному крутому ИТ-решению», — отмечает директор РАЭК, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Генеральный партнёр конкурса — госкорпорация «Росатом». Цифровой партнёр — ПАО «Ростелеком». Партнёр — Baring Vostok. Информационными партнёрами конкурса выступают: Общественное телевидение России, «Российская газета», оператор наружной рекламы Gallery, информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», деловой портал Tadviser, мультимедийный холдинг РБК, информационное агентство «ФедералПресс», информационное агентство REGNUM, группа компаний ComNews, издания Rusbase, «Телеспутник», News.ru и другие.